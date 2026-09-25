আইজলত কুকি নেশ্ব'নেল আৰ্মী UKNAৰ মুৰব্বী থাংখোমাং হাওকিপ গ্ৰেপ্তাৰ
অসম ৰাইফলছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা (NIA)-ৰ এটা যুটীয়া দলে অভিযান চলাই হাওকিপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেওঁৰ চালকক ৷
Published : September 25, 2026 at 1:30 PM IST
তেজপুৰ: ইউনাইটেড কুকি নেশ্ব'নেল আৰ্মী (UKNA)ৰ কমাণ্ডাৰ-ইন-চীফ হিচাপে পৰিচিত থাংখোমাং হাওকিপ ওৰফে এলেক্স হাওকিপক আইজলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ অসম ৰাইফলছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা (NIA)-ৰ এটা যুটীয়া দলে অভিযান চলাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লগতে তেওঁৰ চালকক এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
হাওকিপৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিস্থিতি আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী সংস্থাই অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে আইজলৰ খাটলা অঞ্চলৰ এখন হোটেলৰ পৰা দুজন ছাত্ৰ নেতাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । হাওকিপ আৰু তেওঁৰ চালকৰ সৈতে ছাত্ৰ নেতা দুগৰাকী বৰ্তমান NIAৰ জিম্মাত আছে বুলি এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
মণিপুৰত ৰুজু হোৱা কেইবাটাও গোচৰৰ সৈতে জড়িত হাওকিপক নিৰাপত্তা সংস্থাই বিচাৰি আছিল । অৱশ্যে ছাত্ৰ নেতা দুগৰাকীৰ সৈতে জড়িত গোচৰ বা অভিযোগৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
২০১৯ চনত গঠন হোৱা UKNA হৈছে কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ ভিতৰত এটা ৷ এই সংগঠনটো চৰকাৰৰ সৈতে চলি থকা Suspension of Operations (SoO) চুক্তিৰ অংশীদাৰ নহয় । হাওকিপে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় সাত বছৰ Kuki National Army (KNA)-ৰ সৈতে জড়িত আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্যৰ বাবে তেওঁ KNAৰ পৰা আঁতৰি আহে আৰু পিছত UKNAৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰে ।
মণিপুৰত চলি থকা সুৰক্ষা অভিযান আৰু বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ মাজতে UKNAৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । হাওকিপৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা তদন্ত আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ সহযোগত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক: মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘প্লাক এণ্ড পে’ ফেষ্টিভেল, কৃষি কৰ্মৰ জয়গান