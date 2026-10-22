ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত বিশ্বৰ কোটি কোটি লোক, এয়া অশনি সংকেত নেকি ?

ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত বিশ্বৰ কোটি কোটি লোক, এয়া অশনি সংকেত নেকি ?
AIৰ দিনতো বিশ্বৰ কোটি কোটি লোকে পোৱা নাই ইণ্টাৰনেট সেৱা, কিন্তু কিয় ?
Published : October 22, 2026 at 7:01 AM IST
হায়দৰাবাদ : ইণ্টাৰনেট সেৱা বৰ্তমান প্ৰতিজন লোকৰ বাবে, প্ৰতিটো খণ্ডৰৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে ৷ কিন্তু আজিৰ দিনটো ইণ্টাৰনেট অবিহনে কোটি কোটি লোকে জীৱন কটাইছে ৷ সেয়ে বিশ্বত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ সুবিধা প্ৰসাৰৰ বাবে বিশ্ব বেংকে এক নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে উন্নয়নশীল আৰু অনুন্নত দেশসমূহত কম খৰচত ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।
বৰ্তমান সময়ত উন্নত দেশসমূহৰ ৯৪% লোক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী ৷ বিপৰীতে অনুন্নত দেশসমূহত এই সংখ্যা মাত্ৰ ২৩% । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এখন প্ৰতিবেদনেত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰা বিশ্ব সামাজিক প্ৰতিবেদন ২০২৬ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিশ্বত এতিয়াও ২.২ বিলিয়ন অৰ্থাৎ ২২০ কোটি লোকে ইণ্টাৰনেট সেৱা লাভ কৰা নাই ।
সমাজৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে যদিও বহু লোক এতিয়াও পিছপৰি ৰৈছে । সেয়ে প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে,বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰসমূহে দেশখনৰ নাগৰিকসকলক শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ইণ্টাৰনেটৰ দৰে মৌলিক সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা নাই ৷ যদিহে সোনকালে সেই সকল নাগৰিকক এই সুবিধা প্ৰদান নকৰে তেতিয়া হ'লে অনাগত সময়ত বৃহৎ হাৰত নিবনুৱা সমস্যা আৰু সামাজিক অশান্তিৰ দৰে সংকটৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে পিছপৰা লোকসকলক লগত লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো যিকোনো দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এক লাভজনক । ই অনাগত সময়ৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ সুফল সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব ৷ আনহাতে, ২০২৫ বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্বতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উপাৰ্জন আদিৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত গাতিত আগবাঢ়িছে বুলি প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ আছে ৷
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ৮.৩ বিলিয়ন ৷ কিন্তু বিশ্বৰ ৫৮% লোকৰে কোনো স্থায়ী চাকৰি নাই । যদিহে এই তথ্যলৈ চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে বিশ্বৰ ৪.৮ বিলিয়ন মানুহৰ হাতত এতিয়াও কোনো স্থায়ী সংস্থাপন নাই । যিহেতু স্থায়ী চাকৰিয়ে পৰিয়ালৰ উন্নতিত বিভিন্ন ধৰণে অৱদান যোগায় আৰু সামাজিক সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰাত ভূমিকা পালন কৰে ।
প্ৰতিবেদনখনৰ মতে, বিশ্বত ডিজিটেল বিপ্লৱ হোৱাৰ পাছতো ২০২৫ চনত প্ৰায় ২.২ বিলিয়ন অৰ্থাৎ প্ৰায় ২৬% জনসাধাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আঁতৰত আছে ৷ ইয়াৰে একাংশ লোকে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা থকাৰ পাছতো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লাভ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৷ ইয়াৰ মূল কাৰণসমূহ হ’ল ইণ্টাৰনেট আৰু স্মাৰ্টফোনৰ উচ্চ মূল্য, দুৰ্বল নেটৱৰ্ক আৰু কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট চলোৱাৰ জ্ঞানৰ অভাৱ ।
বিশ্ববাসীৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেও দ্ৰুত গতিত সলনি হ'বলৈ ধৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ওপৰত পৰিছে । বৰ্তমান বিশ্বৰ ১.১ বিলিয়ন অৰ্থাৎ ১১০ কোটি লোকে অভাৱৰ মাজত জীৱন কটাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮৮.৭ কোটি প্ৰায় ৮০% লোকে বানপানী, খৰাঙৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে ।
বৰ্তমান সময়ত দেশসমূহত ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পোৱাৰ সন্দৰ্ভটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে ৷ তথ্য অনুসৰি, ২০०० চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ৫০ তকৈও অধিক দেশত ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছে ।
অৰ্থাৎ ধনীসকল আৰু অধিক ধনী হৈ পৰিছে, আনহাতে দুখীয়া লোকসকল দিনক দিনে দুখীয়া হৈ গৈ আছে ৷ ধনী-দুখীয়াৰ এই বৈষম্য থকা দেশসমূহৰ ভিতৰত ২৩ খন ধনী দেশো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । এই ব্যৱধান অতিমাত্ৰা বৃদ্ধি পালে সমাজৰ বাবে বিপদ ৷
ভাৰতত কিমান শতাংশ লোকে আজিও পোৱা নাই ইণ্টাৰনেট সেৱা ?
ইণ্টাৰনেশ্ব'নেল টেলিকমিউনিকেশ্বন ইউনিয়নৰ 'ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ ২০২৫ ৰিপৰ্ট' অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষত বিশ্বত মুঠ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যাই ৬ বিলিয়ন স্পৰ্শ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ, বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৭৪% লোকৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আছে । ধনী দেশসমূহত ৯৪% লোক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী হোৱাৰ বিপৰীতে দৰিদ্ৰ দেশসমূহত এই হাৰ ২৩% ।
আনহাতে, ভাৰতৰ মুঠ ৬,৪৪,১৩১খন গাঁৱৰ ভিতৰত ৮,৯৮৫খন গাঁৱত আজিও ম’বাইল নেটৱৰ্ক আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা উপলব্ধ হোৱা নাই । ওড়িশাত এনে গাঁৱৰ সংখ্যা ১,২৩৭খন, আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশত এই সংখ্যা ১,১৮৫খন ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞৰ মতামতক পৰস্পৰ বিৰোধী আখ্যা মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