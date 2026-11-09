বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতৰ জয়জয়কাৰ; মহাভাৰত, অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু ৰাজতৰংগিনীক ইউনেস্কোৰ স্বীকৃতি

বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতৰ জয়জয়কাৰ; মহাভাৰত, অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু ৰাজতৰংগিনীক ইউনেস্কোৰ স্বীকৃতি
জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত সমিতিৰ একাদশ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াকে লৈ এই পঞ্জীয়নত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ সংখ্যা ছয়টালৈ বৃদ্ধি হৈছে ।
Published : November 9, 2026 at 5:14 PM IST
ভাৰতৰ সাহিত্যিক আৰু বৌদ্ধিক ইতিহাসক বিশ্ব স্বীকৃতি । কলহানৰ 'ৰাজতৰংগিনী', কৌটিল্যৰ 'অৰ্থশাস্ত্ৰ' আৰু 'মহাভাৰত'ক ইউনেস্কোৰ 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড কমিটী ফৰ এছিয়া এণ্ড পেচিফিক'ৰ (MoWCAP) আঞ্চলিক পঞ্জীয়নত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত সমিতিৰ একাদশ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ লগতে এই পঞ্জীয়নত ভাৰতৰ মুঠ ঐতিহ্যৰ সংখ্যা ছয়টালৈ বৃদ্ধি পালে ।
এই তিনিখন গ্ৰন্থই ভাৰতৰ জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিভিন্ন দিশ প্ৰতিফলিত কৰে । 'ৰাজতৰংগিনী'ত কাশ্মীৰৰ ইতিহাস লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । 'মহাভাৰত'ত ধৰ্ম, কৰ্তব্য আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে । আনহাতে, 'অৰ্থশাস্ত্ৰ' শাসন কলা, কূটনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত । ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰৰ সদস্য সচিব ডঃ সচ্চিদানন্দ যোশীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে । এই মনোনয়নৰ নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাত এই কেন্দ্ৰটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
India's timeless wisdom earns global recognition. The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa, the Mahābhārata and the Arthaśāstra of Kauṭilya have been inscribed on @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. A proud moment for 🇮🇳's timeless knowledge traditions which continue to resonate across generations and borders. #CultureUnitesAll— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 6, 2026
এই গ্ৰন্থসমূহৰ চমু পৰিচয়
- অৰ্থশাস্ত্ৰ : কৌটিল্যই (চাণক্য) ৰচনা কৰা সংস্কৃত ভাষাৰ এখন প্ৰাচীন গ্ৰন্থ হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ । এই গ্ৰন্থখনত শাসন ব্যৱস্থা, অৰ্থনীতি, কূটনীতি, প্ৰশাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বিভিন্ন বিষয় আছে ।
- মহাভাৰত : পৃথিৱীৰ আটাইতকেই দীঘল মহাকাব্যসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে মহাভাৰত । এই গ্ৰন্থখনে ধৰ্ম, কৰ্তব্য, নৈতিকতা, দৰ্শন আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
- ৰাজতৰংগিনী : খ্ৰীষ্টীয় ১২ শতিকাত কলহানৰ দ্বাৰা ৰচিত এইখন হৈছে এখন ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ । ইয়াত কাশ্মীৰৰ শাসকসকল, ৰাজনৈতিক ঘটনাসমূহ আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিতং বিৱৰণ আছে ।
কিন্তু ইউনেস্কোৰ এই বিশেষ 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড ৰেজিষ্টাৰ' কাৰ্যসূচী প্ৰকৃততে কি আৰু ইয়াক কেনেদৰে পৰিচালনা কৰা হয় জানেনে ?
