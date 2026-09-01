নেপালৰ বান: উত্তৰ প্ৰদেশত গণ্ডক নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ ৪ নেপালীৰ মৃতদেহ
এছএছবি আৰু এছডিআৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই নদীৰ পৰা তিনিগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।
Published : September 1, 2026 at 10:11 AM IST
মহাৰাজগঞ্জ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ বিধ্বংসী প্ৰভাৱত মানৱ ক্ষতিৰ সাক্ষী হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ । ৰাজ্যখনৰ মহাৰাজগঞ্জ জিলাত নিচলৌল অঞ্চলৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নাৰায়ণী (গণ্ডক) নদীৰে সীমান্ত পাৰ হৈ ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা চাৰিটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় । আনুষ্ঠানিক আইনী ব্যৱস্থাৰ পিছত মৃতদেহকেইটা নেপাল আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় ।
স্থানীয় লোকে নিচলাউলৰ টেইলফল এলেকাৰ সমীপৰ গণ্ডক নদীত ওপঙি থকা মৃতদেহকেইটা প্ৰত্যক্ষ কৰে । লগে লগে প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হয় ।
ঘটনাস্থলীত এছএছবি আৰু এছডিআৰএফৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই নদীৰ পৰা তিনিগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নেপালৰ ভয়াৱহ বানৰ সময়ত নাৰায়ণী নদীৰ প্ৰবল সোঁতে ভাৰতৰ ভূখণ্ডলৈ মৃতদেহকেইটা উটুৱাই আনিছিল ।
অচিনাক্ত চাৰিটা মৃতদেহ থুথিবাৰী সীমান্তৰে নেপাল কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়াৰ পূৰ্বে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় । যিহেতু মৃতদেহকেইটা চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই, সেয়েহে বাধ্যতামূলক ৭২ ঘণ্টাৰ অপেক্ষাৰ পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু বৈজ্ঞানিক আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে চিনাক্তকৰণৰ সুবিধাৰ বাবে ডিএনএ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি সুৰক্ষিত কৰা হৈছে ।
অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ প্ৰশান্ত কুমাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে, "মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু ডিএনএৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মাজনিশা মৃতদেহ চাৰিটা নেপাল আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ অধীনত মৃতদেহ কঢ়িয়াই নিয়া এম্বুলেন্সক এস্ক'ৰ্ট দি মহেশপুৰ সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ চকীৰ জৰিয়তে নৱালপাৰসীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।"
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে জিলা দণ্ডাধীশ গৌৰৱ সিং সোগৰৱাল আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক শক্তি মোহন অৱস্তীয়ে উক্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু সীমান্তৰ কাষৰীয়া নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলসমূহত সতৰ্কতা বৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।
বৰ্তমান নাৰায়ণী নদীৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ সময়তে এই দুৰ্যোগৰ পিছত নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত প্ৰশাসনে অহৰহ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ।