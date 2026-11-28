লোকসভাৰ আসন ৫০% বৃদ্ধিৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ, ২০৫১ লৈ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব ৰাজ্যসমূহৰ আসনৰ অনুপাত
সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে অহা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷
Published : November 28, 2026 at 8:08 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে শুকুৰবাৰে লোকসভাৰ আসন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি আৰু ২০৫১ চনলৈকে সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ শতাংশ অনুপাত অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ থকা নতুন সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনত অনুমোদন জনায় ৷
সূত্ৰই জনোৱা মতে, "কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বিশেষ বৈঠকত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন অনুমোদনৰ বাবে দাখিল কৰা হৈছিল ৷ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পিছত লোকসভাত যাতে কোনো ৰাজ্যৰ অংশীদাৰিত্ব অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত হ্ৰাস নহয় তাৰবাবে কিছু সংশোধনীৰে ইয়াক অনুমোদন জনায় ৷"
সূত্ৰ অনুসৰি এই নতুন আইনখনে সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ৷ ১৭ এপ্ৰিলত বৰ্ধিত বাজেট অধিবেশনৰ সময়ত লোকসভাৰ তিনিদিনীয়া বিশেষ বৈঠকত এই বিধেয়কখন স্থবিৰ হৈ পৰিছিল ৷ বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে বিধানসভা আৰু সংসদত মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাটো ৷
২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত এই নতুন আসনসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ৷ জনসংখ্যাভিত্তিক পুনৰ বিতৰণ হ’লে নিজৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ অংশ হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা কৰা দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ উদ্বেগক মোকাবিলা কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা ৰচনা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ২০৫১ চনলৈকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ অনুপাত অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব ৷
সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত চৰকাৰে এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ ইয়াৰ বাবে সাংসদসকলৰ প্ৰয়োজনীয় সমৰ্থন আছে বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ দুয়োটা সদনৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন ৷
১৮ নং লোকসভাৰ অষ্টম অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় খণ্ড অহা ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলি বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা সচিবালয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই সংশোধন কৰা হৈছে ৷ সূত্ৰ অনুসৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক বৈঠকত দলৰ সকলো সাংসদক লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োখনতে উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দি হুইপ জাৰি কৰিব ৷
সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে কয় যে চৰকাৰে জৰুৰী চৰকাৰী ব্যৱসায়ৰ লেনদেনৰ বাবে ৩০ নৱেম্বৰত লোকসভা আৰু ২ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যসভাক পুনৰ বৈঠকত মিলিত হ’বলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷ ১৩ আগষ্টত স্থগিত হোৱা বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদৰ অন্তিম বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
সূত্ৰ অনুসৰি দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰ কাঝাগম (ডি এম কে), জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী (এন চি পি) আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে এই বিধেয়কখন সমৰ্থন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইফালে বিৰোধিতা কৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ‘ইণ্ডি এলায়েন্স’ শনিবাৰে বৈঠকত মিলিত হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ কৌশল আলোচনা হ’ব ৷
সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০ গৰাকী বিদ্ৰোহী সাংসদেও ভোটদানত অংশ ল’ব বুলি একাংশ বাতৰিৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ৷ পশ্চিমবংগত টি এম চিৰ পৰাজয়ৰ পাছত কাকলি ঘোষ দস্তিদাৰৰ নেতৃত্বত এই নেতাসকলে জুন মাহত দলটোৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ এন চি পি আইত যোগদান কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এন ডি এলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায় ৷
