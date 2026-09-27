ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত উত্তৰ প্ৰদেশ; কেইবাটাও ঘটনাত ৬ জনৰ মৃত্যু
বৰেলী, মইনপুৰী, এতাসহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাটাও স্থানত ঘৰ ভাঙি পৰিছে । ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
Published : September 27, 2026 at 5:22 PM IST
লক্ষ্ণৌ : উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জনজীৱন ব্যাহত হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । বহু স্থানত গছ উভালি পৰাৰ ফলত কেইবাটাও বাসগৃহ ধ্বংস হৈ গৈছে । বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত ক্ষতিৰ পৰিমাণ বেছি হৈছে ।
মইনপুৰীত ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা জানিব পৰা গৈছে । বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত এটি শিশুসহ মুঠ ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । লগতে গছ-গছনি উভালি আৰু ঘৰ ভাঙি বহু লোক আহত হৈছে । বহু অঞ্চল আকৌ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে । ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ একাংশ লোকে সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লৈছে ।
ইফালে শ্বাহজাহানপুৰ, হামিৰপুৰ, বাণ্ডা আৰু কানপুৰত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে । অৱশ্যে দেওবাৰে কেইবাখনো জিলাত বতৰ কিছু উন্নত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
- মইনপুৰীত পকী দেৱাল ভাঙি এজনৰ মৃত্যু
ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ মাজতে শনিবাৰে মইনপুৰী জিলাৰ দন্নাহাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত সীতাৰমপুৰ গাঁৱত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । স্থানীয় আৰক্ষীৰ মতে বৰষুণৰ ফলত এটা বাসগৃহৰ দেৱাল হঠাৎ ভাঙি পৰে । ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ এজন ২৪ বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন ৪ জন লোক আহত হয় । এই ঘটনাই গাঁওখনত শোক ছাঁ পেলাইছে ।
গাঁওবাসীয়ে জনোৱা মতে, দেৱাল ভাঙি পৰাৰ শব্দ শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় আৰক্ষীও সেই স্থানত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে গাঁওবাসীৰ সহযোগত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
- বৰেলীত ঘৰৰ ছাদ খহি মহিলাৰ মৃত্যু
পুৱাই বৰেলীৰ মীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গোৰা লোকনাথপুৰ গাঁৱত আন এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে এটা বাসগৃহৰ ছাদ খহি পৰে । পৰিয়ালৰ মতে ফুলা দেৱী আৰু তেওঁৰ ভতিজা সোমপাল ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
ঘটনাত ফুলা দেৱীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভতিজাক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে মৃতকৰ পৰিয়ালটো আৰু অঞ্চলটোৰ লোকসকল শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ।
- প্ৰতাপগড়ত ঘৰ ভাঙি মহিলাৰ মৃত্যু
জিলাখনৰ মাণিকপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত লাটতাৰা চাকোলীয়া গাঁৱত শনিবাৰে নিশা এটা কেঁচা ঘৰ ভাঙি পৰে । ফলত এগৰাকী ৪৮ বছৰীয়া মহিলাৰ মৃত্যু হয় । মৃত মহিলাগৰাকীক শকুন্তী দেৱী বুলি চিনাক্ত হৈছে ।
জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । সেই সময়ত মহিলাগৰাকী শুই আছিল । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
- কানপুৰত ঘৰ ভাঙি মাতৃ-কন্যাৰ মৃত্যু
কানপুৰৰ ডেহাটৰ মৈথা তহচিলত শিৱলী থানাৰ অন্তৰ্গত নৱল গাঁৱত ৭৫ বছৰীয়া শান্তি আৰু তেওঁৰ কন্যা শালু বাস কৰি আছিল । পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে শালু পেছাত অধিবক্তা আছিল আৰু মাতৃ শান্তি দেৱীৰ সৈতে ঘৰটোত বাস কৰিছিল । নিশা শালু আৰু মাতৃ শুই থকাৰ সময়তে হঠাৎ ঘৰৰ ছাদ ভাঙি পৰে । দুয়ো ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত ঘোষণা কৰে । শিৱলীৰ আৰক্ষী বিষয়া অমৰেন্দ্ৰ বাহাদুৰ সিঙে জনোৱা মতে নিশা তেওঁলোকে ঘটনাটোৰ খবৰ লাভ কৰিছিল । তাৰ পিছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত মাতৃ-কন্যাক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
- বাকেৱৰত বজ্ৰপাতৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু
শনিবাৰে ফতেহপুৰ জিলাৰ বাকেৱৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আলমপুৰ গাঁৱত পথাৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে বজ্ৰপাতৰ ফলত এজন কৃষকৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।
- বস্তিত দুজনৰ মৃত্যু
ইফালে বস্তিত আন এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শনিবাৰে গণিৰাম নামৰ ৪৫ বছৰীয়া এজন লোকে পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়ত হঠাতে তেওঁৰ গাৰ ওপৰত এডাল গছ বাগৰি পৰে ।
আন এক পৃথক ঘটনাত ঘৰ ভাঙি এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু হয় । মৃত লোকজন নগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চৌবা গাঁৱৰ বাসিন্দা মতিৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
- কাছগঞ্জত বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতি
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে কাছগঞ্জত এটা ঘৰ ভাঙি ঘৰৰ সা-সামগ্ৰী নষ্ট হয় । সৌভাগ্যক্ৰমে বধৰী কলন গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত কোনো নাছিল । ঘৰৰ মুৰব্বী জগদীশ প্ৰসাদে এতিয়া ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে । তেওঁ চৰকাৰক সাহায্যৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ।
- ফতেহপুৰত ঘৰ ভাঙি কিশোৰৰ মৃত্যু
ইফালে ফতেহপুৰতো বিগত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পৰে । খাগাৰ গোপালপুৰ অঞ্চলত পুৱা ৫ বজাত ঘৰ ভাঙি আনন্দ সিং নামৰ এজন ৮ বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ভাতৃ ১১ বছৰীয়া গুড্ডুক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইয়াৰ উপৰিও হাথগাঁও, অছোথাৰ, হুছাইংগাঞ্জ আৰু গাজীপুৰতো ঘৰ ভাঙি পৰাৰ ফলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সা-সামগ্ৰীৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।
এতা অঞ্চলটো দুমহলীয়া এটা ঘৰ ভাঙি ঘৰৰ সকলো সা-সামগ্ৰী ধ্বংসাৱশেষৰ পোত যায় । সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত কোনো নাছিল । উত্তৰ প্ৰদেশত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে সংঘটিত এই ঘটনাবোৰে তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : বানৰ ৰঙাচকুৰ মাজতে ওড়িশাত ৩৫৬ গৰ্ভৱতীক নিৰাপদে স্থানান্তৰ: ১৮২ প্ৰসূতিৰ কোলাত নৱজাতক