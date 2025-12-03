দেশৰ প্ৰথমখন গ্ৰীণ টাগ ষ্টীল জাহাজৰ ষ্টীল কাটিঙৰ ফ্লেগ অফ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেট-জিৰ’ দৃষ্টিভংগীৰ দিশত দেশখনে শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ বাবে এই সাফল্য এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি ৷
Published : December 3, 2025 at 10:32 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ বাবে বুধবাৰৰ দিনটো আছিল ঐতিহাসিক ৷ আজিৰ দিনটোতে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গ্ৰীণ টাগ ট্ৰেঞ্জিচন প্ৰগ্ৰেম(জি টি টি পি)ৰ অধীনত দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ কাণ্ডলাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক সেউজীয়া টাগৰ বাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰ্চুৱেলী ফ্লেগ অফ কৰে ৷
‘‘মেক ইন ইণ্ডিয়া, মেক ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড’’ ৰ মনোভাৱক প্ৰসাৰিত কৰি নিৰ্মাণ কৰা ডি পি এৰ সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক সেউজ টাগখন ৬০ টনৰ বলাৰ্ড টানিব পৰা ক্ষমতাৰে সজ্জিত কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত নিৰৱচ্ছিন্ন কাৰ্যকলাপ, শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমন আৰু সৰ্বোচ্চ কাৰ্যক্ষমতা নিশ্চিত হ’ব । এই ধৰণৰ টাগে বহনক্ষম সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপত নতুন মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
অনুষ্ঠানটোত দিয়া ভাষণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে ভাৰতৰ প্ৰথমটো গ্ৰীণ টাগ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আজি আৰম্ভ হোৱাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেট-জিৰ’ দৃষ্টিভংগীৰ দিশত দেশখনে শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ বাবে এই সাফল্য এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত কয় ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে আলোকপাত কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰত বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ । ডি পি এৰ গ্ৰীণ টাগৰ বাবে ষ্টীল কটাৰ কাম আৰম্ভ কৰাটোৱে এই দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আগন্তুক ইণ্ডিয়ান গ্ৰীণ টাগ বহৰে দেশৰ সামুদ্ৰিক সামৰ্থক শক্তিশালী কৰাই নহয়, বিশ্ব বজাৰতো ইয়াৰ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু "মেক ইন ইণ্ডিয়া, মেক ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড" ৰ মনোভাৱক প্ৰসাৰিত কৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্মানীয় প্ৰকল্পটোৰ সৈতে জড়িত সকলো অংশীদাৰ, অভিযন্তা, কাৰিকৰী আৰু অংশীদাৰী সংস্থাসমূহলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে তেওঁলোকৰ নিষ্ঠাই ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিছে ।
দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ কণ্ডলা, এই অগ্ৰণী পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰৰ সামুদ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সেউজ প্ৰযুক্তি আৰু বহনক্ষম বন্দৰ পৰিচালনাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা অব্যাহত ৰাখিছে ।
অনুষ্ঠানত বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰ, বিজয় কুমাৰ, আই এ এছ, সচিব, বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়, আই আৰ এছ এম ইৰ ডি পি এৰ অধ্যক্ষ সুশীল কুমাৰ সিং, ডি পি এ কণ্ডলাৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী, নেটিনকন/ৰিপলিৰ প্ৰতিনিধি, কংছবাৰ্গৰ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ আৰু আত্ৰেয়া শ্বিপয়াৰ্ডৰ অভিযান্ত্ৰিক দল ভাৰ্চুৱেলী উপস্থিত আছিল ।
তদুপৰি নীলভ্ৰ দাসগুপ্ত, আই আৰ এছৰ উপাধ্যক্ষ আৰু জে কে ডি পি এৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে গান্ধীধামৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয় ভৱনৰ পৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ৰাথোড়, চি পি ই এছ, চি ভি অ’, ডি পি এয়ে যোগদান কৰাৰ বিপৰীতে ডি পি এৰ প্ৰতিনিধিসকল গোৱাত উপস্থিত থাকি ষ্টীল কটাৰ অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
