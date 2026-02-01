কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬: আজি সংসদত একেৰাহে নৱমখন বাজেট উপস্থাপন কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে
২০২৬ চনৰ বাজেটত এটা ডাঙৰ আশা হৈছে বিশেষকৈ পথ, ৰে’লৱে, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ উন্নয়নৰ দৰে আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত মূলধনী ব্যয়ৰ বাবে ওপৰত গুৰুত্ব অব্যাহত থাকিব।
Published : February 1, 2026 at 8:01 AM IST
নতুন দিল্লী : বিশ্বৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতো ঘৰুৱা বৃদ্ধি স্থিৰ হৈ থকাৰ সময়তে আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰৰ বিত্তীয় আৰু অৰ্থনৈতিক অগ্ৰাধিকাৰৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি আজি (১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬) একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ৷
১৯৫৯ চনৰ পৰা ১৯৬৯ চনৰ ভিতৰত দুটা কাৰ্যকালত বাজেট প্ৰদান কৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে দাখিল কৰা ১০খন বাজেটৰ অভিলেখৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে স্বাধীন ভাৰতত একেৰাহে সৰ্বাধিক বাজেট প্ৰদান কৰা প্ৰথমগৰাকী হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰিব সীতাৰমনে ৷
প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে বিভিন্ন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধীনত ক্ৰমে ৯ আৰু আঠখন বাজেট দাখিল কৰে ৷ ২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত সীতাৰমণক ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী পূৰ্ণকালীন মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ৷ ২০২৪ চনত মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছতো তেওঁ বিত্ত বিভাগটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল ৷ ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেটকে ধৰি এতিয়ালৈকে তেওঁ একেৰাহে আঠখন বাজেট দাখিল কৰিছে ৷
নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ তৃতীয় পূৰ্ণ বাজেট ২০২৬ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন আনুমানিক ৭.৪ শতাংশ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ আৰু অস্থিৰ বিশ্বৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ পটভূমিত দাখিল কৰা হ’ব ৷
বিত্তীয় বিশেষজ্ঞসকলে শুল্ক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন, টি ডি এছ শ্ৰেণীসমূহৰ যুক্তিসংগতকৰণ, নতুন আয়কৰ আইনখনৰ ওপৰত স্পষ্টতা আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক আৰু অধিক উন্নীত কৰাৰ বাবে কেইবাখনো আঁচনিৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ৷ তদুপৰি প্ৰতিৰক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি, এম এছ এম ইৰ বাবে সমৰ্থন, অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থৰ বাবে ৰেহাই, ৰাজ্যসমূহলৈ কৰ বিতৰণ আদিও আশা কৰা হৈছে ৷
মূল আশা :
- ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া নতুন আৰু সৰলীকৃত আয়কৰ আইন, ২০২৫ৰ লগে লগে উদ্যোগটোৱে আশা কৰিছে যে বাজেটত উন্নত বুজাবুজিৰ বাবে পৰিৱৰ্তনৰ বিধান, নিয়ম আৰু FAQ ৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হ’ব ৷
- কিছুমান ৰেহাই, যেনে মানক কৰ্তন বৃদ্ধি, ব্যক্তিসকলক ৰেহাই আৰু কৰ্তনৰ অভাৱনীয় পুৰণি ব্যৱস্থাৰ পৰা কম কৰ হাৰ প্ৰদান কৰা কিন্তু কোনো ৰেহাই প্ৰদান কৰা নতুন আয়কৰ ব্যৱস্থালৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ অধিক উৎসাহিত কৰা ৷
- টিডিএছ শ্ৰেণীসমূহৰ যুক্তিসংগতকৰণ কম হাৰ আৰু স্লেবত ৷
- শুল্ক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভিতৰত কম হাৰ, বিতৰ্কিত কৰ ১.৫৩ লাখ কোটি টকা মুক্ত কৰাৰ বাবে ক্ষমা আঁচনি, আৰু ব্যৱসায় কৰাত সহজতা বৃদ্ধিৰ বাবে পদ্ধতি সৰলীকৰণ আদি থাকিব পাৰে ৷
- ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ঋণ-জিডিপি অনুপাত হ্ৰাস কৰাত মনোনিৱেশ কৰা ৷
- বৰ্ধিত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিৰক্ষা ব্যয়ৰ বাবে অধিক আবণ্টন ৷
- বিকশিত ভাৰতৰ বাবে ব্যয় -- ৰোজগাৰ আৰু অজীৱিকা মিছন (গ্ৰামীন) (ভিবি-জি ৰেম জি) আঁচনিৰ বাবে নিশ্চয়তা যাৰ অধীনত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত খৰচ ৬০:৪০ অনুপাতত ভাগ কৰা হ’ব ৷
- ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ বাবে বিধান ৷
- ষোড়শ বিত্ত আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাজ্যসমূহলৈ কৰ প্ৰদান ৷
- এম এছ এম ই আৰু শুল্ক সংবেদনশীল খণ্ডৰ বাবে ৰেহাই, যেনে ৰত্ন আৰু গহনা, ৰেডিমেড কাপোৰ আৰু চামৰা ৷
- লিথিয়াম, কোবাল্ট আৰু আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ চুম্বকৰ দৰে জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ অন্বেষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে ধন আগবঢ়োৱা ৷
বিগত কেইখনমান বাজেটত কেন্দ্ৰই ক্ৰমাগতভাৱে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি কৰিছে, যিটো পূৰ্বৰ বাজেটত ১১ লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছিল, য’ত পথ, ৰে’লৱে, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু লজিষ্টিক আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ৷ দৰমহাপ্ৰাপ্ত কৰদাতা আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে আয়কৰ নীতিৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাজেটত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা হৈছে ৷ শেহতীয়া বাজেটত ৬ লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰা প্ৰতিৰক্ষা ব্যয় আন এক ক্ষেত্ৰ যিটো নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে বছৰ বছৰ ধৰি বাজেটক লৈ কেইবাটাও পৰম্পৰাৰ বিকাশ ঘটিছে ৷ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষ কৰ্মদিনত বিয়লি ৫ বজাত বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল যদিও ১৯৯৯ চনত সময় সলনি কৰি পুৱা ১১ বজালৈ কৰা হয় ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনটোত বাজেট দাখিল কৰা হৈছে যাতে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় পোৱা যায় ৷ সেই অনুসৰি সংসদীয় অধিৱেশনৰ পিছত এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ‘কাগজবিহীন’ বাজেট দেওবাৰে দাখিল কৰিব ৷
বাজেট দাখিলৰ প্ৰস্তুতি চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে, বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ এটা দলে সহযোগ কৰিছে । বাজেটৰ মুখ্য স্থপতি তথা অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মুৰব্বী হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এ এছ বিষয়া অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা সচিব অনুৰাধা ঠাকুৰৰ বাবে এইখনেই হ’ব প্ৰথম বাজেট ৷
ৰাজহ সচিব অৰবিন্দ শ্ৰীবাস্তৱে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰকে ধৰি কৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবে দায়বদ্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় সচিব ৱুমলুনমাং ৱুয়ালনামে চৰকাৰী ব্যয়, ৰাজসাহায্য আৰু বিত্তীয় অনুশাসনৰ তদাৰক কৰি আছে ৷ আন আন জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ ভিতৰত আছে বিত্তীয় সেৱা সম্পাদক এম নাগাৰাজু, ডিপামৰ সম্পাদক অৰুনিশ চাওলা, ৰাজহুৱা উদ্যোগ বিভাগৰ সম্পাদক কে মোজেছ চালাই আৰু মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বৰন ৷
বাজেট দাখিল হোৱাৰ পিছত সংসদত ইয়াৰ ওপৰত বিতৰ্ক হ’ব, তাৰ পিছত বিত্ত বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হ’ব, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অৰ্থনৈতিক ৰোডমেপ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ৷