নৃশংস হত্যাকাণ্ডই কঁপাইছে বিহাৰ : খুৰাকে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে তিনি শিশুক
লাউডস্পীকাৰ বজাই এটা কাটাৰৰ সহায়ত এটা এটাকৈ তিনিটা ল’ৰা-ছোৱালীক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে খুৰাকে ।
Published : March 27, 2026 at 8:47 PM IST
ঔৰংগাবাদ(বিহাৰ): বিহাৰৰ ঔৰংগাবাদত তিনিটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ যি হত্যাকাণ্ডই ৰাজ্যখনত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ একেটা পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় । অতি সংকটজনক অৱস্থাত অভিযুক্তক পাটনাৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে ।
হাছপুৰা থানাৰ অন্তৰ্গত খুথাটান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৷ হত্যাকাণ্ডটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ঔৰংগাবাদত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ
এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে নিজৰ তিনি শিশু ভতিজা-ভতিজীক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আন কোনো নহয়, বৰং হত্যাৰ বলি হোৱা তিনিওজনৰ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত খুৰাক ৷ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৷
অৱশ্যে অতি সংকটজনক অৱস্থাত অভিযুক্তক ঔৰংগাবাদৰ সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । চিকিৎসকে ব্যক্তিজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক দেখি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পাটনালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
লাউডস্পীকাৰ বজাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত
অভিযুক্ত খুৰাক অমন্ত পালে কিহৰ বাবে এই অপৰাধ সংঘটিত কৰিলে, তাৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত কাৰো হাতত নাই ৷ গাঁওবাসীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, অভিযুক্তৰ বিয়া হোৱা নাই । শুকুৰবাৰে পুৱা তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই মটৰ চাইকেলেৰে ক’ৰবালৈ গৈছিল ৷ উভতি আহি ঘৰ পোৱাৰ পিছত বহু সময় ধৰি দুৱাৰত টোকৰ মাৰে । ভনীয়েকে বাথৰুমত গা ধুই থকাত দুৱাৰখন খোলাত পলম হয় ৷ দুৱাৰখন খুলিয়েই ঘৰত সোমাই বহু ডাঙৰকৈ ভলিউম দি স্পীকাৰ বজাই আৰু ঘৰৰ শব্দ বাহিৰত শুনিব নোৱৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ এটা কাটাৰ মেচিনৰ সহায়ত এটা এটাকৈ তিনিটা ল’ৰা-ছোৱালীক ডিঙি ৰেপি খুৰাকে হত্যা কৰে ।
হাছপুৰা থানাৰ আৰক্ষীয়ে কয়, ‘‘প্ৰাথমিক তদন্তত দেখা গৈছে যে কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ তিনিটাকৈ সন্তানক হত্যা কৰিছে । এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত অভিযুক্তই নিজৰো ক্ষতিসাধনৰ চেষ্টা চলায় ৷ অৱশ্যে তেওঁ আহত হোৱাত চিকিৎসাৰ বাবে সদৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ তদন্তৰ পিছতহে ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব ৷’’
কিহৰ বাবে খুৰাকে ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক হত্যা কৰিলে
হত্যাৰ বলি হোৱা আটাইকেইজনে নাবালক আছিল ৷ ডাঙৰটো শিশুৰ বয়স ১০ বছৰ, এজনৰ ৭ বছৰ আৰু আন এজনী শিশু কন্যাৰ বয়স মাত্ৰ ৫ বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ মৰণ কাতৰ চিঞৰক আওকাণ কৰি খুৰাকে অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ৷
অভিযুক্তৰ ডিঙি ৰেপি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা
তিনিটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৷ অৱশ্যে তেওঁ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ৷
আৰক্ষীয়ে কি কয় ?
ঘটনা সন্দৰ্ভত দৌদনগৰৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া অশোক কুমাৰ দাসে কয়, ‘‘ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই আৰু হাছপুৰা থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ । বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে । হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তথ্য অনুসৰি মৃত শিশুকেইটিৰ পিতৃ গুড্ডুৱে ৰে’লৰ পেণ্ট্ৰিত ৰান্ধনিৰ কাম কৰে । বৰ্তমান গোচৰটোত কেইবাটাও অমিল দেখা পোৱা গৈছে, যিবোৰ তদন্তৰ পিছতহে নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব ।’’
