আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ এম্বুছ, দুজন জোৱান শ্বহীদ

আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ এম্বুছ, দুজন জোৱান শ্বহীদ
সেনাৰ কনভয়টো নুংছাং কং অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে এই এম্বুছ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
Published : July 6, 2026 at 8:16 PM IST
ইম্ফল/তেজপুৰ: মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ এম্বুছ ৷ অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে চলোৱা এই আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে ৪০ আছাম ৰাইফলছ দুজন জোৱান ৷ মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাৰ নুংছাং কঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷
সেনাৰ কনভয়টো নুংছাং কং অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে এই এম্বুছ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই আক্ৰমণত জোৱান দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, প্ৰথমে আহত জোৱান দুজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইম্ফললৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাৰ লগে লগে উখৰুল জিলাৰ সাংশাকস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ কেম্পলৈ লৈ যোৱা হয় ৷ তাতেই দুয়োজন জোৱানৰ মৃত্যু ঘটে ।
এই আক্ৰমণৰ পিছতেই নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰি আক্ৰমণৰ বাবে দায়ীসকলৰ সন্ধান উলিওৱাৰ চেষ্টা চলায় আছে । আক্ৰমণকাৰীৰ পৰিচয় আৰু কথিত এম্বুছৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
The Governor of Manipur is deeply saddened by the tragic loss of two brave Assam Rifles personnel in an ambush in Ukhrul today.— LOK BHAVAN MANIPUR (@LokBhavManipur) July 6, 2026
The Governor strongly condemns this dastardly act of violence. Such attacks have no place in our society and cannot weaken our collective resolve to…
মণিপুৰৰ এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যপালেও ৷ ৰাজভৱনৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এক শোকবাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে আজি উখৰুলত এম্বুছত আছাম ৰাইফলছৰ দুজন বীৰ জোৱানক হেৰুওৱা ঘটনাত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যপালে এই হিংসাত্মক কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । আমাৰ সমাজত এনে আক্ৰমণৰ কোনো স্থান নাই আৰু শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ আমাৰ সামূহিক সংকল্পক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে । ৰাজ্যপালে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এই শোকৰ সময়ত শক্তি আৰু সাহস দিবলৈ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনায় । এই কাণ্ডত আহত সকলে শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
The Government of Manipur strongly condemned the killing of two Assam Rifles personnel in an ambush by militants near Nungshangkong in Ukhruldistrict under the jurisdiction of Ukhrul Police Station, today.— CMO MANIPUR (@CMO_MANIPUR_) July 6, 2026
Chief Minister of Manipur Shri YumnamKhemchand Singh conveyed his deepest…
সেনাৰ ওপৰত চলা এই বৰ্বৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যুমনামখেমচান্দ সিঙে ৷ উখৰুল থানাৰ অধীনস্থ উখৰুল জিলাৰ নুংশ্বাংকঙৰ সমীপত উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুছত দুজন আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান শ্বহীদ হোৱা ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে মণিপুৰ চৰকাৰে ।
মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যুমনামখেমচান্দ সিঙে আছাম ৰাইফলছৰ শ্বহীদ জোৱান দুগৰাকীৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই নৃশংস কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয় যে চৰকাৰে এনে নৃশংস হিংসা সহ্য নকৰে আৰু এই অত্যাচাৰৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ নাথাকে । এই জঘন্য কাণ্ডৰ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইন অনুসৰি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক: পহলগামৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ: এনআইএৰ নতুন অভিযোগনামাত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মূৰব্বীৰ নাম