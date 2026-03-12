ETV Bharat / bharat

ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ আশংকা ! গৰুৰ গোৱৰেৰে বিকল্প ইন্ধন উৎপাদন দুটাকৈ পৰিয়ালৰ

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অশান্তিৰ ফলত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতেই দুটাকৈ পৰিয়ালে এক বিকল্প ইন্ধন উৎপাদনৰ এক নিশ্চিত ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিছে ৷ চাওক সবিশেষ-

Global Fuel Crisis
জৈৱিক পদ্ধতিৰে ৰন্ধন গেছ উৎপাদন দুটাকৈ পৰিয়ালৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
দুৰ্গাপূৰ (পশ্চিম বংগ) : যি সময়ত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধই বিশ্বৰ শক্তি যোগানত ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু ভাৰতৰ ইন্ধনৰ মজুতক লৈ উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে, সেই সময়ত পশ্চিম বংগৰ দুটা গ্ৰাম্য পৰিয়ালে গৰুৰ গোবৰৰ পৰা ৰন্ধন গেছ উৎপাদনৰ এক প্ৰাচীন, বহনক্ষম পদ্ধতি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছে ৷

পশ্চিম বৰ্ধমান জিলাৰ কাংকছা ব্লকৰ গোপালপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাসিন্দা ক্ষেত্ৰনাথ গৰাই আৰু আমজান গৰৈয়ে এটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সেয়া হৈছে গৰুৰ গোবৰৰ পৰা জৈৱিক গেছ ৷ যিহেতু গৰাইৰ পৰিয়ালত কেইবাটাও গৰু আছে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ গোবৰৰ কোনো অভাৱ নহয়, যাৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ জৈৱ গেছ উৎপন্ন কৰিব পাৰে পৰিয়ালটোৱে ৷

ব্যৱস্থাটো সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ ৷ গোটেই দিনটো সংগ্ৰহ কৰা গৰুৰ গোবৰ এটা চেম্বাৰত ৰখা হয় য’ত ইয়াৰ পচন হয় ৷ তাৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা মিথেন গেছ তলৰ ষ্ট’ৰেজ চেম্বাৰত সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ষ্ট’ভৰ সৈতে সংযুক্ত পাইপৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ পাকঘৰলৈ যোগান ধৰা হয় ৷

গৰাই পৰিয়ালৰ বাবে এই ব্যৱস্থাই এল পি জিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছতো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ৰন্ধন ইন্ধন নিশ্চিত কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ক্ষেত্ৰনাথ গৰাইয়ে কয়, “আমি গৰু গোবৰৰ গেছ সহজে পাওঁ ৷ আমি চেম্বাৰত গৰুৰ গোবৰ দি লৰাই লওঁ ৷ উৎপন্ন হোৱা গেছ তলৰ চেম্বাৰত জমা হৈ পাইপেৰে ষ্ট’ভলৈ যায় ৷ ইয়াৰ বাবে আমাৰ একো খৰচ নহয় ৷” অৱশ্যে পুৰণি গাঁথনিটো মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ কয় ৷ “এই চেম্বাৰবোৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন৷ আমি নিজে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰো ৷ চৰকাৰে সহায় কৰিলে আমি সুখী হ’ম৷” গৰাইয়ে কয় ৷

চাৰিটা গৰু থকা আমজান গৰাইও একে ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ তেওঁ কয়, "মই গৰুৰ গোবৰৰ পৰা ৰন্ধন গেছ উৎপাদন কৰো ৷ ইয়াক পাইপৰ জৰিয়তে পাকঘৰৰ অভেনৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয়৷ পানী গৰম কৰা আৰু খাদ্য ৰন্ধা প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ হয় ৷ কিন্তু গেছ সংৰক্ষণৰ গাঁথনিটো অতি পুৰণি আৰু ইয়াৰ সংস্কাৰৰ আৱশ্যক ৷ ইয়াৰ বাবে আমাক চৰকাৰৰ কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন ৷"

বৰ্তমান গোপালপুৰ পাছিম্পাৰাত মাত্ৰ দুটা ঘৰতে এনে জৈৱ গেছ প্লাণ্ট আছে ৷ কিন্তু দুয়োজন অংশীদাৰৰ মতে চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা সমৰ্থন লাভ কৰিলে এই আৰ্হিটোৱে সমগ্ৰ গাঁওখনকে উপকৃত কৰিব পাৰে ৷ ক্ষেত্ৰনাথ গৰাইয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে, "চৰকাৰৰ সহায়ত সমগ্ৰ গাঁওখনলৈ জৈৱ গেছ যোগান ধৰিব পৰাকৈ এটা বৃহৎ উদ্যোগ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব ৷"

স্থানীয় প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে ৷ দুৰ্গাপুৰৰ মহকুমাধিপতি সুমন বিশ্বাসে কয় যে প্ৰশাসনে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে এই প্ৰকল্পৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে ৷ বিশ্বাসে কয়, "ই টিভি ভাৰতৰ পৰা আমি এই বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ ৷ প্ৰশাসনে কাংছাৰ গোপালপুৰৰ ঘৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব৷ যদিহে প্ৰকল্পটো বৃহৎ পৰিসৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পৰা যায়, তেন্তে আমি নিশ্চিতভাৱে চেষ্টা কৰিম ৷"

ইৰাণ আৰু আমেৰিকা-ইজৰাইল মিত্ৰজোঁটৰ মাজত উত্তেজনাই সমগ্ৰ বিশ্বতে তেল পথত ব্যাঘাত জন্মাইছে৷ একেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱাৰ ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি বজাৰত ব্যাঘাত জন্মিছে ৷ এই অৱৰোধে ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ পৰা আমদানি কৰা খাৰুৱা তেলৰ যোগানতো প্ৰভাৱ পেলাইছে, যাৰ ফলত ইন্ধনৰ উপলব্ধতাৰ প্ৰতি উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ৷ এই সংকটৰ মাজতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এদিনতে ৬০ টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত দেশৰ বহু ঠাইত নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

