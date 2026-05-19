লাইনচ্যুত উজ্জয়িনী এক্সপ্ৰেছৰ তিনিটা দবা

উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকেশৰ যোগনগৰী ৰে’ল ষ্টেচনত সংঘটিত হয় ৰে’ল দুৰ্ঘটনাটো ৷ ১৯ মে'ৰ পুৱাৰ ভাগত উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল দুৰ্ঘটনাতপতিত ৰে’লখন ।

ৰে'ল দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 11:47 AM IST

ঋষিকেশ (উত্তৰাখণ্ড) : খবৰ অনুসৰি সোমবাৰে নিশা পুনৰ এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিওফালে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ লোক ৷ কিন্তু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় ২ ঘণ্টাৰ পাছতো উক্ত স্থানত ৰে’ল বিভাগৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজ তথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ৷

আমি উল্লেখ কৰা এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাটো পিছে অসমৰ নহয়, উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকেশৰ যোগনগৰী ৰে’ল ষ্টেচনত সংঘটিত হয় এই ৰ্ঘটনাটো ।

আচলতে, যোগনগৰী ৰে’লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে উজ্জয়িনী এক্সপ্ৰেছ গাড়ীখন ৱাশ্বিং লাইনত শাৰী কৰোৱা হয় ৷ তেনে সময়তে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যায় ৰে’লগাড়ীখন আৰু ৱাশ্বিং লাইনৰ ট্ৰেকত দ্ৰুতগতিত গতি কৰিবলৈ ধৰে ৷ কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছতে ৱাশ্বিং লাইনৰ ট্ৰেকৰ শেষ স্থানত থকা বেৰত খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত ৰে’লখনৰ ইঞ্জিনৰ পাছফালে থকা তিনিটা দবা ৰে’লপথৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় ।

এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এক ভয়ংকৰ শব্দ হয় ৷ এই শব্দ শুনি খাণ্ড গাঁৱৰ সমীপৰ বাসিন্দাসকল আতংকিত হৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জি আৰ পি, আৰক্ষী, ষ্টেচন প্ৰশাসনে ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহ কৰে । বৰ্তমানো এই দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ কি সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই ।

আৰক্ষী পৰিদৰ্শক কৈলাশ চন্দ্ৰ ভট্টে জনোৱা মতে, তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে, নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেই সন্ধিয়াৰ ভাগত যোগনগৰী ষ্টেচনত উপস্থিত হয় ৰে’লখন । ইয়াৰ পিছতে ৱাশ্বিং লাইনৰ ফালে গতি কৰি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ১৯ মে'ৰ পুৱা যোগনগৰী ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা এই ৰে'লখনে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰে’ল প্ৰশাসনে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, ৰে’লখনে হঠাতে গতিবেগ বৃদ্ধি কৰি কিছু দূৰত্বত লাইনচ্যুত হয় ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ ইমানেই প্ৰবল আছিল যে ঘটনাৰ ফলত চাৰিওফালে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷

স্থানীয় এগৰাকী বাসিন্দাই কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত এক প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা গৈছিল ৷ ফলত মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ আৰু দোকান আদি কঁপি উঠিছিল ৷ ভয়ত বিতত হৈ সকলো লোক নিজ ঘৰৰ পৰা লৰালৰিকৈ ওলাই আহে । লগে লগে ৰে’ল কৰ্মচাৰীয়ে অঞ্চলটো খালী কৰি ৰে’লপথছোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে ।’’

প্ৰথম অৱস্থাত কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যিটো বিষয় বৰ্তমান তদন্তৰ আওতাত আছে । অৱশ্যে ৰে’ল বিভাগে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ কোনো মন্তব্য কৰা নাই । তেওঁলোকে কেৱল এই কথাই উল্লেখ কৰিছে যে বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু এটা কাৰিকৰী দলে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আছে । ঘটনাৰ পিছতে ৰে’লপথ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰা হয় । ৰে’ল প্ৰশাসনে সাহায্য আৰু মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।

এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ ইফালে মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঋষিকেশত ৰে’ল প্ৰশাসনে ক্ৰেন আৰু জেক ব্যৱহাৰ কৰি উজ্জয়িনী এক্সপ্ৰেছৰ ৰে’লপথৰ পৰা আঁতৰ কৰি পথছোৱা মুকলি কৰি দিয়ে ।

