'মা, মোক ভিক্ষা দিয়া...' : মাতৃৰ সৈতে কটোৱা আৱেগিক মুহূৰ্ত স্মৰণ যোগী আদিত্যনাথৰ
সন্ন্যাস লোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ গৈ মাতৃক ভিক্ষা বিচৰাৰ আৱেগিক অভিজ্ঞতা স্মৰণ কৰিলে যোগী আদিত্যনাথে ।
Published : November 23, 2026 at 6:39 PM IST
লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : "মা মোক ভিক্ষা দিয়া ।" উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শেহতীয়াকৈ ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰা মাতৃক এনেদৰে স্মৰণ কৰিলে । মাতৃৰ সৈতে জড়িত এক আৱেগিক স্মৃতি ৰাজহুৱা কৰি শোকৰ মাজতে মাতৃস্নেহ, ত্যাগ আৰু সন্ন্যাস জীৱনৰ এক বিশেষ অধ্যায়ৰ স্মৰণ কৰে । মাতৃৰ বিয়োগৰ পিছত সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰা এখন চিঠিত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰাৰ বহু বছৰৰ পাছত সন্ন্যাসীৰ বেশত নিজ গৃহলৈ উভতি গৈ মাতৃৰ ওচৰত ভিক্ষা বিচৰাৰ সেই মুহূৰ্ত তেওঁৰ জীৱনৰ অন্যতম স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা আছিল ।
আৱেগিক চিঠিখনত যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰাখণ্ডৰ পৌৰী গড়ৱাল জিলাৰ পাঞ্চুৰ গাঁৱৰ ঘৰত মাতৃ সাবিত্ৰী দেৱীৰ সৈতে হোৱা গভীৰ ব্যক্তিগত মুখামুখিৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ গোৰখপুৰৰ পৰা পিতৃ গৃহলৈ যোৱা যাত্ৰাক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা বুলি অভিহিত কৰি মাতৃয়ে পুত্ৰক সন্ন্যাসী হিচাপে দুৱাৰমুখত থিয় হৈ ভিক্ষা বিচৰা দেখি কেনেকৈ সহমতত উপনীত হ'বলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই কথা মনত পেলায় ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰা মতে সেই সময়ত যোগী আদিত্যনাথক সন্ন্যাসীৰ বেশত দেখি প্রথমে তেওঁৰ মাতৃয়ে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল ৷ যেতিয়া তেওঁ ভিক্ষা বিচাৰিল মাতৃয়ে নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি সুধিছিল : "বাবা (ল'ৰা), তোমাৰ কি হৈছে ? ঘৰত কি অভাৱ আছিল যে তুমি ভিক্ষা খুজিবলৈ যাবলগীয়া হ'ল ?"
যোগী আদিত্যনাথে তেতিয়া উত্তৰ দিছিল যে ত্যাগৰ পথ তেওঁ বাছনি কৰিছে আৰু ভিক্ষা বিচৰাটো এজন সন্ন্যাসীৰ ধৰ্মীয় কৰ্তব্যৰ অংশ । যোগী আদিত্যনাথে লগতে ক'লে যে তেওঁ ঘৰত থাকিবলৈ অহা নাই বৰঞ্চ কেৱল ভিক্ষা বিচাৰিহে আহিছে আৰু তেওঁ যি দিব তাতেই সন্তুষ্ট হ'ব । মাতৃৰ মৰমত তেওঁ চিঠিখনত লিখিছে যে শেষত পুত্ৰৰ এই সংকল্পক মাতৃয়ে সন্মান কৰিছিল ।
सनातन संस्कार मातृ वंदना से अभिसिंचित हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जो कभी चुकाए नहीं जा सकते। हां, हम अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रदेश की मातृशक्ति के लिए यही कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक माँ के प्रति सच्चा सम्मान यही होगा कि आज हर प्रदेशवासी यह संकल्प ले कि वह किसी निराश्रित माँ का संबल बनेगा, किसी वंचित माँ की पीड़ा को समझेगा और किसी दुखियारी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2026
চিঠিখনত যোগী আদিত্যনাথে মাতৃত্বক পৃথিৱীৰ অন্যতম সুন্দৰ অনুভূতি বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আন ব্যক্তিৰ স্থান পূৰণ কৰিব পাৰিলেও মাতৃৰ স্থান কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে ।
শৈশৱত আখৰৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া জীৱনৰ প্ৰথম শিক্ষাগুৰু হিচাপে মাতৃক স্মৰণ কৰি তেওঁ লিখিছে যে মাতৃৰ অনুপস্থিতিয়ে নিঃস্বাৰ্থ মৰমৰ আশ্ৰয় আৰু ঘৰৰ উমাল পৰিৱেশ হেৰুৱাই পেলোৱাৰ অনুভূতি দিয়ে ।
চিঠিখনত হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰা আৰু পৌৰাণিক কাহিনীৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰা হৈছে । ভগৱান ৰামৰ বনবাসৰ সময়ত মাতৃ কৌশল্যাৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মথুৰাৰ পৰা গকুললৈ যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মাতৃত্বৰ মাহাত্ম্যৰ কথা বাখ্যা কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে মাতৃত্ব সনাতন পৰম্পৰাত গভীৰভাৱে শিপাই আছে আৰু মাতৃৰ প্ৰতি থকা ঋণ কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । যোগীয়ে কয় যে ৰাজহুৱা জীৱনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহিলা আৰু মাতৃসকলৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল ।
দৰিদ্ৰ আৰু অসহায় মাতৃসকলৰ ওচৰত থিয় দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সকলোকে আহ্বান জনায় । আদিত্যনাথে কয়, "প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ প্ৰতি প্ৰকৃত সন্মান দেখুৱাওক ।"
VIDEO | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (@myogiadityanath) performs puja and offers prayers at Hanuman Garhi Temple in Ayodhya, seeking the blessings of Sankat Mochan Hanuman. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/qqvkYPDfgp— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
উল্লেখ্য যে যোৱা ২০ নৱেম্বৰত যোগী আদিত্যনাথৰ মাতৃ ৯১ বছৰীয়া সাবিত্ৰী দেৱীৰ মৃত্যু হয় । তাৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ পাঞ্চুৰ গাঁৱলৈ যায় আৰু হৰিদ্বাৰত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত আৱেগিক হৈ পৰা দেখা গৈছিল ।
১৯৭২ চনৰ ৫ জুনত পাঞ্চুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা আদিত্যনাথৰ ঘৰত নাম আছিল অজয় সিং বিষ্ট । তেওঁ ১৯৯৩ চনত ২১ বছৰ বয়সত ঘৰ এৰি গোৰখপুৰত নাথ পৰম্পৰা অনুসৰি 'সন্ন্যাস' গ্ৰহণ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে গোৰখনাথ মঠৰ মুৰব্বী হৈছিল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
মোদীয়ে দিলে গংগাজল, মোদীক দিলে চন্দন-ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা : দিল্লীত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী