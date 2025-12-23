উন্নাও ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত প্ৰাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সিং ছেংগাৰক জামিন

উন্নাও ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত প্ৰাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সিং ছেংগাৰক জামিন
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উন্নাও ধৰ্ষণকাণ্ডৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত কুলদীপ সিং ছেংগাৰৰ শাস্তি স্থগিত ৰাখিছে ।
নতুন দিল্লী: ২০১৭ চনৰ উন্নাও ধৰ্ষণৰ গোচৰত প্ৰাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সিং ছেংগাৰৰ শাস্তি স্থগিত ৰাখে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । ছেংগাৰক দিল্লীত ভুক্তভোগীৰ বাসগৃহৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যাত্ৰা নকৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক ১৫ লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ড দাখিল কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়াম প্ৰসাদৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে ট্ৰায়েল আদালতৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানি নোহোৱালৈকে শাস্তি স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছেংগাৰক জামিনত থকাৰ সময়ত দিল্লীতে থাকিবলৈ আৰু ভুক্তভোগীৰ বাসগৃহৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ট্ৰায়েল আদালতৰ সিদ্ধান্তক উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ছেংগাৰে ।
ট্ৰায়েল আদালতৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান উচ্চ ন্যায়ালয়ত:
২০১৯ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰত তীছ হাজাৰী আদালতে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভুক্তভোগীৰ পিতৃক হত্যাৰ গোচৰত কুলদীপ সিং ছেংগাৰক দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল । তীছ হাজাৰী আদালতেও ছেংগাৰৰ বিৰুদ্ধে দহ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিছিল । তীছ হাজাৰী আদালতে ছেংগাৰকে ধৰি সাতজন অভিযুক্তক দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু দহ লাখ টকাকৈ জৰিমনা বিহাৰো শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।
ধৰ্ষিতাৰ পিতৃক হত্যাৰ গোচৰ:
ধৰ্ষিতাৰ পিতৃৰ ন্যায়িক জিম্মাত থকা অৱস্থাতে ৯ এপ্ৰিল ২০১৮ ত মৃত্যু হৈছিল । ৪ জুন ২০১৮ ত ধৰ্ষিতাই যেতিয়া কুলদীপ ছেংগাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, তাৰপিছতে কুলদীপ সিং ছেংগাৰৰ ভাতৃ অতুল সিং আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে ধৰ্ষিতাৰ পিতৃক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীক গতাই দিছিল । কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে জিলা চিকিৎসালয়ত যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল ।
হত্যাৰ গোচৰত ছেংগৰক বিহা হৈছিল ১০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড:
২০ ডিচেম্বৰ ২০১৯ ত ধৰ্ষিতাৰ পৰা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ গোচৰত তীছ হাজাৰী আদালতে ছেংগাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বিহিছিল । আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ উপৰিও ২৫ লাখ টকাৰ জৰিমণাও বিহিছিল । জৰিমনাৰ ১০ লাখ টকা ভুক্তভোগী যুৱতীক দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল । তীছ হাজাৰী আদালতৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কুলদীপ সিং ছেংগাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল ।