ETV Bharat / bharat

ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত বিশ্বৰ কোটি কোটি লোক, এয়া অশনি সংকেত নেকি ?

AIৰ দিনতো বিশ্বৰ কোটি কোটি লোকে পোৱা নাই ইণ্টাৰনেট সেৱা, কিন্তু কিয় ?

United Nations World Social Report
বিশ্বৰ ২২০ কোটি লোক বঞ্চিত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2026 at 7:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইণ্টাৰনেট সেৱা বৰ্তমান প্ৰতিজন লোকৰ বাবে, প্ৰতিটো খণ্ডৰৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে ৷ কিন্তু আজিৰ দিনটো ইণ্টাৰনেট অবিহনে কোটি কোটি লোকে জীৱন কটাইছে ৷ সেয়ে বিশ্বত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ সুবিধা প্ৰসাৰৰ বাবে বিশ্ব বেংকে এক নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে উন্নয়নশীল আৰু অনুন্নত দেশসমূহত কম খৰচত ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।

বৰ্তমান সময়ত উন্নত দেশসমূহৰ ৯৪% লোক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী ৷ বিপৰীতে অনুন্নত দেশসমূহত এই সংখ্যা মাত্ৰ ২৩% । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এখন প্ৰতিবেদনেত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰা বিশ্ব সামাজিক প্ৰতিবেদন ২০২৬ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিশ্বত এতিয়াও ২.২ বিলিয়ন অৰ্থাৎ ২২০ কোটি লোকে ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰা নাই ।

United Nations World Social Report
ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত UNৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

সমাজৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে যদিও বহু লোক এতিয়াও পিছপৰি ৰৈছে । সেয়ে প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে,বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰসমূহে দেশখনৰ নাগৰিকসকলক শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ইণ্টাৰনেটৰ দৰে মৌলিক সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা নাই ৷ যদিহে সোনকালে সেই সকল নাগৰিকক এই সুবিধা প্ৰদান নকৰে তেতিয়া হ'লে অনাগত সময়ত বৃহৎ হাৰত নিবনুৱা সমস্যা আৰু সামাজিক অশান্তিৰ দৰে সংকটৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷

United Nations World Social Report
ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত UNৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে পিছপৰা লোকসকলক লগত লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো যিকোনো দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এক লাভজনক । ই অনাগত সময়ৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ সুফল সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব ৷ আনহাতে, ২০২৫ বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্বতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উপাৰ্জন আদিৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত গাতিত আগবাঢ়িছে বুলি প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ আছে ৷

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ৮.৩ বিলিয়ন ৷ কিন্তু বিশ্বৰ ৫৮% লোকৰে কোনো স্থায়ী চাকৰি নাই । যদিহে এই তথ্যলৈ চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে বিশ্বৰ ৪.৮ বিলিয়ন মানুহৰ হাতত এতিয়াও কোনো স্থায়ী সংস্থাপন নাই । যিহেতু স্থায়ী চাকৰিয়ে পৰিয়ালৰ উন্নতিত বিভিন্ন ধৰণে অৱদান যোগায় আৰু সামাজিক সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰাত ভূমিকা পালন কৰে ।

United Nations World Social Report
চাকৰিৰ সন্দৰ্ভত UNৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবেদনখনৰ মতে, বিশ্বত ডিজিটেল বিপ্লৱ হোৱাৰ পাছতো ২০২৫ চনত প্ৰায় ২.২ বিলিয়ন অৰ্থাৎ প্ৰায় ২৬% জনসাধাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আঁতৰত আছে ৷ ইয়াৰে একাংশ লোকে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা থকাৰ পাছতো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লাভ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৷ ইয়াৰ মূল কাৰণসমূহ হ’ল ইণ্টাৰনেট আৰু স্মাৰ্টফোনৰ উচ্চ মূল্য, দুৰ্বল নেটৱৰ্ক আৰু কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট চলোৱাৰ জ্ঞানৰ অভাৱ ।

United Nations World Social Report
ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত UNৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

বিশ্ববাসীৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেও দ্ৰুত গতিত সলনি হ'বলৈ ধৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ওপৰত পৰিছে । বৰ্তমান বিশ্বৰ ১.১ বিলিয়ন অৰ্থাৎ ১১০ কোটি লোকে অভাৱৰ মাজত জীৱন কটাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮৮.৭ কোটি প্ৰায় ৮০% লোকে বানপানী, খৰাঙৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে ।

বৰ্তমান সময়ত দেশসমূহত ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পোৱাৰ সন্দৰ্ভটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে ৷ তথ্য অনুসৰি, ২০०० চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ৫০ তকৈও অধিক দেশত ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছে ।

United Nations World Social Report
ITUৰ তথ্য মতে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী (ETV Bharat Assam)

অৰ্থাৎ ধনীসকল আৰু অধিক ধনী হৈ পৰিছে, আনহাতে দুখীয়া লোকসকল দিনক দিনে দুখীয়া হৈ গৈ আছে ৷ ধনী-দুখীয়াৰ এই বৈষম্য থকা দেশসমূহৰ ভিতৰত ২৩ খন ধনী দেশো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । এই ব্যৱধান অতিমাত্ৰা বৃদ্ধি পালে সমাজৰ বাবে বিপদ ৷

ভাৰতত কিমান শতাংশ লোকে আজিও পোৱা নাই ইণ্টাৰনেট সেৱা ?

ইণ্টাৰনেশ্ব'নেল টেলিকমিউনিকেশ্বন ইউনিয়নৰ 'ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ ২০২৫ ৰিপৰ্ট' অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষত বিশ্বত মুঠ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যাই ৬ বিলিয়ন স্পৰ্শ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ, বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৭৪% লোকৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আছে । ধনী দেশসমূহত ৯৪% লোক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী হোৱাৰ বিপৰীতে দৰিদ্ৰ দেশসমূহত এই হাৰ ২৩% ।

United Nations World Social Report
ITUৰ তথ্য মতে ভাৰতত ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ নথকা গাঁৱৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ভাৰতৰ মুঠ ৬,৪৪,১৩১খন গাঁৱৰ ভিতৰত ৮,৯৮৫খন গাঁৱত আজিও ম’বাইল নেটৱৰ্ক আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা উপলব্ধ হোৱা নাই । ওড়িশাত এনে গাঁৱৰ সংখ্যা ১,২৩৭খন, আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশত এই সংখ্যা ১,১৮৫খন ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞৰ মতামতক পৰস্পৰ বিৰোধী আখ্যা মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰসংঘ
ইণ্টাৰনেট সেৱা
ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত
UNITED NATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.