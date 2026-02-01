ETV Bharat / bharat

কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ ত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ : ডাঃ নৰেশ ট্ৰেহান

ডাঃ নৰেশ ট্ৰেহানে কয় যে কেন্দ্ৰটোৱে বায়’ফাৰ্মা গৱেষণা, চিকিৎসা মূল্য যাত্ৰা, দক্ষতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোৱে স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু পন্থাৰ ইংগিত

UNION BUDGET 2026
বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

সুৰভি গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদন

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ক্ৰমাগত নৱমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেট ৷ বাজেটত ভাৰতৰ স্বাস্থ্যসেৱাত পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ সংকেত স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ ই এতিয়া কেৱল সামাজিক দায়িত্ব নহয়, বৰঞ্চ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি, উদ্ভাৱন আৰু বিশ্ব প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাৰ এক মূল স্তম্ভ ।

বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি প্ৰখ্যাত কাৰ্ডিঅ’লজিষ্ট তথা কাৰ্ডিঅ’থ’ৰেচিক চাৰ্জন ডাঃ নৰেশ ট্ৰেহানে ইটিভি ভাৰতক কয় যে এই ঘোষণাসমূহে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰতি বিস্তৃত দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

‘‘পূৰ্বে বাজেটত সাধাৰণতে উল্লেখ নকৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত এইবাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে ই অতি ইতিবাচক হৈছে । স্বাস্থ্যসেৱাক বিচ্ছিন্ন খণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে এক সংহত ব্যৱস্থা হিচাপেহে বাজেটত চোৱা হৈছে’’ - তেওঁ কয় ৷

স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডক উন্নীত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ মূলতে আছে বায়’ ফাৰ্মা শক্তিৰ পদক্ষেপ, যাৰ বাবে পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেট আবণ্টন দিয়া হৈছে ।

এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে কৰ্কট, অটোইম্যুন ৰোগ আৰু বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহৃত উন্নত চিকিৎসা, বায়’লজিকেল আৰু বায়’চিমিলাৰৰ ঘৰুৱা গৱেষণা আৰু উৎপাদন শক্তিশালী কৰা ।

ডাঃ ট্ৰেহানে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই কয় যে ভাৰতে এতিয়াও বায়’লজিকেল আৰু বায়’চিমিলাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সামৰ্থ সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত কৰিব পৰা নাই । তেওঁ কয়, ‘‘এই উন্নত ঔষধৰ বিকাশৰ বাবে আমাৰ ঔষধ উদ্যোগৰ গৱেষণাক উৎসাহিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ইয়াৰ ফলত আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পাব পাৰে আৰু বিশ্বমানৰ চিকিৎসা পদ্ধতি অধিক সুলভ হ’ব পাৰে ।’’

বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেটৰ বাবে তিনিটা মূল পথ প্ৰদৰ্শক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল - বিকাশ, নাগৰিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ আৰু সবকা সাথ, সবকা বিকাশ । এই নীতিসমূহ উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেৱা, কৌশলগত আৰু সীমান্তৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিকে ধৰি ছটা অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰতিফলিত হয়; যিবোৰে সমন্বিত দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।

বিশেষকৈ স্বাস্থ্যসেৱাক কৌশলগত অগ্ৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । বায়’ ফাৰ্মা শক্তি কাৰ্যসূচীৰ আশা কৰা ফলাফল হৈছে ভাৰতীয় ৰোগীৰ বাবে উচ্চমানৰ ঔষধৰ উপলব্ধতা উন্নত কৰা ৷ ইয়াৰোপৰি ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণৰ সৈতে জড়িত গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক সহায় কৰাৰ লগতে জীৱ বিজ্ঞান খণ্ডত অতিৰিক্ত দক্ষ চাকৰি সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । বিশ্বজুৰি জৈৱিক ঔষধৰ চাহিদা ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বায়’ফাৰ্মাৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়াটোৱে ভাৰতক জৈৱ ঔষধ উৎপাদনৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী সুযোগ প্ৰদান কৰে ।

