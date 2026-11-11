কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষ্টেণ্ড-আপ ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ ম্যাদ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষ্টেণ্ড-আপ ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ ম্যাদ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি
অহা ৫ বছৰত অতিৰিক্ত ২.৫ লাখ উদ্যোগীক সামৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
Published : November 11, 2026 at 5:38 PM IST
নতুন দিল্লী : মহিলা, অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ উদ্যোগীসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে । চৰকাৰে উদ্যোগীসকলক নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ ষ্টেণ্ড-আপ ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ ম্যাদ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনোৱা হয় । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আঁচনিখন ২০৩১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ চলি থাকিব । আঁচনিখনৰ অধীনত চৰকাৰে অহা ৫ বছৰত অতিৰিক্ত ২.৫ লাখ উদ্যোগীক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে । যাৰ বাবে চৰকাৰক ৪,১১১ কোটি টকাৰ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জনাইছে ।
VIDEO | At a Cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, ...Today, Prime Minister Narendra Modi took five major decisions in the Cabinet. The first is the establishment of a new Yuge Yugeen Bharat National Museum, which will showcase India's cultural heritage in a very beautiful manner. It will be the world's largest museum. Second, the Cabinet has approved a metro rail project from Noida to Greater Noida. Third, a fertiliser subsidy of Rs 62,370 crore has been approved for our farmers for the Rabi season. Fourth, a credit guarantee fund of Rs 5,000 crore has been approved under the MUDRA scheme for young people aspiring to become entrepreneurs. A credit guarantee fund of Rs 4,111 crore has also been approved under the Stand-Up India scheme for SC, ST and women entrepreneurs..."— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, "অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু মহিলা উদ্যোগীসকলক নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ই অতি সফল হৈছে, যাৰ বাবে আজি আৰু ৫ বছৰৰ বাবে ইয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাত অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।"
এই আঁচনিৰ অধীনত যোগ্য উদ্যোগীসকলে উৎপাদন, সেৱা, ব্যৱসায় আৰু কৃষিকৰ্মৰে জড়িত কাম-কাজত নতুন ব্যৱসায় স্থাপনৰ বাবে ১০ লাখ টকাৰ ওপৰত আৰু ১ কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ঋণৰ নিশ্চয়তা মাচুল ০.৫ শতাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ সৈতে কোনো অতিৰিক্ত বিপদাশংকা প্ৰিমিয়াম সংযোজন কৰা নহ'ব । ঋণৰ মুঠ ধনৰাশিৰ ৮৫ শতাংশলৈকে ঋণ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হয় যাতে উদ্যোগীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় আগুৱাই নিব পাৰে ।"
ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সন্মুখীন হোৱা বিপদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ঋণৰ পৰিমাণৰ ৮৫ শতাংশ ক্ৰেডিট গ্যেৰাণ্টী কভাৰেজতো চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই আঁচনিখনে প্ৰতিটো বেংকৰ শাখাত গড়ে দুটাকৈ ঋণৰ লক্ষ্য লৈছে । য'ত এটা মহিলা উদ্যোগীক আৰু আনটো অনুসূচিত জাতি/জনজাতিৰ উদ্যোগীক দিয়া হৈছে ৷
ঋণৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো উদ্যোগীসকলক এই আঁচনিখনে সহায় আগবঢ়ায় । ২০১৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ হোৱা ষ্টেণ্ড-আপ ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে ২.৭৫ লাখৰো অধিক মহিলা, অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি উদ্যোগীক ঋণ প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।
চৰকাৰে কয় যে ৫ বছৰৰ বাবে এই আঁচনিখনৰ বৃদ্ধিয়ে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ উদ্যোগীসকলৰ ঋণৰ সুবিধা উন্নত কৰাত সহায় কৰিব, নতুন উদ্যোগ সৃষ্টিত সহায় কৰিব আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
দীপাৱলীৰ উপহাৰ, ৪.৫ লাখ লোকলৈ পেঞ্চনৰ সুবিধা তেলেংগনা চৰকাৰৰ