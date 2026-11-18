‘আকভান’ ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰে’ল বিভাগৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ
জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ তাৎক্ষণিক নিৰীক্ষণ, ফলপ্ৰসূ সমন্বয় আৰু দ্ৰুত সঁহাৰি নিশ্চিত কৰিবলৈ মাণ্ডলিক, আঞ্চলিক আৰু ৰে’লৱে ব’ৰ্ড পৰ্যায়ত বিশেষ 'ৱাৰ ৰুম' সক্ৰিয় কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : November 18, 2026 at 8:21 PM IST
নতুন দিল্লী : অনাগত 'আকভান' ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দক্ষিণ উপকূলীয় ৰে’লৱেৰ (South Coast Railway) মহাপ্ৰবন্ধক আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ৰে’ল বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, ৰে’লৱে আন্তঃগাঁথনিৰ সুৰক্ষা, ৰে’ল চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আগতীয়া পুনৰুদ্ধাৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰে’ল বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ তাৎক্ষণিক নিৰীক্ষণ, ফলপ্ৰসূ সমন্বয় আৰু দ্ৰুত সঁহাৰি নিশ্চিত কৰিবলৈ মাণ্ডলিক, আঞ্চলিক আৰু ৰে’লৱে ব’ৰ্ড পৰ্যায়ত বিশেষ 'ৱাৰ ৰুম' সক্ৰিয় কৰা হৈছে । তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, পুনৰুদ্ধাৰ যন্ত্ৰপাতি আৰু জনশক্তি সাজু কৰি ৰখা হৈছে । যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰে’ল চলাচলৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নজৰ ৰখা হৈছে ।
VIDEO | Andhra Pradesh: Visuals from RK Beach, Visakhapatnam. The cyclonic storm named 'Akvan' forming over parts of Bay of Bengal is expected to intensify into a severe cyclonic storm, the Meteorological Department said on Tuesday. Under the influence of the cyclone, heavy rainfall is forecast in parts of Andhra Pradesh. #CycloneAkvan #AndhraPradesh (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
এই প্ৰস্তুতিমূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰ, স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাসমূহৰ সৈতে নিকট সমন্বয় ৰক্ষা কৰাৰ লগতে ৰে’ল বাতিল, পথ সলনি আৰু সময়সূচী পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় তথ্য সময়মতে প্ৰচাৰ কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত আছে । যাত্ৰী আৰু ৰে’লৱেৰ সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত ফলপ্ৰসূভাৱে সঁহাৰি জনোৱা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহৰ পিছত ৰে’ল সেৱা দ্ৰুতগতিত পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দক্ষিণ উপকূলীয় ৰে’লৱে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে ।
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু বিজেপিৰ সাংসদ ৰমেশ অৱস্থীয়ে নতুন ‘কানপুৰ এক্সপ্ৰেছ’ ৰে’লখনৰ উদ্বোধনী যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰে । এই ৰে’লখনে কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল আৰু আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেলৰ মাজত চলাচল কৰিব । ইয়াৰ ফলত দুয়োটা দিশৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল হ’ব ।
এই অনুষ্ঠানত কানপুৰ নগৰ নিগমৰ মেয়ৰ প্ৰমিলা পাণ্ডে আৰু আকবৰপুৰৰ সাংসদ দেৱেন্দ্ৰ সিং ভোলেৰ লগতে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা জ্যেষ্ঠ ৰে’ল বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে । এই নতুন দৈনিক ৰে’ল সেৱাই উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলৰ মাজত ৰে’ল যোগাযোগ অধিক সুদৃঢ় কৰিব আৰু কানপুৰ তথা দিল্লীৰ মাজত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলক এক অতিৰিক্ত ভ্ৰমণৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিব ।