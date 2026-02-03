ETV Bharat / bharat

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত অসমলৈ কৰ বিভাজনৰ অংশ হিচাপে প্ৰায় ৫০ হাজাৰ কোটি টকা আবণ্টন

বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতি অনুসৰি, মূলধনী বিনিয়োগৰ উপৰিও বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিসমূহে অসমত ব্যাপক আৰ্থ-সামাজিক সুবিধা প্ৰদান কৰি আছে ৷

union budget 2026
কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেওবাৰে লোকসভাত ২০২৬ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা সময়ত (ANI)
author img

By PTI

Published : February 3, 2026 at 1:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত অসমে কৰ বিভাজনত অংশ হিচাপে প্ৰায় ৫০,০০০ কোটি টকা লাভ কৰিব ৷ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত সদৰী কৰা হয় এই তথ্য ৷ দেওবাৰে লোকসভাত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰে ৷

বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে একেৰাহে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ অধীনত অসমলৈ আবণ্টিত পুঁজি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, "২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে কৰ বিভাজনৰ বাবে ৪৯,৭২৫ কোটি টকা বাজেট কৰা হৈছে, আনহাতে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ২৯,৫৪৮ কোটি টকা অনুদান-সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷"

বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০১৪ চনৰ পৰা অসমে কৰ বিভাজনৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৩.১২ লাখ কোটি টকা আৰু অনুদান-সাহায্য হিচাপে ২.৪৯ লাখ কোটি টকা লাভ কৰিছে, যিয়ে কেন্দ্ৰৰ অবিৰত আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ৷

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭য়ে মূলধনী বিনিয়োগৰ সমৰ্থন বৃদ্ধি কৰি আৰু কৰ বিভাজন, সাহায্য অনুদান, আৰু ফ্লেগশ্বিপ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে সম্পদৰ অবিৰত প্ৰবাহ নিশ্চিত কৰি কেন্দ্ৰ আৰু অসমৰ মাজত উন্নয়নমূলক অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিছে ৷"

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে এই ব্যৱস্থাসমূহে দীৰ্ঘম্যাদী সম্পত্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ নাগৰিকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰিছে ৷

মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই সহায়ৰ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান মূলধনী ব্যয়ৰ বাবে ৰাজ্যসমূহক বিশেষ সাহায্য (SASCI) আঁচনিৰ জৰিয়তে অব্যাহত আছে, যাৰ অধীনত অসমে স্থায়ী আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৫০ বছৰৰ সুতমুক্ত ঋণ লাভ কৰি আছে ৷

ইয়াত কোৱা হৈছে, "এই ঋণসমূহ বিত্ত আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ বাহিৰত ৷ ২০২০-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত (১২ জানুৱাৰী, ২০২৬ লৈকে) অসমে SASCIৰ অধীনত ১৭,১০৪ কোটি টকা লাভ কৰিছে, যাৰ ফলত বৃহৎ পৰিসৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সম্পত্তি সৃষ্টি সম্ভৱ হৈছে ৷"

বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতি অনুসৰি, মূলধনী বিনিয়োগৰ উপৰিও বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিসমূহে অসমত ব্যাপক আৰ্থ-সামাজিক সুবিধা প্ৰদান কৰি আছে ৷ ইয়াত কোৱা হৈছে, "২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে ২৫.৫ মিলিয়নতকৈ অধিক জন ধন একাউণ্টে ৰাজ্যখনত বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তি শক্তিশালী কৰিছে, আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ অধীনত ৫৮ লাখ নামভৰ্তি, প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত ১৪.৫ মিলিয়ন নামভৰ্তি আৰু অটল পেঞ্চন যোজনাৰ বাবে ২ লাখ কোটি গ্ৰাহকৰ জৰিয়তে সামাজিক সুৰক্ষাৰ কভাৰেজ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰ অধীনত উদ্যোগীকৰণ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ সহায়ৰ বাবে মুঠ ৭৪,৮৮৪ কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

ইয়াত কোৱা হৈছে, "কল্যাণ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আঁচনিসমূহেও যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান (গ্ৰামিন)ৰ অধীনত ৪০ লাখতকৈ অধিক গ্ৰাম্য পৰিয়ালক শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু জল জীৱন অভিযানৰ অধীনত ৫৭ লাখ গ্ৰাম্য পৰিয়ালে টেপৰ পানীৰ সংযোগ লাভ কৰিছে ৷"

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ অধীনত ৫০ লাখৰো অধিক এল পি জি সংযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ১.৭৬ কোটি আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত ২.৪ কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীক সামৰি খাদ্য সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী-কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত ১৯.৩ লাখ কৃষক উপকৃত হৈছে ৷

ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে, "মূলধনী সহায়, বিত্তীয় হস্তান্তৰ আৰু ফ্লেগশ্বিপ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই অবিৰত বিনিয়োগে অসমৰ সৰ্বাংগীন আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে, ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ পথক উন্নত ভাৰতৰ বহল দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে মিলাই দিয়ে ৷"

লগতে পঢ়ক : উত্তৰ-পূব ৰে’ল প্ৰকল্পৰ বাবে বাজেটত ১১,৪৮৬ কোটি টকা আবণ্টন : অশ্বিনী বৈষ্ণৱ

TAGGED:

FM NIRMALA SITARAMAN
TAX DEVOLUTION
UNION MINISTRY OF FINANCE
ইটিভি ভাৰত অসম
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.