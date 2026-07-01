২০০০ টকাত দুখন পুৰী ! অবিশ্বাস্য হ’লেও সত্য
পুৰীৰ প্লেটখনৰ এই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত ৰান্ধনীজনো বিখ্যাত হৈ পৰে ৷ পুৰীৰ এই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আঁৰৰ আচল কাৰণো আছিল এই ৰান্ধনীজনেই ৷
Published : July 1, 2026 at 7:10 PM IST
কুৰ্ণুল (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): পুৰী প্ৰায় সকলোৱে খাবলৈ ভাল পোৱা এবিধ আহাৰ ৷ পুৱাৰ আহাৰত অথবা বিয়লি বন্ধুৰ লগত গৈ হোটেল অথবা ৰেস্তোৰাঁত বহি আড্ডা মাৰি পুৰী খোৱাৰ আমেজেই বেলেগ । ইয়াৰ দামো প্ৰায় সকলোৰে বাবে বহনযোগ্য ৷
এক প্লেট অথবা দুখন পুৰীৰ দাম বাৰু কিমান হ’ব পাৰে ৷ ২০টকা বা ৩০টকা অথবা ৫০টকা ৷ সৰ্বাধিক হ’লেও ১০০ টকা ৷ কিন্তু যদিও আমি কওঁ ২০০০ টকাত দুখন পুৰী !
আচৰিত নহ’ব ? আপুনি যি শুনিছে সেয়া সঁচা ! এই দাম কোনো পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল অথবা বহিঃৰাষ্ট্ৰত নহয়, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰ্ণুল জিলাৰ আদোনি চহৰৰ ৰাস্তাৰ দাঁতিত থকা এখন সৰু চাহ হোটেলত পুৰীৰ এই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷
যিকোনো হোটেলত সদায় পুৰীৰ চাহিদা বেছি । শেহতীয়াকৈ গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা বিবেচনা কৰিলেও এই মূল্য দুশ টকাতকৈ বেছি হোৱাটো খুব কমেইহে দেখা যায় । তথাপিও আদোনিত পুৰিৰ প্লেট এখনে লাভ কৰিলে ২০০০ টকা ।
পুৰীৰ প্লেটখনৰ এই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত হোটেল কাৰিকৰজনো বিখ্যাত হৈ পৰে ৷ পুৰী দুখনৰ দাম ২০০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আঁৰৰ আচল কাৰণো আছিল ইয়াৰ কাৰিকৰজন ৷ কাৰণ পুৰী বনোৱা ব্যক্তিজন আন কোনো নাছিল, তেওঁ আছিল আদোনিৰ বিধায়ক পাৰ্থসাৰথি !
মঙলবাৰে ‘প্ৰজালা কোছাম মে পাৰ্থসাৰথি’ (ৰাইজৰ বাবে আপোনাৰ পাৰ্থসাৰথি) কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে তেওঁ বাল্মীকি নগৰ ভ্ৰমণ কৰে । ঘৰে ঘৰে গৈ থাকোঁতে এগৰাকী মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সৰু দোকান এখনত ৰৈ তেওঁ নিজে কেইখনমান পুৰি ভাজিলে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে বনোৱা গৰম পুৰী খাবলৈ বিজেপি কৰ্মীসকলে হেঁতা-ওপৰা লগায় ৷ আনকি তেওঁলোকে বিধায়কে ভজা পুৰী বিক্ৰীৰ বাবে নিলামৰ ব্যৱস্থাও কৰে ৷ ৫০০ টকাৰ পৰা নিলাম আৰম্ভ হয় আৰু অৱশেষত বিজেপি কৰ্মী নাগিৰেড্ডীয়ে ২০০০ টকাত এক প্লেট পুৰী কিনে । এই ধন সৰু দোকানখনৰ গৰাকীজনে লাভ কৰে ৷
ইয়াৰ পাছতেই বিধায়কজন চহৰখনত চৰ্চিত হৈ পৰে ৷ "প্ৰজালা কোছাম মে পাৰ্থসাৰথি" পদক্ষেপৰ জৰিয়তে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰায়ে জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি স্থানীয় লোকৰ সৈতে এনেদৰে মত-বিনিময় কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ ব্যৱসায়ীলৈ উচ্ছেদৰ জাননী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