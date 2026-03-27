ETV Bharat / bharat

নৃশংস হত্যাকাণ্ডই কঁপাইছে বিহাৰ : খুৰাকে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে তিনি শিশুক

লাউডস্পীকাৰ বজাই এটা কাটাৰৰ সহায়ত এটা এটাকৈ তিনিটা ল’ৰা-ছোৱালীক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে খুৰাকে ।

প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ঔৰংগাবাদ(বিহাৰ): বিহাৰৰ ঔৰংগাবাদত তিনিটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ যি হত্যাকাণ্ডই ৰাজ্যখনত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ একেটা পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় । অতি সংকটজনক অৱস্থাত অভিযুক্তক পাটনাৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে ।

হাছপুৰা থানাৰ অন্তৰ্গত খুথাটান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৷ হত্যাকাণ্ডটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

ঔৰংগাবাদত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ

এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে নিজৰ তিনি শিশু ভতিজা-ভতিজীক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আন কোনো নহয়, বৰং হত্যাৰ বলি হোৱা তিনিওজনৰ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত খুৰাক ৷ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৷

অৱশ্যে অতি সংকটজনক অৱস্থাত অভিযুক্তক ঔৰংগাবাদৰ সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । চিকিৎসকে ব্যক্তিজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক দেখি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পাটনালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

একেটা পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যৰ হত্যাৰ পিছত কান্দোনত ভাঙি পৰিছে আন আন সদস্যসকল (ETV Bharat)

লাউডস্পীকাৰ বজাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত

অভিযুক্ত খুৰাক অমন্ত পালে কিহৰ বাবে এই অপৰাধ সংঘটিত কৰিলে, তাৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত কাৰো হাতত নাই ৷ গাঁওবাসীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, অভিযুক্তৰ বিয়া হোৱা নাই । শুকুৰবাৰে পুৱা তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই মটৰ চাইকেলেৰে ক’ৰবালৈ গৈছিল ৷ উভতি আহি ঘৰ পোৱাৰ পিছত বহু সময় ধৰি দুৱাৰত টোকৰ মাৰে । ভনীয়েকে বাথৰুমত গা ধুই থকাত দুৱাৰখন খোলাত পলম হয় ৷ দুৱাৰখন খুলিয়েই ঘৰত সোমাই বহু ডাঙৰকৈ ভলিউম দি স্পীকাৰ বজাই আৰু ঘৰৰ শব্দ বাহিৰত শুনিব নোৱৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ এটা কাটাৰ মেচিনৰ সহায়ত এটা এটাকৈ তিনিটা ল’ৰা-ছোৱালীক ডিঙি ৰেপি খুৰাকে হত্যা কৰে ।

হাছপুৰা থানাৰ আৰক্ষীয়ে কয়, ‘‘প্ৰাথমিক তদন্তত দেখা গৈছে যে কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ তিনিটাকৈ সন্তানক হত্যা কৰিছে । এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত অভিযুক্তই নিজৰো ক্ষতিসাধনৰ চেষ্টা চলায় ৷ অৱশ্যে তেওঁ আহত হোৱাত চিকিৎসাৰ বাবে সদৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ তদন্তৰ পিছতহে ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব ৷’’

কিহৰ বাবে খুৰাকে ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক হত্যা কৰিলে

হত্যাৰ বলি হোৱা আটাইকেইজনে নাবালক আছিল ৷ ডাঙৰটো শিশুৰ বয়স ১০ বছৰ, এজনৰ ৭ বছৰ আৰু আন এজনী শিশু কন্যাৰ বয়স মাত্ৰ ৫ বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ মৰণ কাতৰ চিঞৰক আওকাণ কৰি খুৰাকে অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ৷

ঘটনাস্থলীত সমবেত ওচৰ-চুবুৰীয়া (ETV Bharat)

অভিযুক্তৰ ডিঙি ৰেপি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা

তিনিটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৷ অৱশ্যে তেওঁ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ৷

আৰক্ষীয়ে কি কয় ?

ঘটনা সন্দৰ্ভত দৌদনগৰৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া অশোক কুমাৰ দাসে কয়, ‘‘ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই আৰু হাছপুৰা থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ । বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে । হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তথ্য অনুসৰি মৃত শিশুকেইটিৰ পিতৃ গুড্ডুৱে ৰে’লৰ পেণ্ট্ৰিত ৰান্ধনিৰ কাম কৰে । বৰ্তমান গোচৰটোত কেইবাটাও অমিল দেখা পোৱা গৈছে, যিবোৰ তদন্তৰ পিছতহে নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব ।’’

TAGGED:

ঔৰংগাবাদত হত্যাকাণ্ড
তিনি ভতিজাক হত্যা খুড়াকৰ
বিহাৰত ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ঔৰংগাবাদত ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.