এই তিনিখন নতুন গ্ৰন্থৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পূৰ্বেও ভাৰতৰ কেইবাটাও ঐতিহাসিক তথা বিৰল সাহিত্যিক সমল এই বৈশ্বিক মঞ্চত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড ৰেজিষ্টাৰ' কি আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আৰু ভাৰতৰ কিকি ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই বিষয়ে জানো আহক ।
ইউনেস্কোৱে (UNESCO) ১৯৯২ চনত 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড' (Memory of the World) কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে বিশ্বৰ অমূল্য তথ্যচিত্ৰ ঐতিহ্য যেনে পুৰণি পাণ্ডুলিপি, গ্ৰন্থ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰসমূহ ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা । এই ঐতিহাসিক সমলসমূহ যাতে বিশ্বৰ সকলো মানুহে সহজে পাব আৰু অধ্যয়ন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত এইবোৰক ডিজিটেলাইজ কৰাৰ লগতে বিশ্বজুৰি এই ঐতিহ্যসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰা ।
A proud moment for India's cultural and literary heritage! ✨ The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa (a 12th-century chronicle of Kashmir), the Mahābhārata (a perennial epic of South Asia) and the Arthaśāstra of Kauṭilya (a text on governance and statecraft) have been inscribed on the prestigious @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. This recognition celebrates India's rich legacy of historical documentation, literary excellence, philosophical knowledge traditions that continue to inspire generations across the world. #CultureUnitesAll— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) November 5, 2026
ইউনেস্কোৰ এছিয়া-পেচিফিক আঞ্চলিক পঞ্জীয়নত অন্তৰ্ভুক্ত ভাৰতৰ অন্য গ্ৰন্থ
ভাৰতে ২০২৩ চনত এছিয়া-পেচিফিক আঞ্চলিক পঞ্জীয়নৰ বাবে প্ৰথম মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনত তিনিখন ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । সেইকেইখন হৈছে :
- পঞ্চতন্ত্ৰৰ পাণ্ডুলিপি : সংস্কৃত ভাষাত ১৫ শতিকাত ৰচিত এই গ্ৰন্থত পশু-পক্ষীৰ কাহিনী আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ কথা আছে ।
- সহৃদালোক-লোচন : ভাৰতীয় কাব্যশাস্ত্ৰৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা, যিয়ে সাহিত্যত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা গভীৰ অৰ্থ বুজোৱা 'ধ্বনি সিদ্ধান্ত'ৰ বাখ্যা কৰে ।
- ৰামচৰিতমানস : তুলসীদাসৰ এই মহাকাব্যৰ চিত্ৰযুক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহে ভাৰতৰ সাহিত্যিক, ভক্তি আৰু কলাত্মক পৰম্পৰাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে ।
ইউনেস্কোৱে প্ৰাচীন পাণ্ডুলিপি, গ্ৰন্থ, আলোকচিত্ৰ আৰু ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ডৰ দৰে মূল্যৱান লিখিত নথিপত্ৰৰ ঐতিহ্যক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ১৯৯২ চনত 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰ'গ্ৰেম' (Memory of the World Program) আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ প্ৰথমটো আন্তৰ্জাতিক পঞ্জীয়ন ১৯৯৫ চনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ।
ইউনেস্কোৰ 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰ'গ্ৰেম'ৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মানৱজাতিৰ মূল্যৱান লিখিত নথিপত্ৰৰ ঐতিহ্যক সুৰক্ষিত কৰা আৰু ইয়াক সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে সহজে উপলব্ধ কৰি তোলা । এই নতুন অন্তৰ্ভুক্তিৰ সৈতে এই পঞ্জীয়নত এতিয়ালৈকে মুঠ ৫৭০টা ঐতিহ্যই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
