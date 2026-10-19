ভাৰতৰ ৰে’লপথত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে ভুগিব লাগে পৰিণাম

ভাৰতৰ ৰে’লপথত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে ভুগিব লাগে পৰিণাম
এফালে জন্তুৰ মৃত্যু, আনফালে ৰে’লসেৱাত বিলম্ব ৷ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী ইয়াৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰে ৷
Published : October 19, 2026 at 10:07 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ ৰে’লপথসমূহত থকা এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে জীৱ-জন্তুৰ অৱস্থিতি ৷ বহুসময়ত ৰে’লৰ খুন্দাত বন্যহস্তীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা যায় ৷ তাৰ বাহিৰেও বহুতো ঘৰচীয়া জন্তুৰো ৰে’লৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ৰে’লপথত বা ৰে’লপথৰ কাষত জন্তুৰ বিচৰণ ৷ এই কাৰ্যই ৰে’ল চলাচলত ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ৷
এফালে জন্তুৰ মৃত্যু, আনফালে ৰে’লসেৱাত বিলম্ব ৷ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী ইয়াৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত দক্ষিণ মণ্ডল ৰে’লৱেত ৰে’ল চলাচল প্ৰায় ১৪ ঘণ্টা পলম হৈছিল, যাৰ ফলত অন্যান্য জ’নতো ৰে’ল চলাচলত প্ৰভাৱ পৰিছিল ।
ৰে’লৱেৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনোৱা মতে, দক্ষিণ ৰে’লৱেই ২১৩ টা ৰান অভাৰৰ ঘটনা ৰেকৰ্ড কৰিছে ৷ য’ত ১১৬ টা ঘটনা মানুহৰ সৈতে জড়িত আৰু ৯৭ টা গৰু-ম’হৰ সৈতে জড়িত । এই কাণ্ডসমূহৰ ফলত সামূহিকভাৱে প্ৰায় ৮৫০ মিনিট বা ১৪ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ৰে’ল চলোৱাত পলম হৈছিল ৷ যাৰ ফলত যাত্ৰী সেৱাৰ সময়োপযোগিতাত প্ৰভাৱ পৰিছিল ।
ৰে’লৱেৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বিৰুধুনগন-কোল্লাম, মাদুৰাই-তিৰুনেলভেলি আৰু তিৰুচ্চিৰাপল্লী-মাদুৰাই অংশত প্ৰধানকৈ মানুহৰ ৰান অভাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে ত্ৰিচিৰাপল্লী-মানমাদুৰাই অংশত গৰু-ম’হৰ ৰান অভাৰৰ ঘটনা অধিক সংঘটিত হৈছে ।’’
ট্ৰেকত যেতিয়া ৰে’ল এখনে কোনো ব্যক্তি বা জন্তুৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া লোকো পাইলটে ৰে’লখন ব্ৰেকিং আৰু ৰখোকে ধৰি তাৎক্ষণিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ ফলত ৰে’লখন কিছু সময়ৰ বাবে ৰৈ যাব লাগে আৰু সেই পথত চলি থকা অন্যান্য ৰে’লসমূহৰ চলাচলত পলম হ’ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধাৰো সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
ৰে’লপথৰ কেইবাটাও অংশত ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ বেগত ৰে’ল চলাচলৰ সুবিধা থাকে, যাৰ ফলত ট্ৰেকত থকা মানুহ বা জীৱ-জন্তুৱে নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ অতি কম সময় পায় । বিশেষকৈ য়াৰফোন আৰু হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰি ৰে’লপথেৰে খোজ কাঢ়ি যোৱা বা অকৰ্তৃত্বশীল স্থানত ট্ৰেক পাৰ হোৱাসকলৰ বাবে এই আশংকা অধিক, যাৰ ফলত ওচৰ চাপি অহা ৰে’লৰ শব্দ শুনাত অসুবিধা হ’ব পাৰে আৰু ভয়ংকৰ বিপদ ঘটিব পাৰে ।
ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ ব্যৱস্থা
এইবাৰ ১৫ অক্টোবৰলৈকে আৰ পি এফে ৩৩৪১ টা ট্ৰেছপাছিং গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ১৭.১০ লাখ টকা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰে । ৰে’লৱে চৌহদ আৰু ট্ৰেকত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে প্ৰৱেশ কৰাটো ৰে’লৱে আইন ১৯৮৯ৰ ১৪৭ নং ধাৰাত শাস্তিযোগ্য ।
গৰু-ম’হৰ গৰাকীক পৰামৰ্শ
ৰে’ল প্ৰশাসনে গৰু-ম’হৰ গৰাকীসকলক পৰামৰ্শ দিয়ে যে তেওঁলোকৰ গৰু-ম’হ যাতে ৰে’ল লাইনৰ ওচৰত নাৰাখে । গৰু-ম’হৰ ৰান অভাৰৰ কাণ্ডই ৰে’লসমূহৰ গতি লেহেমীয়া বা ৰখাবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত চলাচলত ব্যাঘাত জন্মে আৰু যাত্ৰীসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । ৰে’লপথত বা ওচৰত মানুহ বা গৰু-ম’হ লক্ষ্য কৰিলে তৎক্ষণাত ওচৰৰ ৰে’ল ষ্টেচনক সতৰ্ক কৰি দিবলৈ বা ৰে’লৱে হেল্পলাইন ১৩৯ বা ৰে’লৱে নিৰাপত্তা হেল্পলাইন ১৮২ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
ড্ৰোন ভিত্তিক চোৰাংচোৱাগিৰি
পূব মণ্ডল ৰে’লৱেই শেহতীয়াকৈ ড্ৰ’ন ভিত্তিক চোৰাংচোৱাগিৰি আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ তিনিটা বিভাগত ১১খন ড্ৰ’ন নিয়োজিত হৈ আছে । ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ বহৰ ২২ লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে । এই পদক্ষেপে ৰে’লৱেৰ নিৰাপত্তা আৰু ইয়াৰ সম্পত্তি শক্তিশালী কৰে । ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ তিনিটা বিভাগত ৩০৩৩টা ড্ৰোন ছৰ্টী চলাইছিল । মুঠ ছৰ্টীৰ ভিতৰত ১২৬৫টা আছিল RED-ক’ডযুক্ত মিছন, যিবোৰ বিশেষভাৱে উচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ নিৰাপত্তা অভিযানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
নাইট-ভিজন আৰু থাৰ্মেল-ইমেজিং কেমেৰাৰ সৈতে সজ্জিত এই ড্ৰ’নে জটিল আৰু স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাত অতিৰিক্ত সুবিধা প্ৰদান কৰে । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চোৱাচিতাৰ বাহিৰেও ৰে’লৱে ষ্টেচন, কোচিং য়াৰ্ড আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনষ্টলেচনসমূহ নিৰীক্ষণৰ বাবেও এই ড্ৰোনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
সীমাৰ দেৱাল
কেইবাটাও জ’নত ৰে’লৱেই মূল ৰে’লৱে কৰিড'ৰৰ কাষেৰে সীমা দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, যাতে ট্ৰেছপাছিং ৰোধ কৰিব পৰা যায় আৰু মানুহ বা জীৱ-জন্তুৰ সৈতে ৰে’লৰ সংঘৰ্ষৰ আশংকা হ্ৰাস পায় । ৰে’লপথত অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা, ৰে’লসমূহক নিৰ্দিষ্ট গতিৰে নিৰাপদে চলাচল কৰাত সহায় কৰা আৰু পৰিহাৰযোগ্য বিঘিনিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এই ফেন্সিঙ স্থাপন কৰা হৈছে ।