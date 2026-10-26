দিল্লীত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা খহি পিতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত

দিল্লীত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা খহি পিতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত
উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে ওৰেনিশা অভিযান চলাই সোমবাৰে পুৱা ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা দুজন লোকক উদ্ধাৰ কৰে ৷
Published : October 26, 2026 at 2:39 PM IST
নতুন দিল্লী : উত্তৰ-পূব দিল্লীৰ হৰ্ষ বিহাৰত এটা নিৰ্মাণৰত অট্টালিকা ভাঙি দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ মৃত লোক দুজনক হৰ্ষ বিহাৰৰ ১৪ নং ষ্ট্ৰীটৰ বাসিন্দা ৬০ বছৰীয়া চন্দ্ৰপাল আৰু তেওঁৰ ৩৩ বছৰীয়া পুত্ৰ বিজয় কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
মিলন গাৰ্ডেন এলেকাৰ সেৱা ধাম পথত দেওবাৰে সন্ধিয়া এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে ওৰেনিশা অভিযান চলাই সোমবাৰে পুৱা ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা দুজন লোকক উদ্ধাৰ কৰে ৷ তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে দুয়োকে মৃত ঘোষণা কৰে ।
#WATCH | Delhi | Morning visuals from the spot where a building collapsed in Milan Garden, Harsh Vihar, Northeast Delhi, yesterday; two men feared trapped under debris https://t.co/0m3ak0szgK— ANI (@ANI) October 26, 2026
উত্তৰ-পূব দিল্লীৰ ডিচিপি ৰাহুল আলোৱালে জনোৱা মতে, দেওবাৰে সন্ধিয়া ৬:৪৬ বজাত মিলন গাৰ্ডেনৰ সেৱা ধাম পথৰ এ-৪ত এটা অট্টালিকা ভাঙি পৰাৰ তথ্য হৰ্ষ বিহাৰ থানাই লাভ কৰে । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
আলোৱালে জনোৱা অনুসৰি, অট্টালিকাটোৰ তলৰ গুদাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা মহলাটো খহি পৰে আৰু তাৰ পাছত প্ৰথম মহলাটোও ভাঙি পৰে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি এই সম্পত্তিটো ভূপাল সিঙৰ পুত্ৰ মনোজ কুমাৰৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
অট্টালিকাটো খহি পৰাৰ পাছতেই দুখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন, দুখন এম্বুলেঞ্চ আৰু এখন ক্ৰেন সেই স্থানত নিয়োগ কৰা হয় । অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু এন ডি আৰ এফৰ দলে ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
ওৰেনিশা চলা অভিযানৰ পাছত সোমবাৰে পুৱা চন্দ্ৰপাল আৰু বিজয় কুমাৰক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উলিয়াই তাহিৰপুৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত ঘোষণা কৰে ।
আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত প্ৰাসংগিক আইনী বিধানৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অট্টালিকাটো ভাঙি পৰাৰ কাৰণ জানিবলৈ তদন্ত অব্যাহত আছে । বিষয়াসকলৰ মতে, সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক : দিল্লীত অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি আহত শিশু, ২ জনক উদ্ধাৰ