ভাৰতীয় ধৰ্মৰ ধাৰণা আৰু 'ৰিলিজন' পৃথক : কিয় ক'লে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ?

ভাৰতীয় ধৰ্মৰ ধাৰণা আৰু 'ৰিলিজন' পৃথক : কিয় ক'লে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ?
উজ্জয়িনীত অনুষ্ঠিত 'যুৱ ধৰ্ম সংসদ'ক সম্বোধন কৰি ধৰ্ম আৰু ৰিলিজনৰ পাৰ্থক্য বাখ্যা কৰিলে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ।
Published : September 18, 2026 at 7:02 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 7:20 PM IST
উজ্জয়িনী : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ধৰ্ম, পৰিৱেশ আৰু যুৱ সমাজৰ আচৰণ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । শুকুৰবাৰে উজ্জয়িনীত অনুষ্ঠিত 'যুৱ ধৰ্ম সংসদ'ক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "এয়া ভাষণ নহয়, সংলাপহে; সেইবাবেই বহি সংলাপ কৰি আছো । ধৰ্মক বুজিবলৈ মনটো মুক্ত কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন । 'ধৰ্ম'ক কেৱল ধৰ্ম (ৰিলিজিন) হিচাপে বিবেচনা কৰাটো উচিত নহয় ।"
জাৱৰ নেপেলোৱা, যান-বাহন আইন পালন কৰাও ধৰ্ম
আৰএছএছৰ মুৰব্বী ড৹ মোহন ভাগৱতে লগত কয়, "আজিও বহুতে বিশ্বাস কৰে যে ধৰ্ম কেৱল বৃদ্ধৰ বাবেহে । আচলতে এয়া নহয় । যেতিয়া পশ্চিমীয়া দেশৰ লোক ভাৰতলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ লোকসকলক ধৰ্ম পালন কৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল; নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াৰ ব্যাখ্যা কৰি তেওঁলোকে ধৰ্মৰ সংজ্ঞা দিছিল । পিছলৈ ভাৰততো ধৰ্মক ধৰ্ম (ৰিলিজিন) বুলি ক'বলৈ ধৰিলে । আচলতে ধৰ্মই (ৰিলিজিন) বান্ধি ৰাখে আৰু ধৰ্ম মুক্ত কৰে । লেতেৰা নকৰা, যান-বাহনৰ নিয়ম মানি চলা আৰু যিকোনো লোকৰ উপাসনাক সন্মান কৰাটোও আমাৰ ধৰ্ম । উপাসনা আমি গুৰু পৰম্পৰাৰ পৰা পাইছোঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই ।"
প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিটো জীৱৰ ৰক্ষাও ধৰ্মৰ অংশ
VIDEO | Ujjain: Addressing Yuva Dharma Sansad at Geeta Bhawan, RSS chief Mohan Bhagwat says, “Take the Sun, for example, you cannot do anything about it. If you don't believe in it, that's fine, but it will still rise and set. A person, out of ego, believes that everything… pic.twitter.com/wEXI6erD93— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
ড৹ মোহন ভাগৱতে যুৱক-যুৱতীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কতো বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "মানুহৰ কৰ্তব্য কেৱল ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা নহয়; বৰঞ্চ প্ৰকৃতি আৰু জীৱজগতৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হৈ থকাটো এক ধৰ্ম । আৰম্ভণিৰে পৰাই মানৱ সমাজে প্ৰকৃতি আৰু জীৱৰ ধ্বংস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । আজি আমি বন্যপ্ৰাণীৰ বিলুপ্তিৰ সাক্ষী হৈছো । ইয়াৰ কাৰণো অধৰ্ম । এই অধৰ্মৰ বাবেই মানৱ সমাজে আজি পৰিৱেশ আৰু নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে । এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পৰিৱেশ ৰক্ষা হ'ব নে নাই আৰু মানৱ জাতিৰ অস্তিত্ব থাকিব নে নাই । আজিৰ যুৱপ্ৰজন্মই কেৱল সফলতাৰ বাবেই নহয় অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈও আকাংক্ষা কৰা উচিত ।"
নাম নোলোৱাকৈয়ে পাকিস্তানক আক্ৰমণ
পাকিস্তানৰ নাম নোলোৱাকৈয়ে আৰএছএছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি কু-অভিপ্ৰায়ক আশ্ৰয় দিয়ে, অযুক্তিকৰভাৱে বিবাদত লিপ্ত হয় । বাৰে বাৰে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে । কেইবাবাৰো শিক্ষা পাইছে । বহুত উপদ্ৰৱ চলায় । যদি পৃথক হৈ থাকিব বিচাৰে তেন্তে থাকক । তথাপিও সংকটৰ সময়ত আমি সহায় আগবঢ়াইছো, কাৰণ আমাৰ ডিএনএত ধৰ্ম আছে । আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে শক্তিশালী আৰু জ্ঞানী হোৱা আৰু ধৰ্ম পালনৰ সৈতে আগুৱাই যোৱা ।"
ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ যাত্ৰা
অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শ্ৰীনিবাস বৰ্খেদীয়ে কয়, "এইটোৱে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ দিশে এক প্ৰতীকী দৃশ্য । এই দীক্ষা সমাৰোহৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ পৰিৱৰ্তিত যুৱক-যুৱতীসকল আধ্যাত্মিকভাৱে সবল হৈ উঠিব । এইটোৱে এই অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাভ হ'ব ।" অনুষ্ঠানত অযোধ্যাৰ সিদ্ধপীঠ শ্ৰী হনুমন্ত নিবাসৰ পীঠাধিশ্বৰ তথা সেৱাগ্য সংস্থানমৰ পৃষ্ঠপোষক আচাৰ্য মিথিলেশনন্দিনী শৰণেও ভাৰতীয় মূল্যবোধ আৰু সমাজৰ দায়িত্ব বুজি পোৱাৰ মন্ত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰথমে নিজৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰক, আপুনি কোন সেইটো বুজি লওক আৰু তাৰ মাজত থকা প্ৰশ্ন কৰক । সমাজৰ বিষয় সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ বছৰ বছৰ ধৰি পোহৰলৈ আহি আছে ।"
সংঘৰ মুৰব্বী ভাগৱতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত যুৱসমাজ
Ujjain, Madhya Pradesh: At the Yuva Dharma Sansad, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " ...when i heard about the 'yuva dharma sansad', i was happy because young people are thinking about dharma. this is something we do not hear much these days. whenever dharma is discussed, people say… pic.twitter.com/nwvtxpFGPs— IANS (@ians_india) September 18, 2026
ড৹ মোহন ভাগৱতৰ ৫০ মিনিটৰ ভাষণ শুনি যুৱক-যুৱতীসকলেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । বিহাৰৰ যুৱতী সঞ্জনা ভাৰতীয়ে কয়, "সংঘৰ মুৰব্বী ড৹ মোহন ভাগৱতে মূলতঃ ভাগৱত গীতাৰ কথা কৈছিল । ই জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে সেই কথা বুজিবলৈ সহায় কৰিব ।" কাশীৰ যুৱকে ড৹ সাকেটে কয়, "তেওঁ বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিকতা দুয়োটাৰে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি কথাবোৰ বুজাইছিল । যদি আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ধৰ্মৰ নীতি অনুসৰণ কৰি সেই কাম কৰিব পাৰে ।" কাশীৰ আন এজন যুৱক ড৹ ৰাজ কাছেৰাই কয়, "ইয়াত যুৱক-যুৱতীসকলে অৰ্থপূৰ্ণ পথ প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিছিল ।"
লগতে পঢ়ক :
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত সু-স্বাস্থ্য কামনাৰে কেপ টাউনৰ বিষ্ণু মন্দিৰত সেৱা জনালে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে