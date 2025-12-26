বিদ্যালয়ত দৈনিক বাতৰি কাকত পঢ়াৰ বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ

বিদ্যালয়ত দৈনিক বাতৰি কাকত পঢ়াৰ বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ
এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পঠন সংস্কৃতি শক্তিশালী কৰা আৰু পৰ্দাত কটোৱা সময় হ্ৰাস কৰা ।
Published : December 26, 2025 at 7:35 PM IST
লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ): ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি চৰকাৰৰ ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক দৈনন্দিন কাম হিচাপে বাতৰি কাকত পঢ়াটোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পঠন সংস্কৃতি শক্তিশালী কৰা আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত কটোৱা সময় হ্ৰাস কৰা ।
২৩ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব (মাধ্যমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা) পাৰ্থসাৰথি সেন শৰ্মাই জাৰি কৰা নিৰ্দেশত এই পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে ৷ য’ত বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত হিন্দী আৰু ইংৰাজী উভয় ভাষাৰ বাতৰি কাকত উপলব্ধ কৰাটোকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
নিৰ্দেশনাটোত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতঃসভাৰ সময়ত বাতৰি কাকত পঢ়াৰ বাবে দৈনিক কমেও ১০ মিনিট সময় ধাৰ্য কৰিব লাগে । এই সময়ছোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাল পাতি ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু খেলৰ বাতৰিৰ সৈতে জড়িত সম্পাদকীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিঘটনাসমূহ পঢ়িব ।’’
এই নিৰ্দেশত "দিনটোৰ শব্দ" নামৰ এক অনুশীলনো সংযোজন কৰা হয়, য’ত বাতৰি কাকতৰ পৰা পাঁচটা কঠিন শব্দ বাচি উলিয়াই জাননী ফলকত প্ৰদৰ্শিত কৰি শব্দভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।
চৰকাৰৰ মতে এই পদক্ষেপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাধাৰণ জ্ঞান, শব্দভাণ্ডাৰ, সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা, একাগ্ৰতা আৰু সামাজিক সচেতনতা বঢ়োৱাৰ লগতে তেওঁলোকক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অধিক পৰিমাণে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ উপৰি ভুৱা বাতৰিৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰি তুলিব ।
বাতৰি কাকত পঢ়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিভিন্ন কামত জড়িত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ৷ যেনে - নিজাকৈ স্কুলৰ বাতৰি কাকত বা আলোচনী প্ৰকাশ কৰা, নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সম্পাদকীয় লেখা বা গোটৰ আলোচনাৰ আয়োজন কৰা, ক্ৰছৱৰ্ড আৰু চুড’কু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা ইত্যাদি । তলৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত নিউজ ক্লিপিং ব্যৱহাৰ কৰি স্ক্ৰেপবুক নিৰ্মাণৰ প্ৰচাৰৰ বাবেও তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰা হয় ।
শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই নিৰ্দেশনাসমূহ পূৰ্বৰ ২ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশৰ ধাৰাবাহিকতা, যাৰ অধীনত ৰাজ্যখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ আৰু ম’বাইল ফোন আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ।
এই নিৰ্দেশমৰ্মে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰী জিলা পুথিভঁৰালসমূহত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল ৷ তদুপৰি প্ৰতি সপ্তাহত পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কমেও এখন কিতাপ পঢ়াটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল আৰু উৎসুক পাঠকৰ বাবে প্ৰশংসাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ দৰে ব্যৱস্থাৰো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰোপৰি ‘‘No Bouquets, Only Books’’ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে, যাৰ অধীনত বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানত ট্ৰফীৰ পৰিৱৰ্তে কিতাপ উপহাৰ দিয়া হ'ব ।
শীৰ্ষ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দুয়োটা নিৰ্দেশ প্ৰতিগৰাকী সংমণ্ডল শিক্ষা বিষয়া, জিলাসমূহৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যজুৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে । উল্লেখ্য যে, উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপ ৰাজ্যজুৰি প্ৰশংসিত হৈছে ৷
