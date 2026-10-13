মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ এল মুৰুগানৰ, কিয় পদত্যাগ কৰিলে মুৰুগানে ?

মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ এল মুৰুগানৰ, কিয় পদত্যাগ কৰিলে মুৰুগানে ?
সংসদীয় পৰিক্ৰমা, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ পৰা পদত্যাগ এল মুৰুগানৰ ৷
Published : October 13, 2026 at 8:28 PM IST
নতুন দিল্লী : হঠাৎ মঙলবাৰে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে মন্ত্ৰী এল মুৰুগানে ৷ মন্ত্ৰী পদৰ লগতে সাংসদ পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত সংসদীয় পৰিক্ৰমা, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত থকা এল মুৰুগানে ৷
এই সন্দৰ্ভত এক্স যোগে এল মুৰুগনে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত মাতা আৰু তামিলনাডুৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মান । এজন দিন-হাজিৰা কৰা পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদত দেশবাসীৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য ।"
It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়া, মই তৃণমূল পৰ্যায়লৈ ঘূৰি যাব বিচাৰো ৷ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে থাকিব বিচাৰো ৷ যাতে ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত বিজেপিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণকৈ উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰো । দেশ প্ৰথম, দল তাৰ পিছত ।"
তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে, ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে পদত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
এল মুৰুগানৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা
উল্লেখ্য যে, তামিলনাডুৰ নিবাসী মৰুগান ২০২১ চনত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাবে প্ৰথমে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেওঁৰ ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল যদিও ২০৩০ চনলৈকে আছিল তথাপিও সাংসদ পদ ত্যাগ কৰে ৷
মৰুগানে ২০১৭ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসূচিত জাতি আয়োগৰ উপ-অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ কেৰালা বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হিচাপেও কাম কৰিছিল । ২০২০ চনৰ ১২ মাৰ্চত তেওঁক তামিলনাডু বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটকাধীন নেতাক আইনী পৰামৰ্শৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ অভিজিৎ দীপকেৰ