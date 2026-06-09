ইউএনচিৰ উদ্যোগত ১৪ জন কুকি বন্দীক মুক্তি, নাগা সমাজক প্ৰশংসা মুক্তি পোৱা কুকি লোকৰ
মঙলবাৰে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাত বন্দী হৈ থকা ১৪ জনকৈ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকক মুকলি কৰি দিয়ে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিলে ৷
Published : June 9, 2026 at 9:00 PM IST
তেজপুৰ: হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি-সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল চমুকৈ ইউএনচিৰ প্ৰচেষ্টাত মঙলবাৰে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল ১৪ জনকৈ কুকি লোকক ৷ মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাত বন্দী হৈ থকা ১৪ জনকৈ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকক স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷
মঙলবাৰে দীঘলীয়া দিনজোৰা বৈঠকৰ অন্তত, ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল কাৰ্যালয়ত সকলো নাগা ফ্ৰণ্টৰ সংগঠন, বিভিন্ন জনজাতীয় লোক আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি, সেনাপতিত জিলাত আটক কৰি ৰখা ১৪ জন কুকি লোকক মুক্তি দিয়া হয় ।
ইউচিচিৰ নেতৃত্বই কয়,"এই পদক্ষেপ শান্তি-সম্প্ৰীতি আৰু মানৱীয়তাৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বৈঠকত উপস্থিত থকা সকলো পক্ষই বিষয়টো সহমত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ সন্ধানহীন ছয় নাগা ব্যক্তিৰ অৱস্থা নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু মণিপুৰ চৰকাৰৰ পৰা সকলোধৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ আশ্বাসৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, ২৭ দিনীয়া বন্দিত্ব জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি মুক্তি পোৱা এগৰাকী কুকি লোকে কয়,"নাগা গাঁওৰক্ষীসকলৰ তত্বাৱধানত তেওঁলোকক উপযুক্ত খাদ্য, কাপোৰ, কম্বল, চাহ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল । কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ অত্যন্ত মানৱীয় আৰু সহানুভূতিশীল আছিল । এই অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক মানৱতা, দয়া আৰু পাৰস্পৰিক সন্মানৰ এক ডাঙৰ শিক্ষা দিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয় যে, মানৱীয়তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক মুক্তি দিয়া হয় আৰু সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰলৈ উভতি যাব পৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । ইফালে এই মুক্তিক অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আস্থা বৃদ্ধি, উত্তেজনা হ্ৰাস আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে মানৱীয় সমস্যা সমাধানৰ দিশত এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বুলি ক'ব খোজে ৷
লগতে পঢ়ক :বংগত ছত্ৰভংগ তৃণমূল ! মমতাৰ ঘৰ, ভতিজাক অভিষেকৰ কাৰ্যালয়ত দলে-বলে চিআইডি