ভোলানাথক পুৱাই ভস্ম আৰতিৰে অভিষেক; শিৱৰাত্ৰিত দেশী আৰু বিদেশী ফুলেৰে সজোৱা হৈছে মন্দিৰ
আজি মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা উপলক্ষে উজ্জয়িনীৰ মহাকাল মন্দিৰত লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ হৈছে । দেওবাৰে পুৱা ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভস্ম আৰতি ।
Published : February 15, 2026 at 2:30 PM IST
উজ্জয়িনী (মধ্যপ্ৰদেশ) : ভগৱান শিৱক দেৱতাৰ দেৱ বুলি গণ্য কৰা হয় । সেয়ে ভগৱান শিৱক দেৱাদি দেৱ মহাদেৱ বুলি কোৱা হয় । আজি মহা শিৱৰাত্ৰি । আজি বিয়লিৰ পৰা কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰলৈকে শিৱ চতুৰ্দশী থাকিব । মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । পুৱাৰে পৰা উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰত ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
সমগ্ৰ দেশতে লাখ লাখ ভগৱান শিৱৰ ভক্ত আছে । একে সময়তে দেশৰ চুকে-কোণে ১২টা জ্যোতিৰ্লিংগ আছে । জ্যোতিৰ্লিংগৰ দৰ্শনৰ ফলত জীৱনৰ সকলো বাধা-বিঘিনি দূৰ হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে ।
১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত এটা হৈছে উজ্জয়িনীত অৱস্থিত মহাকাল মন্দিৰ । তাত নিয়মীয়াকৈ ভগৱান শিৱক ভস্মৰে আৰতি কৰা হয় । আজি মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মাজনিশাৰ পৰা মহাকাল মন্দিৰ সজাই পৰাই তোলা হৈছে । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অনুমান কৰিছে যে এইবাৰ ১০ লাখৰো অধিক ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাকালক ভস্ম আৰতি আৰু বিশেষ পূজা
মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত ভস্ম আৰতিৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয় । মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে পুৰোহিতসকলে অভয়াৰণ্যত সন্নিৱিষ্ট সকলো দেৱতাক পূজা কৰিছিল । বাবা মহাকালক পানীৰ স্নান কৰাই তাৰ পিছত পঞ্চমৃতেৰে (গাখীৰ, দৈ, ঘীউ, চেনি আৰু ফলৰ ৰসৰ মিশ্ৰণ) বিশেষ অভিষেক কৰা হয় । তাৰ পাচত বাবাক দৰাৰ দৰে সজোৱা হয় ।
বিদেশী ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে বাবা মহাকালৰ দৰবাৰ
এইবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰি ফৰলক্ষে মহাকাল মন্দিৰভাগ বিদেশী ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে । সমগ্ৰ মন্দিৰটো সজোৱাৰ কামত জড়িত আছিল ২০০ৰো অধিক লোক । চোতালত ৰঙীন ৰেংগোলি কৰা হৈছে । সমগ্ৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰটো আলোকসজ্জাৰে আলোকিত কৰি তোলা হৈছে ।
এইবাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ নটৰাজা মন্দিৰৰ থিম লৈ মহাকাল মন্দিৰ সজাই তোলা হৈছে । যোৱা বছৰ মহাকাল মন্দিৰ সজোৱাৰ বাবে প্ৰায় ৩০ লাখ টকা খৰচ হৈছিল । এইবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ পিছতহে ব্যয়ৰ মূল্যায়ন কৰা হ’ব ।
বাবা মহাকলে একেৰাহে ৪৪ ঘণ্টা ধৰি দৰ্শন দিব
এইবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ বাবে গোটেই দিনটো শিৱলিংগত পানী ঢালিব পাৰিব আৰু ভগৱান মহাকাল তেওঁৰ নিৰাকাৰ ৰূপত আবিৰ্ভাৱ হ’ব । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মহা শিৱৰাত্ৰিত বাবা মহাকলে পোনপটীয়াকৈ ৪৪ ঘণ্টা ধৰি দৰ্শন প্ৰদান কৰিব । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই দৰ্শন ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশালৈকে চলিব । ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱাৰ ভাগত আয়োজন কৰা ভস্ম আৰতি সেইদিনা দুপৰীয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ’ব, যিটো বছৰত মাত্ৰ এবাৰহে হয় । মহা শিৱৰাত্ৰিৰ পিছদিনা পুৱাই বাবা মহাকাল দৰা ৰূপত আবিৰ্ভাৱ হয় ।
উজ্জয়িনীৰ কালেক্টৰ ৰোশন কুমাৰ সিঙে কয়, "মন্দিৰলৈ বৃহৎ সংখ্যক ভক্তই পূজা কৰিবলৈ আহিছে । ভস্ম আৰতিৰ বাবেও বৃহৎ সংখ্যক ভক্ত উপস্থিত হৈছে । ভক্তসকলে যাতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"