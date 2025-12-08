UMEED পৰ্টেল : ৫.১৭ লাখ ৱাকফ সম্পত্তি আপলোড, ২.১৬ লাখ অনুমোদন
কিৰেণ ৰিজিজুৰ ঘোষণা- ৱাকফৰ সম্পত্তি পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা নহ’ব । অহা তিনিমাহৰ বাবে কেয়াৰটেকাৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শাস্তি আৰোপ কৰা নহ’ব ।
Published : December 8, 2025 at 6:25 PM IST
নতুন দিল্লী : সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, UMEED পৰ্টেলত মুঠ ৫.১৭ লাখ ৱাকফ সম্পত্তি আপলোড কৰা হৈছে । আনহাতে নিৰ্দিষ্ট ছমাহৰ সময়ছোৱাত ২,১৬,৯০৫টা সম্পত্তি নিৰ্দিষ্ট অনুমোদকসকলে অনুমোদন জনাইছে ।
UMEED আইন, ১৯৯৫ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ৬ জুনত কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে আৰম্ভ কৰা ভাৰতত ৱাকফ সম্পত্তি পৰিচালনাৰ বাবে UMEED কেন্দ্ৰীয় পৰ্টেল ছমাহৰ সময়সীমা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰত আপলোড কৰাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয়, যিটো ইউ এম ই ই ডি আইন, ১৯৯৫ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা অনুসৰি ।
এক বিবৃতিত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে চূড়ান্ত গণনাত সময়সীমা ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে কামে গতি লাভ কৰে । কেইবাখনো পৰ্যালোচনা সভা, প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা আৰু সম্পাদক পৰ্যায়কে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ হস্তক্ষেপে প্ৰক্ৰিয়াটোত নতুন গতি যোগ কৰিলে, যাৰ ফলত শেষৰ ঘণ্টাত আপলোডৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছিল ।
মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, পৰ্টেলটোত ৫১৭,০৪০টা ৱাকফ সম্পত্তি আপলোড কৰা হৈছে, ইয়াৰে ২১৬,৯০৫টা সম্পত্তি নিৰ্দিষ্ট অনুমোদনে অনুমোদন জনাইছে । ডেভেলপাৰসকলে মুঠ ২১৩,৯৪১টা সম্পত্তি দাখিল কৰিছিল আৰু সময়সীমাৰ ভিতৰত পাইপলাইনত আছে বুলি মন্ত্ৰালয়ে জনায় । লগতে কয় যে পৰীক্ষণৰ সময়ত ১০,৮৬৯টা সম্পত্তি নাকচ কৰা হৈছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুশীলনক সমৰ্থন কৰিবলৈ সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ৱাকফ ব’ৰ্ড আৰু সংখ্যালঘু বিভাগৰ সৈতে নিৰন্তৰ কৰ্মশালা আৰু প্ৰশিক্ষণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।
ৱাকফ ব’ৰ্ড আৰু ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিষয়াসকলক আপলোডিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে হাতে কামে প্ৰশিক্ষণেৰে সজ্জিত কৰাৰ বাবে দিল্লীত দুদিনীয়া মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰৰ কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় বুলি মন্ত্ৰালয়ে জনায় । ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ কাৰিকৰী আৰু প্ৰশাসনিক দলসমূহক প্ৰতিনিধি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু দেশজুৰি সাতখন জ’নেল সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ।
কাৰিকৰী সহায় আৰু আপলোডৰ সময়ত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাসমূহৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাধানৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যালয়ত এটা নিৰ্দিষ্ট হেল্পলাইনো স্থাপন কৰা হৈছিল । পৰ্টেলটো মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব চন্দ্ৰ শেখৰ কুমাৰে ২০খনতকৈও অধিক পৰ্যালোচনা বৈঠক কৰিছিল, ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক বৰ্তমানৰ ৱাকফৰ সম্পত্তিৰ সবিশেষ সময়মতে আৰু সঠিকভাৱে আপলোড কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে পথ প্ৰদৰ্শন, প্ৰেৰণা আৰু নিৰীক্ষণ কৰিছিল বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হোৱাটোৱে UMEED ৰ কাঠামোৰ অধীনত সমগ্ৰ ভাৰতত ৱাকফৰ সম্পত্তিৰ স্বচ্ছতা, দক্ষতা আৰু সংহত ডিজিটেল ব্যৱস্থাপনা অনাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । পৰ্টেলটোত সৰ্বাধিক ৱাকফৰ সম্পত্তিৰ পঞ্জীয়ন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত (৯২,৮৩০ – ৮৬,৩৪৫ চুন্নী আৰু ৬,৪৮৫ ছিয়া), তাৰ পিছতে মহাৰাষ্ট্ৰ (৬২,৯৩৯) আৰু কৰ্ণাটক (৫৮,৩২৮), আনহাতে পশ্চিম বংগত ২৩,০৮৬ টা সম্পত্তি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
শুকুৰবাৰে ৰিজিজুৱে UMEED পৰ্টেলত ৱাকফৰ সম্পত্তি পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাটো নুই কৰিছিল যদিও তেওঁৰ মন্ত্ৰালয়ে ‘মুতাৱাল্লী’ বা কেয়াৰটেকাৰৰ (mutawallis or caretakers) উদ্বেগক স্বীকৃতি দি মানৱীয় আৰু সুবিধাজনক ব্যৱস্থা হিচাপে অহা তিনিমাহৰ বাবে কোনো শাস্তি বা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বুলি কয় ।
ডিজিটেল তথ্য সৃষ্টিৰ বাবে কেন্দ্ৰটোৱে ৬ জুনত দ্য ইউনিফাইড ৱাকফ মেনেজমেণ্ট, এম্পাৱাৰমেণ্ট, ইফিচিয়েন্সি, এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট (UMEED) এক্টৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্টেল মুকলি কৰে । পৰ্টেলৰ বিধান অনুসৰি সমগ্ৰ দেশৰ সকলো পঞ্জীয়নভুক্ত ৱাকফৰ সম্পত্তিৰ সবিশেষ ছমাহৰ ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগিব । ৬ মাহৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ ৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা ১১:৫৯:৫৯ বজাত সমাপ্ত হয় ।
এই আইনৰ বিধান আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনাৰ বাবে ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰা ছমাহৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল ।
সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ৱাকফ প্ৰশাসনক আধুনিকীকৰণ আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সুবিধাৰ্থে ৱাকফৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ উন্নয়নমূলক সম্ভাৱনা মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।