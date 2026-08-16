অভিধানৰ পৰা 'স্বাধীনতা দিৱস' মচি, 'স্বৰাজ দিৱস' পালনৰ বাবে মোদীলৈ চিঠি
'স্বাধীনতাৰ' সলনি 'স্বৰাজ দিৱস' পালন কৰাৰ পোষকতা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ চিঠি ৰাজ্যিক জাহাজ ৰাজ্যিক মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুৰৰ ৷
Published : August 16, 2026 at 11:09 AM IST
বনগাঁও(পশ্চিমবংগ): "ইংৰাজে দিয়া ‘স্বাধীনতা’ শব্দটো অভিধানৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব লাগে । তাৰ ঠাইত ‘স্বৰাজ দিৱস’ উদযাপন কৰিব লাগে" - ৰাজ্যিক জাহাজ মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি এই দাবী কৰে । ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ তেওঁৰ অনুৰোধ উল্লেখ কৰি এখন পত্ৰ লিখিছে বুলি সদৰী কৰে ।
শান্তনুৰ ভাষাত, "মই ভাবো ইংৰাজে দিয়া স্বাধীনতা দিৱস শব্দটো অভিধানৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে । ইংৰাজ অহাৰ আগতে ভাৰতৰ জিডিপি ট্ৰিলিয়ন ডলাৰত আছিল । ইংৰাজ অহাৰ পিছত শূন্যলৈ নামি গ'ল । আমাৰ নতুন শাসনৰ আৰম্ভণি এই ১৫ আগষ্টৰ পৰাই হ'ল । সেয়ে এই দিনটোক স্বৰাজ দিৱস বুলি ক'ব লাগে ।"
লগতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই সন্দৰ্ভত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ । যাতে অভিধানৰ পৰা স্বাধীনতা শব্দটো আঁতৰাই দিয়া হয় । ইংৰাজে আমাৰ ওপৰত লগোৱা লেবেলটো আমি কিমান দিনলৈ লৈ থাকিম ?"
শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ ২৪ পৰগনাৰ পেট্ৰাপলত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । শনিবাৰে পুৱা বিএছএফৰ ১৭৮ নং বেটালিয়নৰ জোৱানসকলে পেট্ৰাপল জিৰ’ পইণ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । পতাকা উত্তোলন কৰে বেটালিয়নৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড শৈলেন্দ্ৰ সিঙে । পিছত বিএছএফৰ জোৱানসকলৰ লগতে বাংলাদেশৰ বিজিবিক মিঠাই খুৱাই বিষয়াগৰাকীয়ে সদিচ্ছাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰে ।
স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবলৈ বহু লোক সমবেত হয় । ভাৰতীয় পেট্ৰাপল লেণ্ড বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰ আৰু ৰাজ্যিক খাদ্য মন্ত্ৰী অশোক কীৰ্তনিয়া উপস্থিত থাকে । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুই মন্ত্ৰীয়ে যৌথভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।
পতাকা উত্তোলনৰ পিছত এলপিআইৰ উদ্যোগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় জাহাজ পৰিবহণ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্বাধীনতা দিৱস স্বৰাজ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে ।
আনহাতে, ৰাজ্যিক খাদ্য মন্ত্ৰী অশোক কীৰ্তনিয়াই ভাৰতীয় ভূমি বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক সীমান্ত অঞ্চলৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেওঁ কয়, "আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলসমূহ অনুন্নত । ইয়াত যদি কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা যায়, তেন্তে মই ভূমি বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিম, আমি যৌথভাৱে সেই কাম অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কৰিম ।"