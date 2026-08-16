ETV Bharat / bharat

অভিধানৰ পৰা 'স্বাধীনতা দিৱস' মচি, 'স্বৰাজ দিৱস' পালনৰ বাবে মোদীলৈ চিঠি

'স্বাধীনতাৰ' সলনি 'স্বৰাজ দিৱস' পালন কৰাৰ পোষকতা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ চিঠি ৰাজ্যিক জাহাজ ৰাজ্যিক মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুৰৰ ৷

Union Minister Shantanu Urges PM Modi To Rename Independence Day As Swaraj Diwas
অভিধানৰ পৰা 'স্বাধীনতা দিৱস' মচি, 'স্বৰাজ দিৱস' পালনৰ বাবে মোদীলৈ চিঠি (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বনগাঁও(পশ্চিমবংগ): "ইংৰাজে দিয়া ‘স্বাধীনতা’ শব্দটো অভিধানৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব লাগে । তাৰ ঠাইত ‘স্বৰাজ দিৱস’ উদযাপন কৰিব লাগে" - ৰাজ্যিক জাহাজ মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি এই দাবী কৰে । ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ তেওঁৰ অনুৰোধ উল্লেখ কৰি এখন পত্ৰ লিখিছে বুলি সদৰী কৰে ।

শান্তনুৰ ভাষাত, "মই ভাবো ইংৰাজে দিয়া স্বাধীনতা দিৱস শব্দটো অভিধানৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে । ইংৰাজ অহাৰ আগতে ভাৰতৰ জিডিপি ট্ৰিলিয়ন ডলাৰত আছিল । ইংৰাজ অহাৰ পিছত শূন্যলৈ নামি গ'ল । আমাৰ নতুন শাসনৰ আৰম্ভণি এই ১৫ আগষ্টৰ পৰাই হ'ল । সেয়ে এই দিনটোক স্বৰাজ দিৱস বুলি ক'ব লাগে ।"

লগতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ । যাতে অভিধানৰ পৰা স্বাধীনতা শব্দটো আঁতৰাই দিয়া হয় । ইংৰাজে আমাৰ ওপৰত লগোৱা লেবেলটো আমি কিমান দিনলৈ লৈ থাকিম ?"

শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ ২৪ পৰগনাৰ পেট্ৰাপলত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । শনিবাৰে পুৱা বিএছএফৰ ১৭৮ নং বেটালিয়নৰ জোৱানসকলে পেট্ৰাপল জিৰ’ পইণ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । পতাকা উত্তোলন কৰে বেটালিয়নৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড শৈলেন্দ্ৰ সিঙে । পিছত বিএছএফৰ জোৱানসকলৰ লগতে বাংলাদেশৰ বিজিবিক মিঠাই খুৱাই বিষয়াগৰাকীয়ে সদিচ্ছাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰে ।

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবলৈ বহু লোক সমবেত হয় । ভাৰতীয় পেট্ৰাপল লেণ্ড বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰ আৰু ৰাজ্যিক খাদ্য মন্ত্ৰী অশোক কীৰ্তনিয়া উপস্থিত থাকে । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুই মন্ত্ৰীয়ে যৌথভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।

পতাকা উত্তোলনৰ পিছত এলপিআইৰ উদ্যোগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় জাহাজ পৰিবহণ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্বাধীনতা দিৱস স্বৰাজ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে ।

আনহাতে, ৰাজ্যিক খাদ্য মন্ত্ৰী অশোক কীৰ্তনিয়াই ভাৰতীয় ভূমি বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক সীমান্ত অঞ্চলৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেওঁ কয়, "আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলসমূহ অনুন্নত । ইয়াত যদি কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা যায়, তেন্তে মই ভূমি বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিম, আমি যৌথভাৱে সেই কাম অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: সন্ত্ৰাসৰ পৰা শান্তিলৈ : ছত্তীশগড়ৰ স্বাধীনতা দিৱসত অনন্য দৃশ্য

প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং; মোদীৰ ঘোষণাৰ কাৰ্যকৰীকৰণক লৈ উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞ

TAGGED:

স্বৰাজ দিৱস
স্বাধীনতা দিৱস
শান্তনু ঠাকুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
80TH INDIA INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.