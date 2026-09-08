ETV Bharat / bharat

দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পীক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ-পূবৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ক দাবী ৰাহুল গান্ধীৰ । একাধিক নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া...

DELHI MANIPURI GUITARIST DEATH PROTEST
দেশৰ ৰাজধানীত সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙৰ হত্য়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 3:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানীত সময়ে সময়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলক আক্ৰমণ, হাৰাশাস্তি বা বৰ্ণ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই দিল্লীৰ কিলোকৰী গাঁৱত ৫৪ বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙক এদল উদণ্ড লোকে আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হোৱাত মণিপুৰ আৰু উত্তৰ-পূব সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ।

দিল্লীৰ কিলোকৰী গাঁৱত বাস কৰা এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সংগীত শিল্পীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰা তদন্তই গতি লাভ কৰিছে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি বিক্ৰম সিঙক উদণ্ড দলটোৱে আক্ৰমণ কৰাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই তেওঁৰ মৃত্যু হয় । হত্যাৰ অভিযোগত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে নাবালককে ধৰি সকলো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

দেশৰ ৰাজধানীত সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙৰ হত্য়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছতেই সৰৱ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ সংগঠনসমূহে । এই সংগঠনসমূহে বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যু বৰ্ণ বৈষম্যৰ বাবে হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত মণিপুৰ আৰু উত্তৰ-পূবৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে ছানলাইট কলনী থানাৰ বাহিৰত আৰু আশে-পাশে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

হত্যাৰ বলি হোৱা বিক্ৰম সিং নামৰ লোকজন মণিপুৰৰ । অৱসৰপ্ৰাপ্ত সংগীতজ্ঞ বিক্ৰম সিঙে কিলোকৰী গাঁৱত বাস কৰি আছিল । এই আক্ৰমণত আহত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ পুত্ৰই চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । এই গোচৰটো কেৱল আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে হত্যাৰ গোচৰলৈ পৰিণত হৈছে ।

অৱসৰপ্ৰাপ্ত সংগীতজ্ঞৰ মৃত্যুক প্ৰতিবাদ

হত্যাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে এফআইআৰ ৰুজু কৰি নাবালককে ধৰি আটাইকেইজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এই বিবাদৰ সূত্ৰপাত, কাজিয়াত কোন জড়িত আছিল, বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুৰ কাৰণ, কি পৰিস্থিতিত হৈছিল সেই বিষয়ে জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অৱশ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত এতিয়া উত্থাপিত হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ’ল বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিষয়টো ।

DELHI MANIPURI GUITARIST DEATH
চংথাম বিক্ৰম সিং (ETV Bharat)

মণিপুৰ আৰু উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও সংগঠনে এই কোণৰ পৰাই এই গোচৰটো ব্যাখ্য়া কৰিছে ৷ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰি কয় যে বিক্ৰম সিঙৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ-পূবৰ পৰিচয়ৰ বাবে বৈষম্য কৰা হৈছিল । এই কাৰণেই তেওঁক নিৰ্যাতন আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইকেইটা সংগঠনে ।

বৰ্ণ বৈষম্যৰ অভিযোগ

ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত ছাত্ৰ শাখাৰ সৈতে জড়িত সংগঠনসমূহকে ধৰি এই সংগঠনসমূহ সমবেত হৈ কয় যে দেশৰ ৰাজধানীত উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ পৰিচয়ৰ বাবে হোৱা বৈষম্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।

এই গোচৰৰ তদন্ত কেৱল আক্ৰমণ আৰু হত্যাকাণ্ডতে সীমাবদ্ধ ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে যদি বৰ্ণ বৈষম্যৰ কোনো কোণৰ উন্মেষ ঘটে তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি এই সংগঠনকেইটাই দাবী কৰিছে । তেওঁলোকে কয় যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিল্লীত বসবাস কৰা লোকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব।

আটাইকেইজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

ইফালে, আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা মতে, তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু ঘটনাৰ সকলো দিশ বিবেচনা কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে সকলো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তদন্তৰ পৰা ওলোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিছে । ৫৪ বছৰীয়া বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুৱে পৰিয়ালটোক স্তম্ভিত কৰি তোলাৰ বিপৰীতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংগঠনসমূহে এই ঘটনাক পৰিচয় আৰু সন্মানৰ বিষয় বুলি অভিযোগ কৰিছে ।

বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ সম্পূৰ্ণ সত্য আৰু ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈছে । এই সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ বাসিন্দা মণিপুৰৰ লিলিয়ে কয়, "আমি বিক্ৰমৰ ন্যায় বিচাৰো । তদন্ত স্বচ্ছ হ’ব লাগে আৰু দায়ীসকলক জবাবদিহি কৰিব লাগে ।"

এই ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মণিপুৰৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিংজীয়ে ঘৰৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূল কম কৰিবলৈ ক'বলৈ তললৈ যোৱাৰ বাবেই তেওঁক মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল ।"

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয়, "এগৰাকী পিতৃক তেওঁৰ নিজৰ দেশৰ ৰাজধানীতে, তেওঁৰ নিজৰ ঘৰৰ সমুখতে হত্যা কৰা হ’ল । এনে ধাৰাবাহিক ঘটনাৰ পাছত দিল্লীত থকা প্ৰতিটো উত্তৰ-পূবৰ পৰিয়ালে আজি একেটা প্ৰশ্নই উত্থাপন কৰিছে আমি ইয়াত সুৰক্ষিত নে ?"

"এইদৰে সংঘটিত হৈ থকা আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে ?" এইদৰে প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধীৰ ।

এইক্ষেত্ৰত এক ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ লগতে অপৰাধীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:মণিপুৰৰ গীটাৰিষ্টক দিল্লীত হত্যা : ঘৰৰ বাহিৰত হুলস্থূল নকৰিবলৈ কওতে লাগিল লেঠা !

বৃদ্ধাশ্ৰম-জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্য় চৰকাৰক ন্য়ায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
উত্তৰ পূব
দিল্লী
MANIPUR
DELHI MANIPURI GUITARIST MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.