ETV Bharat / bharat

আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ এম্বুছ, দুজন জোৱান শ্বহীদ

সেনাৰ কনভয়টো নুংছাং কং অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে এই এম্বুছ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

Assam Rifles convoy
আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ এম্বুছ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইম্ফল/তেজপুৰ: মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ এম্বুছ ৷ অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে চলোৱা এই আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে ৪০ আছাম ৰাইফলছ দুজন জোৱান ৷ মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাৰ নুংছাং কঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

সেনাৰ কনভয়টো নুংছাং কং অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে এই এম্বুছ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই আক্ৰমণত জোৱান দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, প্ৰথমে আহত জোৱান দুজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইম্ফললৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাৰ লগে লগে উখৰুল জিলাৰ সাংশাকস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ কেম্পলৈ লৈ যোৱা হয় ৷ তাতেই দুয়োজন জোৱানৰ মৃত্যু ঘটে ।

এই আক্ৰমণৰ পিছতেই নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰি আক্ৰমণৰ বাবে দায়ীসকলৰ সন্ধান উলিওৱাৰ চেষ্টা চলায় আছে । আক্ৰমণকাৰীৰ পৰিচয় আৰু কথিত এম্বুছৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

মণিপুৰৰ এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যপালেও ৷ ৰাজভৱনৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এক শোকবাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে আজি উখৰুলত এম্বুছত আছাম ৰাইফলছৰ দুজন বীৰ জোৱানক হেৰুওৱা ঘটনাত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যপালে এই হিংসাত্মক কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । আমাৰ সমাজত এনে আক্ৰমণৰ কোনো স্থান নাই আৰু শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ আমাৰ সামূহিক সংকল্পক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে । ৰাজ্যপালে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এই শোকৰ সময়ত শক্তি আৰু সাহস দিবলৈ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনায় । এই কাণ্ডত আহত সকলে শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

সেনাৰ ওপৰত চলা এই বৰ্বৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যুমনামখেমচান্দ সিঙে ৷ উখৰুল থানাৰ অধীনস্থ উখৰুল জিলাৰ নুংশ্বাংকঙৰ সমীপত উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুছত দুজন আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান শ্বহীদ হোৱা ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে মণিপুৰ চৰকাৰে ।

মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যুমনামখেমচান্দ সিঙে আছাম ৰাইফলছৰ শ্বহীদ জোৱান দুগৰাকীৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই নৃশংস কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয় যে চৰকাৰে এনে নৃশংস হিংসা সহ্য নকৰে আৰু এই অত্যাচাৰৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ নাথাকে । এই জঘন্য কাণ্ডৰ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইন অনুসৰি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক: পহলগামৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ: এনআইএৰ নতুন অভিযোগনামাত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মূৰব্বীৰ নাম

TAGGED:

আছাম ৰাইফলছ
মণিপুৰত সেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ
মণিপুৰ
সেনা জোৱান শ্বহীদ
ASSAM RIFLES CONVOY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.