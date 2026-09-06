ETV Bharat / bharat

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৮ ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণলৈ যাব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণে ভাৰতৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ? দুয়োখন দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক উন্নত হোৱাৰ আশংকা ৷

union minister rajnath singh
শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণলৈ যাব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (File Photo, IANS)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 6, 2026 at 10:30 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৮ ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণলৈ যাব ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৷ শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ লগতে উচ্চস্তৰীয়া বিষয়াৰ সৈতে দুয়োখন দেশৰ নিৰাপত্তা, প্ৰতিৰক্ষা, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আদি বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ বাবে কৌশলগতভাৱে শ্ৰীলংকা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথা নকলেও আপুনিও অনুধাৱন কৰিব পাৰে ৷

দুয়োখন দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ লগতে সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ দেওবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি, এই ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙে শ্ৰীলংকাৰ নেতৃত্বৰ সৈতে একাধিক বিষয়ত আলোচনা কৰিব আৰু কলম্বোত প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব । তেওঁৰ লগত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰে গঠিত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলো যাব ৷"

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে,“ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বহুমুখী অংশীদাৰিত্বৰ অংশীদাৰ, যিটো আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, প্ৰতিৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক সহযোগিতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা লংঘিত । দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কই আৰু অধিক গতি লাভ কৰিব, যেতিয়া ভাৰতে অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সময়ত শ্ৰীলংকাক সহায় কৰিছিল আৰু ২০২৫ চনত শ্ৰীলংকাত ঘূৰ্ণীবতাহৰ পিছত সাহাৰ্যৰে সহায় কৰা সকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ভাৰত ৷"

ইয়াত ভাৰতৰ চুবুৰীৰ প্ৰথম নীতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মহাসাগৰ (মিউচুৱেল এণ্ড হোলিষ্টিক এডভান্সমেণ্ট ফৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড গ্ৰ’থ এক্ৰছ ৰিজিঅ’নছ)ৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত অবিৰত দায়বদ্ধতা আৰু গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙৰ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণে, “এটা শক্তিশালী সামুদ্ৰিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্বকে ধৰি পাৰস্পৰিকভাৱে সহযোগীতাৰ ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে শক্তিশালী আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"

উল্লেখ্য যে, ভাৰত মহাসাগৰৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সামুদ্ৰিক পথত শ্ৰীলংকাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে নিজৰ চুবুৰী প্ৰথম নীতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মহাসাগৰ দৃষ্টিভংগীৰ অধীনত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা অংশীদাৰিত্বৰ নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব । সিঙৰ এই ভ্ৰমণ এনে এটা সময়ত হৈছে যেতিয়া ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ হিচাপত শ্ৰীলংকাৰ কৌশলগত গুৰুত্বই অধিক প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ।

দশক দশক ধৰি কোনো ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণ নকৰাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল । ২০০৮ চনৰ শ্ৰীলংকাৰ গৃহযুদ্ধৰ অন্তিম বছৰত যেতিয়া ভাৰতৰ নিৰাপত্তা আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত আছিল, তেতিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী একে এণ্টনিয়ে চিন্তা কৰিছিল । কিন্তু এণ্টনিয়ে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণ কৰা নাছিল । বৰঞ্চ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা, বৈদেশিক সচিব আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিবে কলম্বো ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

সেয়েহে ৰাজনাথ সিঙৰ এই ভ্ৰমণে দীৰ্ঘদিনীয়া অনুপস্থিতিৰ পিছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক সংযোগ পুনৰুদ্ধাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সিঙে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ কথা আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভ্ৰমণ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল । ২০২২ চনত দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনে ভয়াৱহ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছৰে পৰা শ্ৰীলংকাৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে ।

শ্ৰীলংকাই ইন্ধন, খাদ্য, ঔষধ আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ নাটনিৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়ত ভাৰতে ব্যাপক অৰ্থনৈতিক আৰু মানৱীয় সাহায্য আগবঢ়াইছিল । সেই সহায়ে নতুন দিল্লীৰ প্ৰতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাত্ৰাৰ ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ চুবুৰীৰ প্ৰথম সহায়কৰ্তা হিচাপে ভাৰতৰ ভাবমূৰ্তি শক্তিশালী কৰিছিল ।

