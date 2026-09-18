ETV Bharat / bharat

৩০ মিনিটত ২৮ টা লাড়ু গিলি বিশেষ পুৰস্কাৰ, কিন্তু ক'ত?

বিগত বৰ্ষৰ লাড়ু খোৱা প্ৰতিযোগিতাতো বিজয়ী বিজয়ী বলৱন্তভাই ৰাঘৱানীয়ে ভিঞ্চিয়া তালুকাৰ অৰি গাঁৱৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল, প্ৰতিযোগিতাৰ স্থান....গুজৰাট

GUJARAT LADDU EATING COMPETITION
গুজৰাটত ব্যতিক্ৰমী লাড়ু খোৱা প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সুৰেন্দ্ৰনগৰ(গুজৰাট): এক অভিনৱ প্ৰতিযোগিতা ৷ কোনে কিমান লাড়ু খাব পাৰে, তাক লৈ এই প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছে ৷ গুজৰাটৰ সুৰেন্দ্ৰনগৰ জিলাত অনুষ্ঠিত টাৰ্ণেটাৰ মেলাৰ সময়ত ‘গ্ৰাম্য অলিম্পিক’ৰ অংশ হিচাপে লাড়ু খোৱা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে ৷

এই অনন্য তথা ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ গান্ধীনগৰস্থিত ক্ৰীড়া, যুৱ আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপ বিভাগ, গুজৰাটৰ ক্ৰীড়া কৰ্তৃপক্ষ, জিলা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ(লিম্বডি) আৰু তৰ্নেতাৰ গাঁও পঞ্চায়তে সন্মিলিতভাৱে আয়োজন কৰা এই মেলাৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল ঝালাৱাৰ অঞ্চলৰ লোকসংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাত গভীৰভাৱে শিপাই থকা এক অনন্য প্ৰতিযোগিতা ।

২৫-৭৫ বছৰ বয়সলৈকে ২৮ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অতি উৎসাহেৰে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে । নিয়ম অনুসৰি, প্ৰতিযোগীসকলে ৩০ মিনিটৰ ভিতৰত বেচনৰ লাড়ু খাই দেখুৱাব লাগিছিল ৷ কোনে কিমান লাড়ু খাব পাৰে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰতিযোগীসকলক পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল ৷

প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিযোগীসকলে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে, লাড়ু খাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম ১৫ মিনিটৰ ভিতৰত বেছিভাগেই গড়ে ১৫ টাকৈ লাড়ু খাইছিল আৰু এজনৰ পিছত আনজনকৈ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷

মাত্ৰ পাঁচজন লোকেহে অন্তিম ৰাউণ্ডৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰতিযোগীসকলৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে প্ৰায় ২৬ টা লৈকে লাড়ু খাইছিল ৷ উপস্থিত দৰ্শকে হাতচাপৰিৰে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে ।

সৰ্বশেষত বলৱন্তভাই ৰাঘৱানী নামৰ লোকজন বিজয়ী হ’বলৈ সক্ষম হয় ৷ ভিঞ্চিয়া তালুকৰ ওৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা যোৱা বছৰৰো একেখন প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী বলৱন্তভায়ে ৩০ মিনিটত ২৮টা লাড়ু খাই প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । বলৱন্তভাইক চেম্পিয়ন ঘোষণা কৰি ২০০০ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

জিলা আয়ুক্ত জি এইচ সোলাংকী এই প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ সঁহাৰিয়ে প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰি তোলা বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘টাৰ্ণেটাৰ মেলাই কেৱল আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাই নহয়, বৰং সাধাৰণ লোকৰ মাজত সুখ, উৎসাহ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ মনোভাৱো গঢ়ি তোলে ।’’

আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী বলৱন্তভাই ৰাঘৱানীয়ে কয়, ‘‘যোৱা দুবছৰ ধৰি টাৰ্ণেটাৰ মেলাত লাড়ু খোৱা প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হৈ আহিছো । এনে প্ৰতিযোগিতা টাৰ্ণেটাৰ মেলাৰ বাহিৰে আন ক’তো অনুষ্ঠিত নহয় ৷ এই মেলাক সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয়, পৌৰাণিক অনুষ্ঠান বুলি গণ্য কৰা হয় । এনে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি মোৰ সন্তুষ্টি অনুভৱ হয় ।’’

লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত প্ৰথমগৰাকী মহিলা সেনা এডিচি বিষয়া

TAGGED:

লাড়ু খোৱা প্ৰতিযোগিতা
TARNETAR FAIR
টাৰ্ণেটাৰ মেলা
গুজৰাটৰ মেলা
GUJARAT LADDU EATING COMPETITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.