কিহৰ বাবে বিতৰ্ক ইউ জি চিৰ নতুন নিৰ্দেশনাত, কোন দিশে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত

চৰকাৰী অথবা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত বৈষম্যৰ অন্ত পেলাবলৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা ৷ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সেইবোৰ পালন নকৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

ugc new rules 2026
প্ৰস্তাৱিত ইউজিচি আইন ২০২৬ ৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 12:25 PM IST

হায়দৰাবাদ: উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ চমুকৈ ইউ জি চিয়ে । ১৩ জানুৱাৰীত ইউ জি চিয়ে ঘোষণা কৰে এই নিৰ্দেশনা ৷ ইয়াৰ পিছৰ পৰাই সূত্ৰপাত ঘটিছে বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিবাদৰ ৷

বিশেষকৈ উত্তাল হৈ পৰিছে বিৰোধীৰ কণ্ঠ । অৱশ্যে একাংশ ৰাজনৈতিক দলেও ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে । বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ এক অধিসূচনা অনুসৰি সকলো ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ে ইকুইটি কমিটী(সমতা সমিতি) গঠন কৰিব লাগিব ।

কমিটীখনত অ’বিচি, দিব্যাংগ, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু মহিলা প্ৰতিনিধি থাকিব । এই কমিটীয়ে বৈষম্যৰ সন্মুখীন হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিব । প্ৰতিবাদ কৰাসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এই সমিতিখন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ । যিকোনো ধৰণৰ মিছা অভিযোগত সাঙোৰ খাব পাৰে তেওঁলোকৰ নাম । যাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰত পৰিব ।

এই নতুন নিয়মৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশৰ বহু প্ৰান্তত সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ । কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানেও কাকো অন্যায় কৰিবলৈ নিদিয়ে বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । গতিকে আপাততঃ নিয়মাৱলীত কোনো সালসলনি নহ’ব বুলি পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ(UGC) নতুন নিৰ্দেশনা কি ? সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত সঁচাকৈয়ে ক্ষতিকাৰক নেকি ? ক’ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল এই প্ৰতিবাদ ? ইটিভি ভাৰতে প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰতিবেদনত লাভ কৰিব প্ৰতিটো কথাৰে উত্তৰ ৷

প্ৰথমতে তলৰ ৮ টাকৈ পইণ্টৰ সহায়ত জানি লওক ইউ জি চিৰ নতুন নিৰ্দেশনা কি ?

  1. দেশৰ সকলো ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত ইকুইটি স্কোৱাড (সমান সুযোগ কেন্দ্ৰ) স্থাপন কৰা হ’ব । বৈষম্যৰ সন্মুখীন হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে । তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰটোৱে । অ’বিচি, দিব্যাংগ, অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু মহিলাকে ধৰি কমেও ৫ জন সদস্যক এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ।
  2. যদি কোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ সম সুযোগ কেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সম্পূৰ্ণ নহয়, তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত এই কামসমূহ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম সুযোগ কেন্দ্ৰই কৰিব ।
  3. ইকুইটি স্কোৱাডে সমাজত বাস কৰা লোকসকল, স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম, আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসন, বেচৰকাৰী সংস্থা, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিব ।
  4. অভিযোগৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে জিলা আৰু ৰাজ্যিক আইন সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও সম সুযোগ কেন্দ্ৰই সমন্বয় সাধন কৰিব । যাতে ভুক্তভোগীক আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিব পৰা যায় ।
  5. সমান সুযোগ কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক এজন স্থায়ী অধ্যাপক বা জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হ’ব পাৰে । কেন্দ্ৰটোত এখন সমতা সমিতিও থাকিব, যিখন সমিতিৰ মুৰব্বীয়ে গঠন কৰিব ।
  6. সমতা সমিতিখনত এজন অধ্যক্ষ আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তিনিজন অধ্যাপক বা জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক সদস্য হিচাপে থাকিব । এজন কৰ্মচাৰীকো সদস্য হোৱাৰ সুযোগ দিয়া হ’ব । সমাজৰ উপৰিও দুজন ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
  7. আন আন পিছপৰা শ্ৰেণী, দিব্যাংগ, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু মহিলাসকলক এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল হ’ব দুবছৰ ৷ আনহাতে আমন্ত্ৰিত সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল হ’ব এবছৰ ।
  8. বছৰত কমেও দুবাৰকৈ, প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে সমতা সমিতিৰ বৈঠকত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ’ব ।

অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছত কি কৰিব সমতা সমিতিয়ে ?

কোনো ছাত্ৰ বা কৰ্মচাৰীৰ পৰা অভিযোগ পোৱাৰ লগে লগে সমতা সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা । ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । ১৫ দিনৰ ভিতৰত কমিটীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুৰব্বীক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন আৰু ইয়াৰ প্ৰতিলিপি ভুক্তভোগীক দিয়া হ’ব ।

ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সাত দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুৰব্বীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । যদি কোনো ক্ষেত্ৰত আইনী ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে তেওঁ আৰক্ষীক অৱগত কৰিব ।

কিছুমান ক্ষেত্ৰত য’ত প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লাভ কৰা যায়, তেনেক্ষেত্ৰত সমতা সমিতিৰ বৈঠক সম সুযোগ কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়কৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

ইয়াত কৰিব পাৰে আপীল

ইউ জি চিৰ নতুন নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে কমিটীৰ তদন্তত অসন্তুষ্ট লোকসকলে প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰাৰ ৩০ দিনৰ ভিতৰত লোকপালৰ সন্মুখত আবেদন কৰিব পাৰিব ৷ লোকপালে এমিকছ ক্যুৰী(ন্যায়মিত্ৰ) নিযুক্তি দিব পাৰে । উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ হৈ ন্যায়মিত্ৰক এই মাচুল প্ৰদান কৰিব লোকপালে । ৩০ দিনৰ ভিতৰত লোকপালে এই আবেদন নিষ্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ।

কিয় নতুন নিয়মাৱলীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ?

চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়ত অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু আৰ্থ-সামাজিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ম, জাতি, জাতি, অক্ষমতা আৰু জন্মস্থানৰ ভিত্তিত বৈষম্যৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এনে ব্যক্তিয়ে ইউ জি চিৰ নতুন গাইডলাইনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা অন্যায়ৰ অভিযোগ কৰিব পাৰিব ।

মুম্বাইৰ বি ৱাই এল নায়াৰ হাস্পতালৰ ডাঃ পায়েল তাদৱীয়ে ২০১৯ চনত জীৱনৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । তিনিজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনাৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ লগতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । সহযোগী চিকিৎসকে ৰেগিং কৰি মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে । পায়েল অনুসূচিত জনজাতিৰ আছিল আৰু তেওঁৰ বিষয়ে জাতিবাদী মন্তব্য কৰিছিল । এই গোচৰটো দীৰ্ঘদিন ধৰি সংবাদ শিৰোনামত আছিল ।

কিয় এই নতুন নিৰ্দেশনাৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে ?

ইউজিচিৰ নতুন নিৰ্দেশনাৰ বিৰোধিতা কৰাসকলে বিশ্বাস কৰে যে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি বা অ’বিচি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা হ’ব । এনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত ব্ৰাহ্মণ, ঠাকুৰ আদি অন্যতম । এই জাতিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই বৈষম্যৰ দোষী বুলি ধাৰণা কৰা হয় । পুৰণি নিৰ্দেশনাত ভুৱা অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা আছিল যদিও নতুন নিৰ্দেশনাত ইয়াক আঁতৰোৱা হৈছে ।

নতুন আইনখনৰ বিৰোধিতাও কৰিছিল এইসকল নেতাই

শিৱসেনাৰ(উদ্ধৱ গোটৰ) নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে এই নতুন নিৰ্দেশনাৰ বিৰোধিতা কৰে । সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্ট এক্সত তেওঁ এনেদৰে লিখিছে, ‘‘এই নিৰ্দেশনাত এটা ৰায় আছে । এটা শ্ৰেণীক শোষিত আৰু আন এটাক শোষক বুলি মোহৰ লগোৱা হৈছে । এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ।’’ তেওঁ নতুন নিৰ্দেশনা বা তাত থকা সংশোধনী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনায় ।

বৈষম্যৰ সংজ্ঞা দিবলৈ কৰা বাছনিসমূহৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় ​​ৰায়েও বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে ক্ষমতাত থাকিবলৈ বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে । বৰেলী চহৰৰ দণ্ডাধীশ অলংকৰ অগ্নিহোত্ৰীৰ পদত্যাগৰ পিছত এই বিষয়টোৱে আৰু অধিক গতি লাভ কৰে । ইফালে কবি কুমাৰ বিশ্বাসে সুকীয়া ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰথমে নতুন দিল্লীৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাখনো চহৰত এই ক্ষোভৰ জুই উদগীৰণ হোৱা দেখা গৈছিল ।

নিৰ্দেশনাসমূহ সমৰ্থন কৰা হৈছে নেকি ?

আজাদ সমাজ পাৰ্টীৰ নেতা তথা সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদেও এই বিষয়ত মতামত ব্যক্ত কৰে । তেওঁ এক্সত লিখিছে যে ভীম আৰ্মী আৰু আজাদ সমাজ পাৰ্টী(কাংশী ৰাম) য়ে এই আইনখনক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে ।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেই লিখিছে, ‘‘সংবিধানৰ ১৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি এই দেশত জাতি, শ্ৰেণী, বৰ্ণ, ধৰ্ম বা পন্থাৰ ভিত্তিত যিকোনো বৈষম্যৰে বিৰোধী । ইউজিচিৰ এই নিয়ম অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লগতে উচ্চশ্ৰেণীৰ জাতিৰ ক্ষেত্ৰতো সমানে প্ৰযোজ্য হ’ব ।’’

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৰাজস্থানত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয়, ‘‘কাকো হাৰাশাস্তি কৰা নহয় । মই আপোনালোকক সেইটো আশ্বাস দিছো । নতুন আইনখন কাকো অপব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব । ইয়াৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ(ইউ জি চি), ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দায়ী ।’’

নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰা নহ’লে কি হ’ব ?

যদি কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে ইউ জি চিৰ এই নীতি-নিৰ্দেশনা মানি নচলে, তেন্তে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ইয়াক কোনো ইউ জি চি আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ’ব । ডিগ্ৰীৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা নিষিদ্ধ কৰা হ’ব । উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ তালিকাৰ পৰাও বাদ পৰিব এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান ৷

ইউ জি চি কি ?

ইউ জি চিৰ সম্পূৰ্ণ সংজ্ঞা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ । ই শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ এটা বিধিগত সংস্থা । ইয়াৰ প্ৰধান কাম হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বৰ্তাই ৰখা । ইয়াৰ অধীনত যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহক অনুদান প্ৰদান কৰা হয় ।