সীমা নিৰ্ধাৰণৰ জল্পনা-কল্পনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰশক্তিক ‘মহিলা সংৰক্ষণৰ আৱৰণত বিজেপিৰ লুকাই চুৰকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ চেষ্টা’ৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পৱন খেৰাই 'এক্স'ত কয়, "অসম আৰু জম্মু-কাশ্মীৰত বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলনে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে এক তীব্ৰ সতৰ্কবাণী হিচাপে কাম কৰিব লাগে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে কেনেকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সহায়ত ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব বিকৃত কৰিব পাৰি আৰু শাসকীয় দলৰ সপক্ষে নিৰ্বাচনী মানচিত্ৰ পুনৰ অংকন কৰিব পাৰি ৷ আজিৰ বিজেপিৰ সৈতে হোৱা ক্ষন্তেকীয়া ৰাজনৈতিক গোপন বুজাবুজি কাইলৈৰ ৰাজনৈতিক বিনাশ হ’ব পাৰে ৷"
The delimitation exercises carried out by the BJP government in Assam, and Jammu & Kashmir should serve as a stark warning to every political party. They demonstrate how delimitation can be manipulated to distort political representation and redraw the electoral map in the ruling party’s favour. Today’s fleeting political collusion with the BJP could become tomorrow’s political annihilation. Every party must therefore unequivocally oppose the BJP’s attempt to smuggle in delimitation under the guise of women’s reservation. The composition of the Delimitation Commission only deepens these concerns. The Chief Election Commissioner, or an Election Commissioner nominated by the CEC, is an ex-officio member of the Commission. Given the current CEC’s record, there is little reason to have confidence in the impartiality of a process that could fundamentally alter India’s electoral landscape. The Congress Party firmly opposes the government’s attempt to push through the Bill. Our demands are clear: 1️⃣Retain the Lok Sabha’s strength at 543 seats, along with the existing state-wise proportion of parliamentary representation. 2️⃣Freeze the strength and state-wise proportion of seats for another 25 years, following the precedent set by Smt. Indira Gandhi in 1976 and extended by Shri Atal Bihari Vajpayee in 2001. Modi’s wisdom is no greater than that of the leaders who came before him. 3️⃣Implement one-third reservation for women, with internal reservation for women from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, from the 2029 Lok Sabha elections. Women’s reservation must not be held hostage to a politically engineered delimitation exercise. The truth is that Modi and Shah have understood that they are headed for a humiliating defeat in 2029, if not sooner. That is why they have suddenly begun pretending to care about women’s representation — not to empower women, but to weaponise the issue for their own political survival.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) November 27, 2026
তেওঁ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৫৪৩ খন স্থিৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আৰু ৰাজ্য অনুসৰি সংসদীয় প্ৰতিনিধিত্বৰ বৰ্তমানৰ অনুপাত বজাই ৰখাৰ বাবেও আবেদন জনায় ৷
কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশেও সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ ‘কৌশল’ বুলি অভিহিত কৰে ৷ তেওঁ এক্সত কয়, "এয়া অতি আচৰিত আৰু সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাহ্যযোগ্য যে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক আৰু অন্যান্য বিধেয়কসমূহৰ ওপৰত ৩০ নৱেম্বৰ সোমবাৰে লোকসভাত আলোচনা হোৱাৰ কথা আছে, তথাপিও এই বিধেয়কসমূহ ২৭ নৱেম্বৰ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজালৈকেও সাংসদসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ যুটিয়ে অহৰহ এনে কৌশল খেলি আছে ৷"
It is extraordinary and totally unacceptable that the Lok Sabha is scheduled to debate the Constitution Amendment Bill and other Bills on Monday Nov 30th and till 1800 hrs on Friday, Nov 27th, the Bills have NOT been shared with the MPs. Games continue to be played by the PM-HM jodi.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 27, 2026
ইফালে, শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে পুছা চৌহদত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়া আৰু ৰাজ্যিক প্ৰভাৰীসকলে বৈঠকত মিলিত হৈ দল আৰু চৰকাৰৰ মাজত ৰাজনৈতিক কৌশল আৰু সমন্বয়ৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে এ এন আইয়ে দলীয় সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল যে বিজেপি নেতৃত্বই উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, উত্তৰাখণ্ড, মণিপুৰ, গোৱাকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছে ৷
আলোচনাত মূলতঃ বুথ পৰ্যায়ত শ্ৰমিকক সংগঠিত কৰা, সদস্যপদৰ অভিযান চলোৱা, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা কৰা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ নতুন সাংগঠনিক দলে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়খন বৈঠক ৷