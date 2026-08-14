হঠাতে বেয়া হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্য: অসুস্থ জেপি নাড্ডাক এইমছত ভৰ্তি

হঠাতে বেয়া হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্য: অসুস্থ জেপি নাড্ডাক এইমছত ভৰ্তি
ক'ৰ'নাৰী এঞ্জিঅ'গ্ৰাফীকে ধৰি কেইবাটাও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় । বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁক ৰখা হৈছে ৷
By ANI
Published : August 14, 2026 at 3:01 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জগত প্ৰকাশ নাড্ডা হঠাৎ অসুস্থ । অসুস্থ অনুভৱ কৰা মাত্ৰকে তেওঁক এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । এঞ্জিঅ'গ্ৰাফীকে ধৰি আন কেইবাটাও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পাছত বৰ্তমান তেওঁক দিল্লী এইমছৰ হৃদৰোগ বিভাগত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে ।
দিল্লী এইমছে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি ১৩ আগষ্টত সন্ধিয়াৰ ভাগত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসুস্থ অনুভৱ কৰা বাবে তেওঁক এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ক'ৰ'নাৰী এঞ্জিঅ'গ্ৰাফীকে ধৰি জগত প্ৰকাশ নাড্ডাক কেইবাটাও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় ।
এইমছে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কয়,"স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী জগত প্ৰকাশ নাড্ডাই অসুস্থ অনুভৱ কৰাত ১৩ আগষ্টত ক'ৰ'নাৰী এঞ্জিঅ'গ্ৰাফীকে ধৰি কেইবাটাও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় । বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।"
মন কৰিবলগীয়া যে বৃহস্পতিবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা অসুস্থ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনোৱা আহ্বান 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেওঁ নিজৰ বাসগৃহত ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰে । এই তথ্য তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ ৪ আগষ্টত প্ৰলয়ংকাৰী বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা অসমত উপস্থিত হৈছিল । বান বিধ্বস্ত বহুকেইটা অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰি বান পৰিস্থিতিৰ তেওঁ উমান লৈছিল । বান পীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বন্যাৰ্তক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
ইয়াৰ উপৰি অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য, উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ত এক বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠকতো তেওঁ মিলিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে অসমৰ উপৰিও অৰুণাচল, নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত পানীৰ উৎস পৰিদৰ্শন কৰিছিল জগত প্ৰকাশ নাড্ডাই ।