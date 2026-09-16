ETV Bharat / bharat

পূব ইম্ফলত সেনা-আৰক্ষীৰ অভিযান, মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই NRFMৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ

মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান সেনা-আৰক্ষীৰ ৷ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই এনআৰএফএম সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ ৷

NRFM from Kongpal Kongkham Leikai
পূব ইম্ফলত মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই NRFMৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ (Manipur Police X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মণিপুৰৰ পূব ইম্ফলৰ কংখাম লেইকাইত সেনা আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত মঙলবাৰে সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুই এনআৰএফএম(NRFM) সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই এনআৰএফএমৰ সদস্য হৈছে ক্ৰমে লেইবাম টমটিন মেইটেই ওৰফে টম্বা আৰু শ্বেলেইবাম জগতশ্যাম মেইটেই ওৰফে ইবুংগো ৷ ইফালে দুয়োজনেই ককায়েক-ভায়েক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুই এনআৰএফএমৰ সদস্যৰ পৰা এখন একে-৪৭ ৰাইফলৰ ৪৩ জাঁই সজীৱ গুলী আৰু এটা ৯ মিমি পিষ্টলৰ ৩ জাঁই সজীৱ গুলী জব্দ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, "চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত পূব ইম্ফলৰ কংপাল কংখাম লাইকে অঞ্চলত সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলায় ৷ অভিযানত ৰাষ্ট্ৰীয় বিপ্লৱী ফ্ৰণ্ট অৱ মণিপুৰ চমুকৈ এনআৰএফএমৰ দুজন সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই সদস্য শ্বেলেইবাম টমটিন মেইটেই ওৰফে টম্বা আৰু শ্বেলেইবাম জগতশ্যাম মেইটেই ওৰফে ইবুংগো বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে।"

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে লগতে লিখে, "দুই এনআৰএফএম সদস্যই চলিত বৰ্ষৰ ২২ আগষ্টত লামলং বজাৰত সংঘটিত এছএছবি জোৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু ১০ ছেপ্টেম্বৰত খোংহামপাতত চিআৰপিএফ জোৱানৰ ওপৰত গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত । ইতিমধ্যে খোংহামপাতত চিআৰপিএফৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ গোচৰত তেওঁলোকৰ পিতৃ শ্বেলেইবাম ইয়াইমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।"

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই সদস্যক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনৰ পৰা মণিপুৰত সংঘটিত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ বৰ্তমানো মণিপুৰত উমি উমি জ্বলি আছে ৷ আনফালে সেনাই উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক: নিৰাপত্তা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে আছাম ৰাইফলছৰ দল

TAGGED:

মণিপুৰ আৰক্ষী
এনআৰএফএম সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ
আছাম ৰাইফলছ
মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ
MANIPUR POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.