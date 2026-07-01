ETV Bharat / bharat

ৰিজিজুক লগত লৈ অৰুণাচলৰ বানক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে কীয়ি পানীয়ৰত বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰে আৰু দ্ৰুত সাহাৰ্য আৰু পুনৰ্বাসনৰ আশ্বাস দিয়ে ৷

ARUNACHAL PRADESH FLOOD
অৰুণাচলৰ বানক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মঙলবাৰে বানপীড়িত কীয়ি পানিয়ৰ জিলা পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু উপস্থিত থাকে ৷

তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য কাৰ্যৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ বুজ লয় ৷

বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৱে বানপীড়িত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ অতি সোনকালে সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ, পানী, পথ-যোগাযোগ আদি অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ পুনৰ স্বাভাৱিক কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত পুনৰ্বাসন আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাটোৱেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ তাৎক্ষণিক অগ্ৰাধিকাৰ বুলি মন্তব্য কৰে ৷

ARUNACHAL PRADESH FLOOD
অৰুণাচলৰ বানক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমন্বয়ৰ ভিত্তিত কাম কৰি বানপীড়িত লোকসকলক সময়মতে সহায় আগবঢ়োৱা, স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা পুনৰ স্থাপন কৰা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

ARUNACHAL PRADESH FLOOD
অৰুণাচলৰ বানক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন অভিযান কেন্দ্ৰই মঙলবাৰে জনোৱা মতে, বিগত সাতদিনত অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত হোৱা বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাজ্যখনত চাৰিজন লোক নিহত আৰু ২১ জন আহত হোৱাৰ লগতে দুজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । এই প্ৰকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ ফলত ঘৰ-দুৱাৰ, পথ, দলং, ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে ৷

ARUNACHAL PRADESH FLOOD
অৰুণাচলৰ শেহতীয়া অৱস্থা (ETV Bharat Assam)

ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে ইটানগৰৰ সচিবালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, এছডিআৰএফ আৰু অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকতো মিলিত হয় ৷ তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি আৰু চলি থকা সাহায্য, পুনৰুদ্ধাৰ, আৰু পুনৰ্বাসনৰ কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জলপ্ৰলয়; লখিমপুৰত প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা

TAGGED:

শিৱৰাজ সিং চৌহান
কিৰেণ ৰিজিজু
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু
ইটিভি ভাৰত অসম
ARUNACHAL PRADESH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.