ঔষধৰ উপৰিও সীতাৰমণে দক্ষতা, শিক্ষা আৰু নিয়োগ বিষয়তো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰশিক্ষণ আৰু শিক্ষা আৰু নিয়োগ সৃষ্টিৰ মাজত সহযোগিতা স্থাপনৰ বাবে এখন পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন কৰিছিল ।

ডাঃ ট্ৰেহানে কয় যে স্বাস্থ্যসেৱা আৰু আনুষংগিক উদ্যোগকে ধৰি সকলো খণ্ডতে এক বহনক্ষম আৰু সফলতা বৃদ্ধিৰ আৰ্হি সৃষ্টিৰ দিশত এইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, কিয়নো এই তিনিটা খণ্ড যথেষ্ট পৰিমাণে আন্তঃসংযোগী ।

আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল চিকিৎসা ভ্ৰমণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, যিয়ে উচ্চমানৰ আৰু সুলভ স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সুনামক প্ৰতিফলিত কৰিছিল । ডাঃ ট্ৰেহানে লগতে কয়, ‘‘ভাৰতত বিদেশৰ পৰা অহা অধিক সংখ্যক ৰোগীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । য’ত যত্নৰ মানদণ্ড বিশ্বমানৰ খৰচৰ তুলনাত যথেষ্ঠ কম ৷’’

এই বাজেটত পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বিজ্ঞানকো প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ৷ অৰ্থাৎ আয়ুৰ্বেদ, যোগ আৰু অন্যান্য থলুৱা ব্যৱস্থাক আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাত একত্ৰিত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে । সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বব্যাপী গ্ৰহণযোগ্যতাক প্ৰতিফলিত কৰি মানসিক স্বাস্থ্যই এটা মূল কেন্দ্ৰবিন্দু ক্ষেত্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । সীতাৰমণে অঞ্চলটোত বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ অভাৱৰ কাৰণে উত্তৰ ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ুবিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান(NIMANHS)ৰ দ্বিতীয়টো চৌহদ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা বাজেটত ঘোষণা কৰে । ৰাঁচী আৰু তেজপুৰৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহো উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।

এই গুৰুত্ব ২০২৬ চনৰ অৰ্থনৈতিক জৰীপৰ তথ্যৰ সৈতে মিল আছে, যিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যক বিশেষকৈ ১৫-২৪ বছৰ বয়সৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান জনস্বাস্থ্য প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চিনাক্ত কৰিছিল । এই সমীক্ষাত ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ, চাইবাৰ বুলিং আৰু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ডিজিটেল আসক্তিৰ সৈতে জড়িত শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগ, হতাশা, হ্ৰাস পোৱা আত্মসন্মান আৰু মানসিক চাপৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ।

ডাঃ ট্ৰেহানে কয় যে মানসিক স্বাস্থ্য আৰু বৃদ্ধৰ যত্ন ভাৰতৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ যুৱচামৰ লগতে বৃদ্ধ লোকসকলো আছে । জীৱনশৈলী আৰু পৰিৱেশৰ বাবে মানসিক চাপৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে । দেশৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।’’

স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাজেটৰ নিৰ্দিষ্ট আবণ্টনৰ সবিশেষ এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই যদিও অনাগত দিনত অধিক স্পষ্টতাৰ আশা কৰিছে বুলি ডাঃ ট্ৰেহানে কয় । তেওঁ কয়, ‘‘উদ্দেশ্য অতি ইতিবাচক । এতিয়া আমি অধিক সূক্ষ্ম বিৱৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো ।’’

লগতে পঢ়ক: কেন্দ্ৰীয় বাজেটত উত্তৰ-পূবৰ বৌদ্ধ কেন্দ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে আঁচনি

TAGGED:

NARESH TREHAN
NIRMALA SITHARAMAN
HEALTHCARE
INDIAN ECONOMY
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.