বিশেষজ্ঞ সকলৰ মতে, সিঙৰ আলোচনাত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ’ব ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি অনুৰা কুমাৰ দিছানায়কেৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাক্ষৰিত ভাৰত-শ্ৰীলংকা প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বুজাবুজি চুক্তি ৰূপায়ণ । এই চুক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এক বহল প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামো প্ৰদান কৰিছিল ।

ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তিগত অনুশীলন, প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰু সঁজুলি সহায়ৰ বাহিৰেও দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কক অধিক অংশীদাৰিত্বৰ দিশত আগুৱাই নিয়াত নিহিত হৈ আছে । দুয়োপক্ষৰ সেৱাৰ মুৰব্বীসকলৰ ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে দক্ষিণ এছিয়াৰ দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ সংযোগ নিয়মীয়া হৈ আহিছে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰে প্ৰতিৰক্ষা সচিবসকলৰ মাজত বাৰ্ষিক প্ৰতিৰক্ষা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যাতে দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ পৰ্যালোচনা আৰু গতি বৃদ্ধি কৰা হয় ।

ভাৰতৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ নৌসেনাৰ বহুপক্ষীয় অনুশীলনৰ উপৰিও ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত বিকল্পভাৱে প্ৰতি বছৰে SLINEX (Naval Exercise) আৰু MITRA SHAKTI দ্বিপাক্ষিক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয় । ২০২৪ চনৰ জুন মাহত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ৬০ লাখ ডলাৰৰ অনুদান সাহায্যৰে স্থাপিত সামুদ্ৰিক উদ্ধাৰ সমন্বয় কেন্দ্ৰ (এম আৰ চি চি) কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ৷

সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আৰু অন্যান্য আনুষংগিক ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা সহযোগিতাও দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ । আঞ্চলিক নিৰাপত্তাজনিত সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এক মূল মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা কলম্বো নিৰাপত্তা কনক্লেভক ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰতিষ্ঠা নথিপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ।

কলম্বোত সিঙৰ আলোচনাৰ মূলতে সামুদ্ৰিক মাত্ৰাটোৱেই হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতৰ ভাৰত মহাসাগৰৰ কৌশলত শ্ৰীলংকাৰ ভৌগোলিক অৱস্থানে ইয়াক এক অতিশয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । এই দ্বীপটো প্ৰধান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ পথৰ ওচৰত আৰু ভাৰতৰ দক্ষিণ উপকূলৰ ওচৰত অৱস্থিত। শ্ৰীলংকাৰ সামুদ্ৰিক আন্তঃগাঁথনি, বন্দৰ, চোৱাচিতাৰ ক্ষমতা বা বহিঃ সুৰক্ষা অংশীদাৰিত্বক প্ৰভাৱিত কৰা যিকোনো উন্নয়নে সেয়েহে ভাৰতৰ কৌশলগত পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ।

নতুন দিল্লীৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ চাৰিওফালৰ জলভাগ নিৰীক্ষণ কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাটোৱে কেইবাটাও উদ্দেশ্য সাধন কৰে ৷ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ আৰু অবৈধ মাছ ধৰাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, সামুদ্ৰিক জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা, চোৰাংচোৱাগিৰিৰ উন্নতি আৰু উত্তৰ ভাৰত মহাসাগৰৰ সামগ্ৰিক নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰা।

ইতিমধ্যে ভাৰতে শ্ৰীলংকাক সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে। দুয়োখন দেশৰ নৌসেনা আৰু অন্যান্য সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ মাজতো সহযোগিতা গঢ়ি তুলিছে। সিঙৰ এই ভ্ৰমণে এই সহযোগিতাক উচ্চ ৰাজনৈতিক পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। ভাৰত মহাসাগৰত চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উপস্থিতিৰ পৰা এই ভ্ৰমণৰ ভূ-ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য্য পৃথক কৰিব নোৱাৰি ।

শ্ৰীলংকাৰ কৌশলগত বন্দৰ আৰু অৱস্থানে চীনৰ যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ সংযোগক আকৰ্ষণ কৰিছে । ভাৰতৰ বাবে ইয়াৰ ফলত এই দ্বীপটোক ভাৰত মহাসাগৰত প্ৰভাৱ আৰু কৌশলগত প্ৰৱেশৰ ওপৰত চলি থকা বহল প্ৰতিযোগিতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: দুৰ্যোগৰ ১১ দিন পিছত নেপালৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা নেপালী মহিলা আৰু চীনা নাগৰিকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ

TAGGED:

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং
শ্ৰীলংকা
ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ সম্পৰ্ক
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
UNION MINISTER RAJNATH SINGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.