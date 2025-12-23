বাংলাদেশত নতুন নতুন শিবিৰ স্থাপন আলফা(স্বা)ৰ, নিৰাপত্তা সংস্থাৰ দাবী
পাকিস্তানৰ সহায়ত বাংলাদেশ চৰকাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহীসকলক সহায় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই প্ৰকাশ কৰিছে ।
নতুন দিল্লী: বাংলাদেশত সম্প্ৰতি চলি থকা অশান্তিক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ভাৰতৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই দাবী কৰিছে যে অসমৰ এটা বৃহৎ নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ সীমান্তৱৰ্তী বাংলাদেশৰ কেইবাটাও অঞ্চলত নতুন নতুন ঘাটি আৰু শিবিৰ স্থাপনৰ চেষ্টা চলাইছে ৷
নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক ভাৰতৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই মঙলবাৰে ইটিভি ভাৰতক এনেদৰে কয়, ‘‘বাংলাদেশত চলি থকা পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ আলফা(স্বা) ই ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত শিবিৰ স্থাপনৰ চেষ্টা চলাইছে ।’’
নতুন শিবিৰ বা ঘাটি
নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ হাতত পৰা খবৰ অনুসৰি হাবিগঞ্জ জিলাৰ খাছিপুঞ্জ, চুনাৰঘাট আৰু শ্ৰীমংগল, ৰঙামাটি জিলাৰ কাছালং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু বান্দৰবন জিলাৰ খেইকিয়াং পাৰা হৈছে অন্যতম সম্ভাৱ্য স্থান, য’ত আলফা(স্বা) ই শিবিৰ স্থাপনৰ চেষ্টা চলাইছে । এই সকলোবোৰ ঠাই উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ সৈতে সংলগ্ন ।
বাংলাদেশৰ হাবিগঞ্জ জিলাত অৱস্থিত খাছিপুঞ্জ, চুনাৰঘাট, শ্ৰীমংগল আদি ঠাই উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য ক্ৰমে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্তত অৱস্থিত । একেদৰে বাংলাদেশৰ ৰঙামাটি জিলাত অৱস্থিত কাছালং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সীমান্ত উত্তৰত ত্ৰিপুৰা আৰু পূবে মিজোৰামৰ সৈতে সংলগ্ন ৷
নিৰাপত্তা সংস্থাই চিনাক্ত কৰা তৃতীয়টো স্থান হৈছে ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী বাংলাদেশৰ বান্দৰবান জিলাৰ দক্ষিণ-পূব অংশত অৱস্থিত আলফা(স্বা) ই শিবিৰ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰা খেইকিয়াং পাৰা ।
‘‘হয়, আলফা(স্বা)ই বাংলাদেশত বিশেষকৈ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নতুন শিবিৰ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে’’ - এই কথা ইটিভি ভাৰতক জনাইছে বড়ো বিদ্ৰোহী সংগঠন নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অৱ বড়োলেণ্ড(এন ডি এফ বি) ৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক এছ সঞ্জৰাং ওৰফে সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰীয়ে ।
এই দাবী নিশ্চিত কৰি সঞ্জৰাঙে কয় যে আলফা(স্বা)ই হয়তো উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ওচৰৰ ঠাই বাছি লৈছে । সঞ্জৰাঙে লগতে কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বেও আলফা(স্বা)ৰ সদস্যসকলে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ মাজেৰে অবিৰত অভিযান চলাইছিল ।
সঞ্জৰাঙৰ এই দাবী তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ ২০০৫ চনলৈকে আলফা(স্বা) আৰু এন ডি এফ বিৰ মাজত সম্পৰ্ক থকাৰ সময়তে এন ডি এফ বিয়ে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল । ২০২০ চনৰ জানুৱাৰী মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত একেটা বছৰৰে মাৰ্চ মাহত এন ডি এফ বি ভংগ হৈছিল ।
বাংলাদেশত শিবিৰ স্থাপনৰ চেষ্টা আলফা(স্বা)ৰ
বাংলাদেশৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি শিবিৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আলফা(স্বা)ৰ বাবে অতিৰিক্ত সুবিধা হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । ‘‘শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বাধীন আৱামী লীগ চৰকাৰ ভাৰতৰ সৈতে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূৰ্ণ আছিল । কিন্তু মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বাধীন বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ অধীনত বাংলাদেশৰ ভূমিৰ পৰা প্ৰতিটো ভাৰত বিৰোধী শক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে’’ - এই কথা সদৰি কৰে খ্যাতনামা নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্ৰিগেডিয়াৰ বি কে খান্নাই ।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(BNP) ৰ শাসনৰ সময়ত আলফা আৰু আন কেইবাটাও বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ ঘাটি বাংলাদেশত আছিল । খান্নাই কয়, ‘‘বাংলাদেশ উত্তৰ-পূব ভিত্তিক বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু সকলো ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ বাবে এক নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল আছিল । কিন্তু ২০০৯ চনত যেতিয়া শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল, তেতিয়া আলফাৰ বহু শীৰ্ষ নেতা আৰু অন্যান্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতাক ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছিল ।’’
উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ চনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ২০০৯-২০১০ চনলৈকে বাংলাদেশ চৰকাৰে বৃহৎ দমন চলোৱালৈকে বাংলাদেশ আলফাৰ বাবে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল আছিল ।
পূৰ্বে বাংলাদেশত আছিল ভাৰতীয় বিদ্ৰোহীৰ শিবিৰ
উত্তৰ-পূবৰ অন্যতম প্ৰধান বিদ্ৰোহী সংগঠন হিচাপে গণ্য কৰা ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অৱ আছামে ঢাকাৰ গোপনীয় স্থান, ছিলেট আৰু চট্টগ্ৰাম জিলাৰ শিবিৰকে ধৰি সমগ্ৰ বাংলাদেশৰ কেইবাটাও স্থানৰ পৰা কাম কৰি আছিল ।
সাচেৰী আৰু শ্বেৰপুৰ জিলাৰ বাকাপুৰা অঞ্চলকে ধৰি বাংলাদেশৰ আন কেইবাটাও স্থানত এই সংগঠনটোৱে শিবিৰ পাতিছিল ।
হিট এণ্ড ৰাণ অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও এই সংগঠনটোৱে উত্তৰ-পূবৰ কেডাৰসকলক ছিদ্ৰযুক্ত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ জৰিয়তে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ যোগান ধৰিছিল ।
২০১৯ চনত অসম আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ বাংলাদেশৰ হাবিগঞ্জ জিলাৰ সাচৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অভিযান চলাই বাংলাদেশৰ সেনা আৰু ৰেপিড একশ্যন বেটালিয়নৰ যৌথ দল এটাই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদৰ বিশাল ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল ।
RAB য়ে সাচৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ৰকেট লঞ্চাৰ আৰু মেচিনগানৰ সৈতে প্ৰায় ১২ হাজাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰে, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত আলফাৰ বুলি নিশ্চিত কৰা হয় ৷
ভাৰতক প্ৰত্যাৰ্পণ বিদ্ৰোহী নেতা
১৯৯০ চনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ২০০৯-২০১০ চনলৈকে বাংলাদেশ চৰকাৰে বৃহৎ দমন চলোৱাৰ পূৰ্বে বাংলাদেশ আছিল আলফাৰ বাবে এক নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল ৷ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, বৈদেশিক সচিব শশধৰ চৌধুৰী, সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আলফা নেতাক ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ৷
বাংলাদেশত আত্মগোপন কৰি থকা আলফা(স্বা)ৰ মুখ্য সেনাধ্য়ক্ষ পৰেশ বৰুৱাই ২০০৯-১০ চনৰ ভিতৰত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ পিছত নিজৰ আত্মগোপনৰ স্থান সলনি কৰে ৷
অস্ত্ৰ পৰিত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ উভতি অহা আলফাৰ কেইবাজনো নেতাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত বৰুৱাই পৰৱৰ্তী সময়ত সংগঠনটোৰ নাম সলনি কৰি আলফা(স্বাধীন) বুলি কয় ৷
আলফাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই অৱশ্যে ইটিভি ভাৰতক কয় যে বাংলাদেশত আত্মগোপন আৰু শিবিৰ স্থাপন কৰাটো সংগঠনটোৰ বাবে সহজ কাম নহ’বও পাৰে ।
চেতিয়াই কয়, ‘‘আলফাই বাংলাদেশত শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ । শিবিৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ ল’ব পৰা পুৰণি সক্ৰিয় কেডাৰ দলটোত সম্প্ৰতি প্ৰায় নায়েই । সংগঠনটোৱে বৰ্তমান কেডাৰৰ নাটনিৰ সন্মুখীন হৈছে ।’’
বাংলাদেশৰ স্থিতিশীলতাই উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে
শেহতীয়াকৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এখন সংসদীয় সমিতিক অৱগত কৰিছে যে বাংলাদেশৰ স্থিতিশীলতা আৰু সমৃদ্ধিয়ে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ নিৰাপত্তা আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা সংসদীয় সমিতিক এই বিষয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘ফলস্বৰূপে চৰকাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত অবিৰত সংযোগ ভাৰতৰ নিৰাপত্তা স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত আৰু নিশ্চিত কৰাৰ কৌশলৰ মূল শিলাস্তম্ভ আৰু কৌশলগত উদ্বেগসমূহ যাতে কৌশলগত উদ্বেগসমূহ বাংলাদেশ চৰকাৰে ফলপ্ৰসূভাৱে সমাধান কৰে ৷’’
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে স্বীকাৰ কৰে যে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাগ-বতৰা কৰা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইছে ।
