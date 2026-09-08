ওড়িশাত উদ্ধাৰ দুৰ্লভ ওৰাং-ওটাঙৰ পাঁচটাকৈ পোৱালি
মানুহৰ পূৰ্বপুৰুষ হিচাবে খ্যাত ওৰাং-ওটাঙক সাধাৰণতে ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, চীন আদিতহে পোৱা যায় ৷ সম্প্ৰতি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে পোৱালিকেইটাক ৷
Published : September 8, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 4:01 PM IST
ভূৱনেশ্বৰ/ বালাছোৰ : মঙলবাৰে ওড়িশাৰ বালাছোৰ জিলাৰ ভোগ্ৰাই ব্লকৰ উদয়পুৰ বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত ৰাংক’থা বাদাপাহী অঞ্চলত পাঁচটাকৈ ওৰাং-ওটাঙৰ পোৱালি (orangutans) উদ্ধাৰ হয় । উদয়পুৰ বন বিভাগে পোৱালিকেইটা উদ্ধাৰ কৰি আটাইকেইটাকে সম্প্ৰতি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিছে । জানিব পৰা মতে, ওৰাং-ওটাং সাধাৰণতে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াতহে পোৱা যায় ৷
ওড়িশাৰ বনমন্ত্ৰী গণেশ ৰাম সিং খুন্তিয়াই কয় যে ওৰাং-ওটাংকেইটাক পৰৱৰ্তী সময়ত নন্দন কাননলৈ অনা হ’ব । এই ওৰাং-ওটাং উদ্ধাৰৰ আঁৰত সম্ভৱতঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
বন বিভাগে উল্লেখ কৰা মতে, এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে মঙলবাৰে পুৱা উদয়পুৰ বন বিভাগৰ এটা দল বদাপাহী অঞ্চলত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পাছত পাঁচটা ওৰাং-ওটাং পোৱালি উদ্ধাৰ কৰে । বন বিভাগৰ লগতে এটা চিকিৎসকৰ দলো উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ ওৰাং-ওটাং কেইটাৰ চিকিৎসা কৰে ।
এই ওৰাং-ওটাংকেইটা ক’ৰ পৰা আৰু কেনেকৈ ৰাংক’থা বাদাপাহী অঞ্চলত পালেহি, এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
বন বিষয়া প্ৰেম ঝাই ওৰাং-ওটাংকেইটা উদ্ধাৰৰ সন্দৰ্ভত কয়, "দুটা-তিনিটা স্থানৰ পৰা বিদেশৰ ওৰাং-ওটাং পোৱা গৈছে । বন বিভাগৰ লোকে ইহঁত কেনেকৈ ওড়িশা পালেহি, তাৰ তদন্ত কৰি আছে । আমি স্থানীয় আৰক্ষীকো এই বিষয়ে জনাইছো । নন্দন কাননৰ পৰা পশু চিকিৎসককে ধৰি এটা দল উক্ত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এবাৰ নন্দন কানলৈ অনাৰ পাছত আটাইকেইটাকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব ।"
ইফালে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াত পোৱা ওৰাং-ওটাং ওড়িশাত উদ্ধাৰ হোৱা খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে উদয়পুৰ বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত ৰাংক’থা বাদাপাহী অঞ্চলত বহু লোকে ভিৰ কৰে ৷
ওড়িশাৰ বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বালাছোৰ জিলাৰ ভোগ্ৰাইত এক নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ আধাৰতে বনাঞ্চলৰ পৰা পাঁচটা ওৰাং-ওটাং উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আটাইকেইটাৰ বয়স এবছৰৰ পৰা দুবছৰৰ ভিতৰত হ’ব । সম্প্ৰতি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ পাছত চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ কৰি নন্দন কাননলৈ অনা হ’ব । এই ওৰাং-ওটাং মালয়েছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, চীন আদি দেশতহে পোৱা যায় ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ওড়িশাত এই বিৰল প্ৰজাতিৰ ওৰাং-ওটাং পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা । ওৰাং-ওটাঙৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২৫ লাখ টকা । সম্ভৱতঃ কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাফিয়াই ইয়াক চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷
বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই প্ৰজাতিটো ভাৰতত পোৱা নাযায় । ইহঁতক ক’লৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিলেহে সঠিক তথ্য ওলাব ৷ ওৰাং-ওটাঙে মানুহৰ কোনো ক্ষতি নকৰে । ই শান্ত প্ৰকৃতিৰ জীৱ । ইতিহাসৰ পাট লুটিয়াই চালে গম পোৱা যায় যে এই প্ৰজাতিটো মানুহৰ পূৰ্বপুৰুষ । ওৰাং-ওটাঙৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হ’ব । জাপানৰ পৰাও কিছু জীৱ-জন্তু নন্দন কাননলৈ অনা হ’ব ।’’