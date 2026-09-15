ইউপিআইত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট: সবিশেষ জানি লওক
ইউপিআইত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
Published : September 15, 2026 at 10:54 PM IST
নতুন দিল্লী: বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে মঙলবাৰে ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ইউনিফাইড পেমেণ্টছ ইন্টাৰফেচ (UPI)ত কোনো ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনত ০.৪% মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) ঘোষণা কৰে ।
মন্ত্ৰণালয়ে ৰে’লৱে, টেলিকমিউনিকেচন, বীমা, ইন্ধন আৰু কৃষি সামগ্ৰীৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় আৰু কম মাৰ্জিন খণ্ডত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ প্ৰতিটো লেনদেনত ৫ টকা আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড, ছিকিউৰিটিজ, ষ্টক ব্ৰ’কাৰ আৰু ডিলাৰৰ সৈতে জড়িত পেমেণ্টৰ বাবে ০.০২% বা প্ৰতিটো লেনদেনত ৩০০ টকাৰ সীমা ঘোষণা কৰে ।
Regarding Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions— NPCI (@NPCI_NPCI) September 15, 2026
Please refer to the FAQs here: https://t.co/DTOZFVHAVB pic.twitter.com/4HMU0YZ2AC
মন্ত্ৰণালয়ে এই ঘোষণা কৰাৰ পিছত বেংক আৰু চিষ্টেম প্ৰদানকাৰীয়ে UPI লেনদেন বা ৰুপে ডেবিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা কৰা পেমেণ্টৰ ওপৰত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত চাৰ্জ আৰোপ কৰিব নোৱাৰে ।
MDR ক কিহে আকৰ্ষণ কৰিব?
২০০০ টকাৰ ওপৰৰ ব্যৱসায়িক লেনদেন: বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, ০.৪% MDR কেৱল ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ P2M লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ’ব । MDR বেংক, পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী, আৰু UPI এপ্লিকেচন প্ৰদানকাৰীকে ধৰি পেমেণ্ট ইক’চিষ্টেমৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত ভাগ কৰা হ’ব । ৭৫০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনৰ বাবে MDR প্ৰতিটো লেনদেনত ৩০০ টকাত সীমাবদ্ধ থাকিব ।
অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডত লেনদেন: অত্যাৱশ্যকীয় আৰু কম মাৰ্জিন খণ্ড, যেনে ৰে’লৱে, দূৰসংযোগ, বীমা, ইন্ধন, আৰু কৃষি সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ প্ৰতিটো লেনদেনত ৫ টকাৰ সমতল MDR প্ৰযোজ্য হ’ব । এই ফ্লেট চাৰ্জে অত্যাৱশ্যকীয় ৰাজহুৱা সেৱা আৰু কম মাৰ্জিন ব্যৱসায়ৰ বাবে খৰচৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব ।
মূলধনী বজাৰ লেনদেন: মিউচুৱেল ফাণ্ড, ছিকিউৰিটিজ, ষ্টকব্ৰোকাৰ, আৰু ডিলাৰৰ সৈতে জড়িত পেমেণ্টে ০.০২% MDR আকৰ্ষণ কৰিব, যিটো প্ৰতিটো লেনদেনত ৩০০ টকাত সীমাবদ্ধ । কম হাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে আনুষ্ঠানিক বিত্তীয় বজাৰত খুচুৰা অংশগ্ৰহণ অব্যাহত ৰখাত সহায় কৰা ।
🔰UPI Payments to Remain Free for Person to Person transactions; MDR Applicable Only on Large-Value Merchant Transactions— PIB India (@PIB_India) September 15, 2026
▪️The Government has amended the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 empowering the government to notify specific electronic payment modes where… pic.twitter.com/FeTUXMhSml
কি মুক্ত হৈ থাকিব?
সকলো ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ লেনদেন: বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, হস্তান্তৰ কৰা ধনৰাশি যিয়েই নহওক কিয়, সকলো ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ (P2P) ইউ পি আই লেনদেন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হৈ থাকিব । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে UPIৰ জৰিয়তে ধন প্ৰেৰণ বা লাভ কৰা লোকসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ লেনদেন মাচুল, প্লেটফৰ্ম মাচুল, বা অন্যান্য চাৰ্জ আৰোপ কৰা নহ’ব । সেয়েহে মুঠ লেনদেনৰ মূল্যৰ ৭০% হিচাপ কৰা UPI লেনদেনসমূহ MDRৰ কাঠামোৰ সম্পূৰ্ণ বাহিৰত থাকিব ।
২০০০ টকা পৰ্যন্ত ব্যৱসায়ী পেমেণ্ট: ২০০০ টকা পৰ্যন্ত সকলো ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (P2M) লেনদেন MDRৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব । UPIৰ জৰিয়তে এনে ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰাহকে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ লোৱা নহ’ব ।
ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক দিয়া ধন: ৰাজপথৰ বিক্ৰেতাকে ধৰি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ ব্যৱসায়ী (P2M) শ্ৰেণীৰ অধীনত UPI কিউআৰ ক’ডৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰে, তেওঁলোকে সকলো লেনদেনত শূন্য MDR লাভ কৰি থাকিব । এই ব্যৱস্থাই ৰাজপথৰ বিক্ৰেতা, চুবুৰীৰ দোকান, আৰু অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক অতিৰিক্ত পেমেণ্ট খৰচৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব ।
২০১৬ চনৰ ২৫ আগষ্টত আৰম্ভ হোৱা UPIয়ে ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্টৰ পৰিৱেশ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, লেনদেনৰ মূল্য ১৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ০.০৭ লাখ কোটি টকাৰ পৰা ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৩১৪ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো এটা দশকত ৪,০০০ গুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
সোমবাৰৰ এই অধিসূচনাখন ২০০৭ চনৰ পেমেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট চিষ্টেমছ এক্টৰ ১০এ ধাৰাত সংশোধনীৰ পিছত কৰা হৈছে, যিয়ে UPI আৰু অন্যান্য অধিসূচিত ইলেক্ট্ৰনিক পেমেণ্ট মোডৰ জৰিয়তে কৰা পেমেণ্টৰ ওপৰত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (MDR) আৰোপ কৰাৰ কাঠামো প্ৰদান কৰিছে ।
এই সংশোধনী ২০২৬ চনৰ ১৩ আগষ্টত সমাপ্ত হোৱা বাৰিষা অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদে গৃহীত কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ওপৰৰ UPI ব্যৱসায়ী লেনদেনৰ কিছুমান ছেটৰ ওপৰত নামমাত্ৰ MDR জাপি দিয়াৰ পথ মুকলি কৰি দিয়ে। ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে আশ্বাস দিছিল যে গ্ৰাহক আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ ধন পৰিশোধ বিনামূলীয়া হৈ থাকিব ।
বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট কৰ্প’ৰেশ্যন (এনপিচিআই)ৰ নেতৃত্বত গঠিত UPI আৰু সেৱা পৰিচালনা সমিতিয়ে MDR হাৰৰ সিদ্ধান্ত ল’ব ।
এই অভিযোগ আৰোপ কৰাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি চৰকাৰে এক বিবৃতিত কয় যে অধিক লেনদেনৰ পৰিমাণৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটোক চাইবাৰ সুৰক্ষা, জালিয়াতি প্ৰতিৰোধ, আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ আৰু নিৰন্তৰ উন্নীতকৰণৰ প্ৰয়োজন ।
Empowering your everyday transactions for a smarter tomorrow. Here are the daily stats for 13th September 2026. #AePS… pic.twitter.com/y4Cid2oaAV— NPCI (@NPCI_NPCI) September 14, 2026
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু আত্মবহনক্ষমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ এই চাৰ্জসমূহ প্ৰয়োজনীয়। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অধিক কোম্পানীক নিজৰ কাৰ্য্যকলাপ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে উৎসাহিত কৰি প্ৰতিযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাজহৰ আৰ্হিৰ প্ৰয়োজন ।
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বৃদ্ধিৰ পৰৱৰ্তী ঢৌৰ বাবে কেৱল ৰাজসাহায্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো উপযুক্ত নহয়, আৰু UPI যাতে শক্তিশালী, অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু হৈ থাকে তাৰ বাবে এক সুষম কাঠামোৰ প্ৰয়োজন ।
লগতে পঢ়ক: ইউপিআই পেমেণ্টত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লোৱা নহ’ব কোনো ধৰণৰ মাচুল