আহমেদাবাদত দেশৰ প্ৰথমটো এলএনজি চালিত ৰে’লৰ চলাচল মুকলি অমিত শ্বাহৰ
লিকুফাইড নেশ্বাৰেল গেছৰ দ্বাৰা চালিত দেশৰ প্ৰথমখন ৰে’ল চলাচলৰ মুকলি । গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে আহমেদাবাদত মুকলি কৰে ৰে'লখনৰ চলাচল ৷
Published : September 27, 2026 at 7:09 PM IST
আহমেদাবাদ: দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আহমেদাবাদৰ সবৰমতীত দেশৰ প্ৰথমখন লিকুফাইড নেশ্বাৰেল গেছ (Liquefied Natural Gas) চমুকৈ এলএনজি চালিত ৰে’ল চলাচলৰ শুভাৰম্ভ কৰে । লগতে প্ৰায় ১,৫৪২ কোটিৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিলগীয়া কেইবাটাও ৰে’ল প্ৰকল্পও উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা আৰু সবৰমতী-ছাৰখেজ ৰে'লপথ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, "আহমেদাবাদ ডিভিজনৰ ৪০৪ কিলোমিটাৰ অংশত ৪১১ কোটি টকা ব্যয় কৰি ‘কবচ’ (Kavach) ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰি ৰে’লৰ নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰা হ’ব । সবৰমতীত থকা ডব্লিউএজি-১২ লোকোম'টিভ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো ৭০০ কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০২৭-২৮ চনৰ ভিতৰত ১২,০০০ হৰ্চপাৱাৰ (horsepower) ক্ষমতা সম্পন্ন এই লোকোমোটিভসমূহৰ প্ৰায় ৩০০ টা কাৰ্যক্ষম হ’ব ৷ যাৰ ফলত মালবাহী ৰে'লৰ পৰিবাহীৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব আৰু ৰে’ল পৰিবহণলৈ এক নতুন গতি আহিব ।"
अहमदाबाद में देश की पहली LNG ट्रेन, साबरमती रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप व मेंटेनेंस शेड के शुभारंभ से लाइव...— Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2026
અમદાવાદમાં દેશની પ્રથમ LNG ટ્રેનનો શુભારંભ, સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનના પુન:વિકસિત સ્વરૂપનું લોકાર્પણ તેમજ WAG 12 મેઈન્ટેનન્સ શેડના ઉદ્ઘાટનથી લાઈવ. https://t.co/3JclEQuVge
- লিকুফাইড নেশ্বাৰেল গেছ (এলএনজি) চালিত ৰে’ল সম্পৰ্কে কিছু কথা
ৰে'লত অতি কম উষ্ণতাটো তৰল অৱস্থাত প্ৰাকৃতিক গেছ জমা হৈ থাকে এলএনজিত ৷ যাৰ বাবে বিশেষ ক্ৰাইজেনিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৰে'ল চলাচল কৰাত সহায় কৰিব ৷ অৱশ্যে ডিজেল ইলেক্ট্ৰিকেল মাল্টিপল ইউনিট চমুকৈ ডিইএমইউ থকাৰ ফলত ডিজেল আৰু এলএনজি দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণত চলিব ৰে'ল । এই কাৰণেই ইয়াক দ্বৈত ইন্ধনযুক্ত DEMU বুলি কোৱা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত শাখা ৰে’লৱেৰ প্ৰবন্ধক বেদ প্ৰকাশে কয়, "এই ডুৱেল-ফুৱেল ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ডিজেলৰ কিছু অংশ এলএনজিলৈ সলনি কৰা, যাৰ ফলত ৰে’লখনৰ কাৰ্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিও ইন্ধনৰ খৰচ আৰু নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "প্ৰতিখন ডিজেল পাৱাৰ কাৰত প্ৰায় ২,২০০ লিটাৰ ক্ষমতা সম্পন্ন এটা এলএনজি টেংক থাকে । ইয়াত প্ৰায় ৯৫০ ৰ পৰা ১,০০০ কিঃগ্ৰাঃ ব্যৱহাৰোপযোগী এলএনজি জমা কৰি ৰাখিব পৰা যায় । ফলত দৈনিক প্ৰায় ২২২ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে চলোৱা সম্ভৱপৰ হয় । ফলত বাৰে বাৰে এলএনজি ভৰোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাব ।"
লগতে পঢ়ক:ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কবলত উত্তৰ প্ৰদেশ; কেইবাটাও ঘটনাত ৬ জনৰ মৃত্যু