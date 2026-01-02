আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰলৈ এক কোটিৰ বৃহৎ অফাৰ
আই আই টি গুৱাহাটীত বি টেকত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰক বহুজাতিক কোম্পানী ডাটাব্ৰিক্সে আগবঢ়াইছে ১ কোটিৰো অধিক টকাৰ পেকেজ ।
Published : January 2, 2026 at 9:01 PM IST
কোটা(ৰাজস্থান): চিকিৎসা আৰু অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে বিখ্যাত চহৰ কোটা পুনৰ এবাৰ সংবাদ শিৰোনামত । কোটাৰ বাসিন্দা উদ্ধৱ গুপ্তাই নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে স্পৰ্শ কৰিছে মাইলৰ খুঁটি ৷
বহুজাতিক কোম্পানী ডাটাব্ৰিকছে উদ্ধৱক ১ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ বাৰ্ষিক পেকেজ প্ৰদানৰে নিযুক্তি দিয়ে । কোটাৰ পৰা কোচিং লৈ আই আই টিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা উদ্ধৱ সম্প্ৰতি আই আই টি গুৱাহাটীত বি টেক কৰি আছে । একেখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰাই তেওঁ কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট লাভ কৰে ।
গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা
উদ্ধৱে কয় যে ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত তেওঁৰ বি টেক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ হ’ব । তাৰপিছতহে তেওঁ বেংগালুৰুস্থিত কোম্পানীটোত যোগদান কৰিব । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু ডাটা বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত কাম কৰিব ছাত্ৰজনে ।
ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা লাভৰ বাবে প্ৰথমে এটা কোম্পানীত দুবছৰ কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে উদ্ধৱে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ আমেৰিকাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব । গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনতো কাম কৰাৰ ইচ্ছা মনত পুহি ৰাখিছে ছাত্ৰজনে ৷
আই আই টি গুৱাহাটীত নামভৰ্তি
উদ্ধৱৰ সফলতাৰ কাহিনী যথেষ্ঠ প্ৰেৰণাদায়ক । ২০২১ আৰু ২০২২ চনত কিশোৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰোত্সাহান যোজনাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল মেধাবী ছাত্ৰগৰাকী ৷ তেওঁ বেংগালুৰুস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ চায়েন্স(আই আই এছ চি) ত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদিও ছাত্ৰগৰাকীয়ে আই আই টিৰ পৰাহে কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানত বি টেক কৰিবলৈ মন মেলে আৰু JEE মেইন আৰু এডভান্সডত গুৰুত্ব দিয়ে ।
২০২২ চনত ১২ নং স্থান দখল কৰাৰ পিছত উদ্ধৱে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতে JEE মেইনত ৩৭১ আৰু এডভান্সত ৫১৪ নং স্থান লাভ কৰে । ইয়াৰ ভিত্তিত তেওঁ গুৱাহাটী আই আই টিৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি লাভ কৰে ।
JEE এডভান্সডত লক্ষ্য
আৰম্ভণিৰে পৰা উদ্ধৱৰ আৰু এটা লক্ষ্য আছিল ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মই জে ই ই এডভান্সডত প্ৰায় ৫০০ ৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিব বিচাৰিছিলো । মই নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা আই আই টিৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলো ।’’
উদ্ধৱে কোটাৰ এখন কনভেণ্ট স্কুলত পঢ়িছিল । কোটাৰ দৰে এখন চহৰত য’ত লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোচিং চেণ্টাৰত দিনে-নিশাই অধ্যয়ন কৰে, উদ্ধৱে নিজৰ অনুশাসন আৰু মনোনিৱেশৰ জৰিয়তে এই যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।
মাতৃক দিলে কৃতিত্বৰ শ্ৰেয়
উদ্ধৱক এই যাত্ৰাত পৰিয়ালেও সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিছিল । পিতৃ মনোজ প্ৰকাশ গুপ্তাই কোটাৰ দাদৱাড়া অঞ্চলত বাস কৰাৰ লগতে কোটাস্থিত ডি আৰ এম কাৰ্যালয়ৰ ভি আই পি চেলত সংৰক্ষণ তত্বাৱধায়ক হিচাপে কৰ্মৰত ৷
উদ্ধৱে তেওঁৰ সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব মাতৃ শ্ৰদ্ধা গুপ্তাক দিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ মায়ে মোক সদায় প্ৰেৰণা দিছিল আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখিছিল ৷ যাৰ ফলত মই পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিছিলো ।’’
তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী উদিতায়ো আই আই টিত অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু উদ্ধৱৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈছে ।
