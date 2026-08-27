অৰুণাচলৰ মথু নদীত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ; সন্ধানহীন সেনা জোৱানৰ বুলি সন্দেহ
উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো পাছুপানি সেনা শিবিৰত সংঘটিত বানৰ পিছত সন্ধানহীন হৈ থকা পাঁচজন সেনা জোৱানৰ কোনো এজনৰ হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
Published : August 27, 2026 at 6:52 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিবাং ভেলী জিলাৰ মিপি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বাংগো গাঁৱৰ সমীপৰ মথু নদীৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় । ১৪ আগষ্টত পাছুপানি সেনা শিবিৰত সংঘটিত আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা চলি থকা সন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়তে সেনা জোৱানে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।
ডিবাং ভেলী জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ (DDMA), আনিনিৰ তথ্য অনুসৰি, উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো পাছুপানি সেনা শিবিৰত সংঘটিত বানৰ পিছত সন্ধানহীন হৈ থকা পাঁচজন সেনা জোৱানৰ কোনো এজনৰ হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই ।
কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, মৃতদেহটো চিনাক্তকৰণ আৰু পৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে । নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে মৃতদেহটোৰ পৰিচয় আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা হ’ব বুলি আনিনিৰ জনসংযোগ বিভাগে জনায় ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ১৪ আগষ্টৰ বিয়লি প্ৰায় ৪.৩০ বজাত পাছুপানি অঞ্চলত এটা স্থানীয় জুৰিৰ পানী হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আকস্মিক বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । বানৰ পানী পঞ্চম গ্ৰেনেডিয়াৰ্ছৰ সেনা শিবিৰত প্ৰৱেশ কৰি দুটা আশ্ৰয় শিবিৰ উটুৱাই লৈ গৈছিল । এই ঘটনাত মুঠ সাতজন সেনা জোৱান বানৰ পানীত আবদ্ধ হৈছিল । ইয়াৰে দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও আন পাঁচজন সন্ধানহীন হৈ আছিল । ঘটনাৰ পিছৰে পৰা তেওঁলোকৰ সন্ধানত বৃহৎ পৰিসৰত অভিযান চলাই থকা হৈছে ।
এছডিআৰএফ (SDRF), এনডিআৰএফ (NDRF), জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ, সেনা, আইটিবিপি (ITBP), জিআৰইএফ (GREF), অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত এই অভিযান চলি আছে । পাছিঘাটৰ পৰাও ১০ জনীয়া এছডিআৰএফৰ এটা দলে অভিযানত যোগদান কৰিছে ।
অতি দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল, কঠিন ভূ-প্ৰকৃতি আৰু বতৰৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো সন্ধান অভিযান অব্যাহত আছে । মথু নদীৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰে সন্ধানহীন সেনা জোৱানসকলৰ সন্ধানত গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । মৃতদেহটোৰ পৰিচয় আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতহে অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।