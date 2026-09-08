ETV Bharat / bharat

ওড়িশাত উদ্ধাৰ দুৰ্লভ ওৰাং-ওটাঙৰ পাঁচটাকৈ পোৱালি

মানুহৰ পূৰ্বপুৰুষ হিচাবে খ্যাত ওৰাং-ওটাঙক সাধাৰণতে ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, চীন আদিতহে পোৱা যায় ৷ সম্প্ৰতি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে পোৱালিকেইটাক ৷

Unusual sighting in an Odisha forest : 5 baby orangutans
ওৰাং-ওটাঙৰ পোৱালি (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 3:49 PM IST

|

Updated : September 8, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূৱনেশ্বৰ/ বালাছোৰ : মঙলবাৰে ওড়িশাৰ বালাছোৰ জিলাৰ ভোগ্ৰাই ব্লকৰ উদয়পুৰ বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত ৰাংক’থা বাদাপাহী অঞ্চলত পাঁচটাকৈ ওৰাং-ওটাঙৰ পোৱালি (orangutans) উদ্ধাৰ হয় । উদয়পুৰ বন বিভাগে পোৱালিকেইটা উদ্ধাৰ কৰি আটাইকেইটাকে সম্প্ৰতি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিছে । জানিব পৰা মতে, ওৰাং-ওটাং সাধাৰণতে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াতহে পোৱা যায় ৷

ওড়িশাৰ বনমন্ত্ৰী গণেশ ৰাম সিং খুন্তিয়াই কয় যে ওৰাং-ওটাংকেইটাক পৰৱৰ্তী সময়ত নন্দন কাননলৈ অনা হ’ব । এই ওৰাং-ওটাং উদ্ধাৰৰ আঁৰত সম্ভৱতঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Unusual sighting in an Odisha forest : 5 baby orangutans
উদ্ধাৰ হোৱা ওৰাং-ওটাঙৰ পোৱালিকেইটা (ETV Bharat Odisha)

বন বিভাগে উল্লেখ কৰা মতে, এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে মঙলবাৰে পুৱা উদয়পুৰ বন বিভাগৰ এটা দল বদাপাহী অঞ্চলত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পাছত পাঁচটা ওৰাং-ওটাং পোৱালি উদ্ধাৰ কৰে । বন বিভাগৰ লগতে এটা চিকিৎসকৰ দলো উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ ওৰাং-ওটাং কেইটাৰ চিকিৎসা কৰে ।

এই ওৰাং-ওটাংকেইটা ক’ৰ পৰা আৰু কেনেকৈ ৰাংক’থা বাদাপাহী অঞ্চলত পালেহি, এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

বন বিষয়া প্ৰেম ঝাই ওৰাং-ওটাংকেইটা উদ্ধাৰৰ সন্দৰ্ভত কয়, "দুটা-তিনিটা স্থানৰ পৰা বিদেশৰ ওৰাং-ওটাং পোৱা গৈছে । বন বিভাগৰ লোকে ইহঁত কেনেকৈ ওড়িশা পালেহি, তাৰ তদন্ত কৰি আছে । আমি স্থানীয় আৰক্ষীকো এই বিষয়ে জনাইছো । নন্দন কাননৰ পৰা পশু চিকিৎসককে ধৰি এটা দল উক্ত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এবাৰ নন্দন কানলৈ অনাৰ পাছত আটাইকেইটাকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব ।"

ইফালে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াত পোৱা ওৰাং-ওটাং ওড়িশাত উদ্ধাৰ হোৱা খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে উদয়পুৰ বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত ৰাংক’থা বাদাপাহী অঞ্চলত বহু লোকে ভিৰ কৰে ৷

ওড়িশাৰ বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বালাছোৰ জিলাৰ ভোগ্ৰাইত এক নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ আধাৰতে বনাঞ্চলৰ পৰা পাঁচটা ওৰাং-ওটাং উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আটাইকেইটাৰ বয়স এবছৰৰ পৰা দুবছৰৰ ভিতৰত হ’ব । সম্প্ৰতি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ পাছত চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ কৰি নন্দন কাননলৈ অনা হ’ব । এই ওৰাং-ওটাং মালয়েছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, চীন আদি দেশতহে পোৱা যায় ।’’

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ওড়িশাত এই বিৰল প্ৰজাতিৰ ওৰাং-ওটাং পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা । ওৰাং-ওটাঙৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২৫ লাখ টকা । সম্ভৱতঃ কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাফিয়াই ইয়াক চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷

বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই প্ৰজাতিটো ভাৰতত পোৱা নাযায় । ইহঁতক ক’লৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিলেহে সঠিক তথ্য ওলাব ৷ ওৰাং-ওটাঙে মানুহৰ কোনো ক্ষতি নকৰে । ই শান্ত প্ৰকৃতিৰ জীৱ । ইতিহাসৰ পাট লুটিয়াই চালে গম পোৱা যায় যে এই প্ৰজাতিটো মানুহৰ পূৰ্বপুৰুষ । ওৰাং-ওটাঙৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হ’ব । জাপানৰ পৰাও কিছু জীৱ-জন্তু নন্দন কাননলৈ অনা হ’ব ।’’

লগতে পঢ়ক : প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা সন্দৰ্ভত অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰত-চীনৰ আলোচনা

লগতে পঢ়ক : চিঙৰাৰ উৎপত্তি ক'ত ? বিশ্ব চিঙৰা দিৱসত কেইটামান নতুন কথা...

Last Updated : September 8, 2026 at 4:01 PM IST

TAGGED:

ওড়িশাৰ বালাছোৰ
ওড়িশা উদয়পুৰ বন বিভাগ
ওড়িশাত উদ্ধাৰ ওৰাংওটাং
ওৰাংওটাং প্ৰজাতিৰ বান্দৰ
BABY ORANGUTANS IN AN ODISHA FOREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.