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে কয়, ‘‘সীমান্তৰ বেৰ দিয়াটো আমাৰ বাবে আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । সেয়ে বাংলাদেশৰ সৈতে সীমান্তৰ ফেন্সিং সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । মুঠ ৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩,২৩২ কিলোমিটাৰ এলেকাতহে বেৰ দিয়া হৈছে । প্ৰায় ৬৮৯ কিলোমিটাৰ এলেকাত বেৰ লগাবলৈ বাকী আছে । এই অঞ্চলৰ ১৭৪ কিলোমিটাৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্প্ৰতি চলি আছে, যিটো নদীৰ পাৰৰ এলেকা ৷ গতিকে ইয়াত বেৰ দিয়া সম্ভৱ নহয় । প্ৰায় ৬৯০ কিলোমিটাৰ বা ৭০০ কিলোমিটাৰ অঞ্চলতহে ফেন্সিং দিব পৰা যাব ৷ এনেবোৰ অঞ্চলত বেৰ লগোৱাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগে । যিহেতু এইবোৰ একাংশ ক্ষেত্ৰত জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল, গতিকে আমি কাৰিকৰী সমাধান বিচাৰিব লাগিব ।’’
ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি
বাংলাদেশত অস্থিৰতা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৷ বি এছ এফৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীক সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । যোৱা বছৰৰ পৰা সীমান্ত সুৰক্ষা সংস্থাসমূহে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশৰ কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা বিফল কৰিছে ।’’
গৃহ মন্ত্ৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চলিত বৰ্ষত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ ১,১০৪ টা প্ৰচেষ্টা বিফল কৰিছে । একে সময়তে সীমান্তৰক্ষী সংস্থাটোৱে ২,৫৫৬ টা অনুপ্ৰৱেশকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত সৰ্বাধিক ১২৭ টা ব্যৰ্থ অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা জুলাই আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত চলোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে অক্টোবৰ মাহত ১২৫ টা আৰু নৱেম্বৰ মাহত ১১০ টা অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছে ।’’
অক্টোবৰ মাহত সৰ্বাধিক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে ৩৮০ আৰু তাৰপিছত ক্ৰমে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৩৩০ আৰু নৱেম্বৰ মাহত ৩০৬ ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘চলিত বছৰৰ প্ৰথম তিনিমাহ ক্ৰমে - জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চত ১৯০, ১৬৭ আৰু ২৪৩ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত একে সময়ছোৱাত ৮৪, ৮০ আৰু ১১০ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে পুনৰ কয়, ‘‘এইবাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বি এছ এফে ১১০৪ টা অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰি ২,৫৫৬ টা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞৰ দৃষ্টিভংগী
প্ৰখ্যাত ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ সুহাস চাকমাই কয়, ‘‘পাকিস্তানৰ সহায়ত বাংলাদেশ চৰকাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহীসকলক সহায় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা নকৰা বিদ্ৰোহীক একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বা উত্তৰ-পূবত নতুন বিদ্ৰোহী গোটক প্ৰচাৰ কৰি আছে ।’’
বাংলাদেশত ঘটি থকা পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰেই অৱগত চাকমাই কয় যে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম হিল ট্ৰেক্টছ(চি এইচ টি) অঞ্চলত বহু ইছলামিকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘চি এইচ টিৰ বন্দৰবন জিলাৰ থাঞ্চি, ৰুমা, আলিকাদম আৰু নকিয়াংছাৰী ইছলামিকসকলৰ বাবে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে । কক্স বজাৰৰ অন্তৰ্গত ৰুমা ছাউনীত ভিত্তি কৰি বাংলাদেশ সেনাৰ দশম পদাতিক ডিভিজন বিগত এবছৰত অতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।’’
‘‘যিহেতু ড৹ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বাধীন বৰ্তমানৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ বা বাংলাদেশৰ ভৱিষ্যত চৰকাৰে দেশখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত একো দিব নোৱাৰিব, সেয়েহে তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ দৰেই ভাৰত বিৰোধী বাক্যবাণৰ আধাৰত জীয়াই থাকিব লাগিব । ভাৰতে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰতিকূলতা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব, যাৰ ফলত ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ হাতত আৰু অধিক ভূমি হেৰুৱাব লাগিব’’ - চাকমাই এনেদৰে কয় ৷
চাকমাৰ মতে এইখন ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰিবলৈ আগ্ৰহী চৰকাৰ নহয় আৰু ভাৰতে ঢাকাত এনে এখন চৰকাৰ আশা কৰিব নোৱাৰে, যিয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতৰ সৈতে সুস্থিৰ সম্পৰ্ক বিচাৰিব ।
ৰাইটছ এণ্ড ৰিস্ক এনালাইছিছ গ্ৰুপৰ সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্বত থকা চাকমাই কয় যে আৱামী লীগ যিয়েই নহওক কিয় ভাৰতে অসমতাপূৰ্ণ যুদ্ধ আৰু বাংলাদেশৰ পৰা নৱীকৃত বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