মুখ্য বিষয়সমূহ
- সংস্থা : ইউনেস্কো (UNESCO)
- স্থাপিত : ১৯৯২ চন
- মুখ্য কাৰ্যালয় : পেৰিচ, ফ্ৰান্স
- প্ৰথম পঞ্জীয়ন : ১৯৯৫
- ভাৰতীয় মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় : ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰ
- উদ্দেশ্য : লিখিত নথিপত্ৰৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰা
- ভাৰতৰ বাবে গুৰুত্ব : ই ভাৰতৰ প্ৰাচীন পাণ্ডুলিপি আৰু ঐতিহাসিক তথ্যক সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে সেইবোৰক বিশ্ব পৰিচয় প্ৰদানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
ইউনেস্কোৰ বৈশ্বিক পঞ্জীয়নত ভাৰতৰ যোগদান
- তামিল চিকিৎসা পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ (১৯৯৭) : সিদ্ধ আৰু আয়ুৰ্বেদ পৰম্পৰাক নথিভুক্ত কৰা ৫৬৪ খন তালপাতৰ পাণ্ডুলিপি ।
- পুডুচেৰীৰ শৈৱ পাণ্ডুলিপি (২০০৫) : ধৰ্ম, চিকিৎসা আৰু সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় ১১,০০০ খন পাণ্ডুলিপি ।
- ঋগ্বেদ (২০০৭) : বৈদিক স্তোত্ৰ, নীতি-নিয়ম আৰু জ্ঞানৰ এক প্ৰাচীন সংগ্ৰহ ।
- তাৰিখ-ই-খানদান-ই-তৈমুৰীয়া (২০১১) : মোগল যুগৰ চিত্ৰযুক্ত এখন পাণ্ডুলিপি, য’ত ১৩৩ খন ক্ষুদ্ৰ চিত্ৰ আছে ।
- বিমলপ্ৰভা পাণ্ডুলিপি (২০১১) : কালচক্ৰ তন্ত্ৰৰ ওপৰত ৰচিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৌদ্ধ টীকা ।
- শান্তিনাথ চৰিত্ৰ (২০১৩) : ১৬ সংখ্যক জৈন তীৰ্থংকৰৰ জীৱন ভিত্তিক এখন মূল্যৱান জৈন পাণ্ডুলিপি ।
- ডাচ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আৰ্কাইভ বা মহাফেজখানা (২০১৩) : বাণিজ্য আৰু ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সৈতে জড়িত ঐতিহাসিক নথি ।
- গিলগিট পাণ্ডুলিপি (২০১৭) : দৰ্শন, চিকিৎসা আৰু লোককথাৰ সৈতে জড়িত প্ৰাচীন বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ ।
- মৈত্ৰেয়ব্যাকৰণ (২০১৭) : ভৱিষ্যতে মৈত্ৰেয় বুদ্ধৰ আগমনৰ সৈতে জড়িত এখন বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি ।
- অভিনৱগুপ্ত পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ (২০২৩) : কাশ্মীৰৰ দাৰ্শনিক আৰু সাহিত্যিক পৰম্পৰাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা ২৪৮ খন পাণ্ডুলিপি ।
- প্ৰথম গুটনিৰপেক্ষ আন্দোলন (NAM) সন্মিলনৰ আৰ্কাইভ (২০২৩) : ১৯৬১ চনৰ বেলগ্ৰেড সন্মিলনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আৰু আলোকচিত্ৰসমূহ ।
- ভাগৱত গীতা পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ (২০২৫) : শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনৰ দাৰ্শনিক কথোপকথনক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা অমূল্য পাণ্ডুলিপি ।
- ভৰত মুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰ (২০২৫) : ভাৰতীয় ৰংগমঞ্চ (থিয়েটাৰ), নৃত্য, সংগীত আৰু নান্দনিকতাৰ (সৌন্দৰ্যশাস্ত্ৰ) ওপৰত ৰচিত এক প্ৰাচীন আৰু প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ ।
বিশ্ব পঞ্জীয়নত অন্তৰ্ভুক্ত দেশ আৰু নথিপত্ৰৰ সংখ্যা
ইউনেস্কোৱে ২০২৫ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত 'মেম'ৰী অব দ্য ৱৰ্ল্ড পঞ্জীয়ন'ত ৭২ খন দেশ আৰু ৪টা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ ৭৪টা নতুন লিখিত নথিপত্ৰৰ সংগ্ৰহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । এই নতুন নথিপত্ৰসমূহৰ ভিতৰত চাৰ্লছ ডাৰউইন আৰু ফ্ৰেডৰিক নীৎশ্বেৰ ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ড, জেনেভা সন্মিলন আৰু মানৱ অধিকাৰৰ সাৰ্বজনীন ঘোষণা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । এই সংগ্ৰহসমূহে বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ, ইতিহাসত মহিলাৰ অৱদান, দাসত্বৰ ইতিহাস আৰু আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতাৰ দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে ।
বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যলৈ স্বীকৃতি
বিজ্ঞানৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত ১৪টা সংগ্ৰহক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত চাৰ্লছ ডাৰউইন, ফ্ৰেডৰিক নীৎশ্বে, ৱিলহেল্ম কনৰাড ৰঞ্জন (X-rayৰ আৱিষ্কাৰক) আৰু ব্ৰাজিলৰ বিজ্ঞানী কাৰ্লোছ চাগাছৰ ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ডসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । ইয়াৰ উপৰি জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আৰবৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱদানক প্ৰতিফলিত কৰা ইজিপ্তৰ 'ইৎহাফ আল-মহবুব'কো ইয়াত স্থান দিয়া হৈছে ।
মহিলাৰ অৱদান আৰু দাসত্বৰ ইতিহাস
এংগোলা, অৰুবা, কাবো ভাৰ্দে, কুৰাকাও আৰু মোজাম্বিকৰ সংগ্ৰহসমূহে দাসত্বৰ ইতিহাসক নথিভুক্ত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডোনেছিয়াত শিক্ষাৰ সূচনা কৰা ৰাডেন অজেং কাৰ্তনী, লেখিকা কেথেৰিন মেন্সফিল্ড আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ ভ্ৰমণ লেখিকা এনেমেৰী শ্বাৰ্জেনবাক আৰু এলা মেলাৰ্টৰ ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ডসমূহো এই পঞ্জীয়নৰ অংশ হৈ পৰিছে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তৰ্জাতিক নথি অন্তৰ্ভুক্ত
এই নতুন অন্তৰ্ভুক্তিসমূহৰ ভিতৰত জেনেভা কনভেনচন (Geneva Conventions), মানৱাধিকাৰৰ সাৰ্বজনীন ঘোষণা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত ৰচিত এক ঐতিহাসিক নথিপত্ৰ— নামিবিয়াৰ ১৯৯১ চনৰ 'ৱিন্দহোক ঘোষণা-পত্ৰ' (Windhoek Declaration) অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
দেশৰ চহকী ঐতিহ্যক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ 'জ্ঞান ভাৰতম ৰাষ্ট্ৰীয় পাণ্ডুলিপি জৰীপ'ৰ শুভাৰম্ভ
ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্কৃতি মন্ত্ৰণালয়ে দেশৰ চহকী পাণ্ডুলিপি ঐতিহ্যক চিনাক্ত কৰা, তাৰ নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা, সুৰক্ষিত কৰা আৰু ডিজিটেল ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ২০২৬ চনৰ ১৬ মাৰ্চত 'জ্ঞান ভাৰতম ৰাষ্ট্ৰীয় পাণ্ডুলিপি জৰীপ' আৰম্ভ কৰিছে । এই কাৰ্যসূচী 'জ্ঞান ভাৰতম মিছন'ৰ অধীনত হাতত লোৱা হৈছে ।
এই পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন পৰিয়াল, মন্দিৰ, মঠ, পুথিভঁৰাল আৰু সংস্থাসমূহত সংৰক্ষিত হৈ থকা পাণ্ডুলিপিসমূহৰ এক বিতং আৰু জিঅ'-টেগড অৰ্থাৎ স্থানৰ তথ্য সম্বলিত ৰাষ্ট্ৰীয় তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ।
সংস্কৃতি মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় পাণ্ডুলিপি জৰীপৰ জৰিয়তে ১.১৯ কোটিতকৈও অধিক পাণ্ডুলিপিৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ দেশজুৰি ৮ লাখতকৈও অধিক পাণ্ডুলিপি ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৪.৪০ লাখতকৈও অধিক পাণ্ডুলিপি বৰ্তমান 'জ্ঞান ভাৰতম পৰ্টেল'ত (Gyan Bharatam Portal) কেৱল চাব পৰাকৈ উপলব্ধ আছে । এই প্ৰক্ৰিয়া চাৰিটা পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ কৰা হয় । সেইকেইটা হৈছে চিনাক্তকৰণ, ভৌতিক পৰীক্ষণ বা সত্যপন, তালিকা প্ৰস্তুতকৰণ আৰু ডিজিটেলাইজেচন ।
প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ ভাৰতৰ এই অমূল্য জ্ঞানৰ ঐতিহ্যক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ নাগৰিক, পণ্ডিত বা বিদ্বান লোক, প্ৰতিষ্ঠান আৰু পাণ্ডুলিপিসমূহৰ তদাৰককাৰীসকলক 'জ্ঞান ভাৰতম' মোবাইল এপ আৰু ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিজাববীয়াকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ।