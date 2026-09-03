দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে দুই মহিলা সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ; দাবী খণ্ডন আৰক্ষীৰ
সাংবাদিককেইগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ দলে তেওঁলোকক সাকেট আৰক্ষী থানালৈ নিয়াৰ পূৰ্বে আটক কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
By PTI
Published : September 3, 2026 at 7:58 PM IST
নতুন দিল্লী : দক্ষিণ দিল্লীৰ ছাকেট থানাত দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৱানে দুগৰাকী স্বতন্ত্ৰ মহিলা সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । কিন্তু এই অভিযোগক আৰক্ষীয়ে 'প্ৰকৃততে ভুল' আৰু 'বিভ্ৰান্তিকৰ' বুলি খণ্ডন কৰে ।
আনহাতে, সাংবাদিককেইগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে আৰক্ষীৰ দলে তেওঁলোকক সাকেট আৰক্ষী থানালৈ নিয়াৰ পূৰ্বে আটক কৰিছিল আৰু তাত তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল।
Breaking— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 3, 2026
Two women reporters have been very brutally beaten by Delhi Police for asking questions from CM Rekha Gupta
Shame on woman CM Rekha Gupta
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, "প্ৰচাৰিত অভিযোগটো প্ৰকৃততে ভুল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ । দুগৰাকী মহিলাই সভাস্থলীৰ ওচৰতে নিজৰ স্কুটি ৰখাই ভিভিআইপিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পথত বাধা আৰোপ কৰিছিল ।"
আৰক্ষীয়ে কয় যে বাহনখন আঁতৰাই পথ মুকলি কৰিবলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ আৰু নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে সেয়া মানি চলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । ভিভিআইপি পথৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰট’কলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুয়োগৰাকী মহিলাক অধিক তদন্তৰ বাবে স্থানীয় থানালৈ লৈ যোৱা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
উপ-আয়ুক্ত (দক্ষিণ) অনন্ত মিট্টালৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা পোষ্ট কৰা বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে আক্ৰমণৰ অভিযোগকে ধৰি অন্য ধৰণৰ দাবী সম্পূৰ্ণ মিছা, বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু ভিত্তিহীন । নাগৰিক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অসত্য আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা কেইবাটাও ভিডিঅ’ত সাংবাদিক দুগৰাকীৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতৰ চিন দেখা গৈছিল ।
পিছদিনা ছ’চিয়েল মিডিয়াত আন এটা ভিডিঅ’ প্ৰকাশ পাইছিল, য’ত এগৰাকী সাংবাদিকে দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকে দক্ষিণ দিল্লীত এটা অনুষ্ঠানৰ বাতৰি পৰিবেশন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক প্ৰশ্ন কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈছিল ।
ভিডিঅ’টোত সাংবাদিকগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে, "আমি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কিছু প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু আমাক আটক কৰি ৰখা হৈছিল । তাৰ পিছত সাকেট থানালৈ অনা হৈছিল । আৰক্ষীৰ দলে আমাক এটা কোঠালৈ লৈ গৈছিল, য'ত তেওঁলোকে আমাক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁলোকে সুধিছিল যে আমি কোন সম্প্ৰদায়ৰ; তেওঁলোকে আমাক পুনৰ ঠেলি দিছিল ।"
লগতে দাবী কৰে যে তেওঁৰ ভৰি আৰু বাহুত আঘাত পোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ভৰিত আঘাত পাইছে ।
অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব পৰা নগ’ল ।
এই ঘটনাক লৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন দিল্লী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
আপ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে X পোষ্টত কয়, “মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে । লজ্জাজনক মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা ।”
এই কাণ্ডই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । সাংবাদিককেইগৰাকীয়ে নিজৰ আঘাত থানাত প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি কোৱা ভিডিঅ’ ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছে । আনহাতে, সাংবাদিককেইগৰাকীয়ে চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বাবে এইমছলৈ যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।