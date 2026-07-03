আধাৰ কাৰ্ডত ই-মেইল আপডেট কৰিলেনে ?
আপুনি আধাৰৰ সৈতে ই-মেইল আইডি অতি সহজে লিংক বা আপডেট কৰিব পাৰিব । কেতিয়ালৈ বিনামূলীয়াকৈ এই সুবিধা ল'ব পাৰিব ?
By ANI
Published : July 3, 2026 at 4:52 PM IST
নতুন দিল্লী : আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছেনে ? যদি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । আপুনিও আধাৰ কাৰ্ডত ই-মেইল লিংক বা আপডেট কৰিব লাগিব । ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰ'নিকছ আৰু আই টি মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । বিবৃতি অনুসৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুবিধাৰ বাবে ভাৰতীয় ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্বন অথৰিটীয়ে ব্যক্তিসকলক আধাৰ এপৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ ইমেইল আইডি লিংক বা আপডেট কৰাৰ অনুমতি দিছে ।
আনহাতে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে আধাৰ কাৰ্ডত নিজৰ ইমেইল আইডি বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব । শাৰীৰিকভাৱে আধাৰ কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই । ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা ৬ মাহৰ বাবে এই সেৱা কাৰ্যকৰী হ'ব ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে কেৱল আধাৰ এপৰ জৰিয়তেহে বিনামূলীয়াকৈ ই-মেইল আপডেট কৰিব পাৰিব আৰু এই বিনামূলীয়া সেৱা ১ জুলাইৰ পৰা ৬ মাহৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে আধাৰ এপত নতুন সেৱা মুকলি হোৱাৰ দুদিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে এই প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি ২.৫ লাখৰো অধিক লোকে নিজৰ ই-মেইল আইডি আপডেট কৰিছে । নতুন আধাৰ এপটো এণ্ড্ৰইড আৰু এপল আইঅ'এছ দুয়োটা প্লেটফৰ্মতে উপলব্ধ ।
তদুপৰি বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে আধাৰৰ সৈতে ই-মেইল লিংক কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে যেতিয়াই আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ অনুৰোধ কৰিব তেতিয়াই বাস্তৱ সময়ৰ ই-মেইল নটিফিকেশ্বল লাভ কৰাত সহায় হ'ব । এই নতুন আধাৰ এপটোত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মোবাইল নম্বৰ আপডেট আৰু ঠিকনা সলনিৰ দৰে একাধিক সেৱা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব ।
এতিয়ালৈকে আধাৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰি ৪ কোটিৰো অধিক লোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১০ লাখ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ঠিকনাৰ সবিশেষ আপডেট কৰিবলৈ এই প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
ইউআইডিএআইয়ে আধাৰৰ সৈতে নিজৰ ইমেইল আইডি লিংক আৰু আপডেট কৰাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ লোকসকলক আহ্বান জনাইছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ মোবাইল ডিভাইচত আধাৰ এপ ডাউনলোড বা আপডেট কৰি এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
গুগল মেপতে সন্ধান লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী আধাৰ কেন্দ্ৰটোৰ