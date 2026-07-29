ভাৰতীয় নাৱিকৰ নিৰাপত্তা প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
সকলো সংস্থাৰ মাজত অহৰহ সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ ।
By ANI
Published : July 29, 2026 at 11:28 AM IST
নতুন দিল্লী: ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জাহাজ পথসমূহত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মঙলবাৰে সংঘাতময় অঞ্চলত বাণিজ্যিক জাহাজত কাম কৰা ভাৰতীয় নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু কল্যাণৰ এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ সুৰক্ষা, তথ্য আৰু সহায় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৈঠকত সকলো সংস্থাৰ মাজত অহৰহ সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দি ভাৰতীয় নাৱিকৰ সুৰক্ষা চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ সোণোৱালে কয়, "কোনো ভাৰতীয় নাৱিক ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে ৷ আমাৰ নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সহায়, প্ৰয়োজনৰ সময়ত সময়মতে সহায়ৰ বাবে সকলো সম্ভৱপৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷"
Took a comprehensive review with senior officials and Indian Missions across West Asia and the Black Sea region regarding the safety of Indian seafarers working in those zones.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) July 28, 2026
From a fully operational 24x7 support system to enhanced mental health counseling and pre-departure… pic.twitter.com/Dq2QJTwsUP
জাহাজ সঞ্চালকালয়ে তেওঁলোকৰ ২৪x৭ নাৱিক অভিযোগ আৰু সহায়ক কোষ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে ৷ এই কোষে ভাৰতীয় নাৱিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক এক নিবেদিত হেল্পলাইন, তথ্য সেৱা আৰু অভিযোগ নিৰাময় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ২৪ ঘণ্টাই সহায় আগবঢ়াইছে ৷ নিয়োগৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাৱিকসকলৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপসমূহো পৰ্যালোচনা কৰে ৷
নিযুক্তি আৰু নিযুক্তি সেৱা অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী (আৰপিএছএল)সকলক নাৱিকসকলক নিয়োজিত হ’ব পৰা অঞ্চলসমূহৰ কাৰ্য্যকৰী অৱস্থা, সুৰক্ষা প্ৰট’কল আৰু উদীয়মান ভূ-ৰাজনৈতিক বিপদসমূহ ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ গাঁথনিগত প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী চলাবলৈ নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত নাৱিকসকলে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিব পৰা অঞ্চলসমূহৰ কৰ্ম পৰিস্থিতি, সুৰক্ষা প্ৰট’কল, আৰু পৰিৱৰ্তিত ভূ-ৰাজনৈতিক বিপদসমূহ ভালদৰে বুজিব পাৰিব ৷
অস্থিৰ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনীয়া নিয়োগৰ মানসিক প্ৰভাৱক স্বীকাৰ কৰি সোণোৱালে মানসিক স্বাস্থ্যৰ সহায়ক ভাৰতৰ নাৱিক কল্যাণমূলক কাঠামোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তেওঁ নাৱিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে পদ্ধতিগত পৰামৰ্শ সেৱাৰ আহ্বান জনাই কয় যে কাৰ্য্যকৰী বিপদৰ বিষয়ে অকপট যোগাযোগ কৰাটো নিয়োগৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুতিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হ’ব লাগে ৷
সোণোৱালে কয় যে আমাৰ দায়িত্ব কেৱল শাৰীৰিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত সীমাবদ্ধ নহয়, নাৱিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে সময়োপযোগী তথ্য, আৱেগিক সমৰ্থন আৰু সাগৰত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা লাভ কৰিব লাগিব ৷ আমি আমাৰ কল্যাণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিটো দিশ শক্তিশালী কৰিব লাগিব যাতে আমি এই অনিশ্চিত সময়ত আমাৰ সামুদ্ৰিক সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিব পাৰো ৷
ভাৰতৰ সঁহাৰি ব্যৱস্থা যাতে সক্ৰিয়, সংহত আৰু দ্ৰুত সঁহাৰি দিবলৈ সক্ষম হৈ থাকে তাৰবাবে বিদেশত ভাৰতীয় মিছন, জাহাজ কোম্পানী, সামুদ্ৰিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈও তেওঁ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : দেশ বিৰোধী শক্তিয়ে যাতে লাই নাপায় তাৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ: সৰ্বানন্দ সোণোৱালে