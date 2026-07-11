বোৱাৰী হৈ অহা ঘৰখনৰ পৰা জীয়ৰী হৈ বিদায় ল’লে প্ৰিয়ংকাই, শহুৰেকে কৰিলে কন্যাদান

বোৱাৰী হৈ অহা ঘৰখনৰ পৰা জীয়ৰী হৈ বিদায় ল’লে প্ৰিয়ংকাই, শহুৰেকে কৰিলে কন্যাদান
কৰ্কট ৰোগত পুত্ৰৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছত শহুৰেকে বোৱাৰীৰ পুনৰ বিবাহৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷
Published : July 11, 2026 at 12:16 AM IST
উজ্জয়িনী(মধ্যপ্ৰদেশ): মহানুভৱতাৰ এক কাহিনী ৷ বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত পাৰ কৰি অহা এটা পৰিয়ালৰ এক মহৎ কাৰ্য সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজতো উপযুক্ত দৰাৰ সন্ধানত দুবছৰ কটোৱাৰ পাছত উজ্জয়িনীৰ জয়থাল গাঁৱৰ নিবাসী দীনেশ বৈৰাগীয়ে নিজৰ বোৱাৰীৰ বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ব্যক্তিগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টাই চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰশংসিত হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, দীনেশ বৈৰাগী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পুত্ৰই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বেই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । প্ৰায় তিনি বছৰে এগৰাকী বিধৱাৰ জীৱন পাৰ কৰা বোৱাৰীয়েকক দেখি তেওঁৰ অন্তৰাত্মাই কান্দি উঠে ৷ তেওঁ কেতিয়াও বিচৰা নাছিল যে বোৱাৰীয়েকে এনে জীৱন এটাৰ মাজেৰে চলি যাওক ৷
তাৰপিছতে দীনেশ বৈৰাগীয়ে লয় এক অনন্য সিদ্ধান্ত ৷ লোকজনে তেওঁৰ বোৱাৰীয়েকক দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে সন্মত কৰোৱায় ৷ আনকি তেওঁ নিজে বোৱাৰীয়েকৰ বাবে দৰা বিচাৰিবলৈ লয় ৷ প্ৰায় দুবছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত এজন উপযুক্ত পাত্ৰৰ সন্ধান লাভ কৰে আৰু নিজ হাতে বোৱাৰীৰ কন্যাদান কৰে ৷
জীয়ৰীৰ দৰেই বোৱাৰীৰো শহুৰেকে কৰিলে কন্যাদান
প্ৰায় ৩৫০ জন অতিথিৰ উপস্থিতিত ভূপালৰ এখন ৰিজ’ৰ্টত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে সম্পূৰ্ণ তথা এক অনন্য বিবাহকাৰ্য অনুষ্ঠিত হয় । দীনেশ বৈৰাগীয়ে পিতৃৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি বোৱাৰী প্ৰিয়ংকাৰ কন্যাদান কৰে । আনকি এই বিবাহৰ সমস্ত ব্যয় তেওঁ বহন কৰে ৷
প্ৰিয়ংকাৰ পিতৃ ৰামবাবুৱে কয়, ‘‘পৰিয়ালটোৱে মোৰ ছোৱালীক ইমান মৰ্যাদা সহকাৰে বিদায় দিব বুলি মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো । আনহাতে দৰা গোবিন্দয়ো এই সম্পৰ্কক সন্মানেৰে আঁকোৱালি লৈছিল ৷ তেওঁ খাণ্ডৱাত কাম কৰে ।’’
২০২৩ চনত স্বামী কপিলৰ মৃত্যু
প্ৰিয়ংকাৰ পিতৃ ৰামবাবুৱে পুনৰ কয়, ‘‘২০১৮ চনত উজ্জয়িনীৰ জয়থাল গাঁৱৰ বাসিন্দা কপিলৰ সৈতে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া হৈছিল ৷ সেই সময়ত তাইৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ১৯ বছৰ । বিবাহৰ কেইটামান বছৰৰ পিছতে কপিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ৷ প্ৰায় এবছৰীয়া চিকিৎসাৰ অন্তত আমি আশা কৰিছিলোঁ যে সকলো ঠিক হ'ব ৷ কিন্তু ২০২৩ চনত কপিলৰ মৃত্যু ঘটে । সেই সময়ত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তা আছিল আমাৰ ছোৱালীজনীৰ কি হ'ব । অৱশ্যে তাইৰো একেই চিন্তা আছিল । শহুৰেক দীনেশ বৈৰাগীয়ে তাইক কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিলে ৷ তেওঁ তাইক সেইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হিচাপে আদৰণি জনাইছিল যদিও এতিয়া জীয়ৰী হিচাপেহে বিদায় দিছে ৷’’
দীনেশ বৈৰাগীয়ে নিজৰ বোৱাৰীয়েকে জীৱনৰ বাকীছোৱা সময় নিসংগতাৰে পাৰ কৰাটো বিচৰা নাছিল ৷ সেয়েহে তেওঁ বোৱাৰীয়েকৰ বাবে উপযুক্ত পাত্ৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল ৷ তেনে সময়তে বিদেশত বাস কৰা গোবিন্দ নামৰ যুৱকজনৰ পৰা তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ লাভ কৰে ৷ দীনেশ বৈৰাগীয়ে যুৱকজনৰ ঘৰলৈ গৈ সকলো আলোচনাৰ মাধ্যমৰে ঠিৰাং কৰে ৷ তাৰপিছতে ধুমধামেৰে তেওঁ বিবাহ কাৰ্য অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰিয়ংকাৰ কন্যাদান কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ডিচেম্বৰত শ্বেখ হাছিনাৰ আত্মসমৰ্পণ!