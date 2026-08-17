ফুকেট বিমান টাৰ্বুলেন্সকাণ্ড : দুজন পাইলট ড্ৰ’প টেষ্টত ফেইল
ফুকেট-দিল্লী বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পাছত কৰা পৰীক্ষাত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু দুজন পাইলটৰ ড্ৰাগছ টেষ্টত প’জিটিভ আহিছে ৷ যাৰ বাবে দুয়োজনকে কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে ।
Published : August 17, 2026 at 6:02 PM IST
নতুন দিল্লী : ফুকেট-দিল্লী বিমানত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পাছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই ড্ৰাগছ টেষ্টৰ (ড্ৰ‘প টেষ্ট- Drop test) নিৰ্দেশ দিয়ে । প্ৰাৰম্ভিক ড্ৰাগছ টেষ্টত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু দুজন পাইলট ফেইল হয় । ফলত দুয়োজন পাইলটকে কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে । সূত্ৰই জনোৱা মতে, চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।
বিমান সংস্থাটোৱে নতুন ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (এছ অ’ পি)ৰ অধীনত সকলো পাইলটৰ বাবে ড্ৰাগছ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছে । এতিয়ালৈকে ৩০০ৰো অধিক পাইলটে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিবলৈ সাধাৰণতে ২৪-৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে । অনুমান কৰা হৈছে যে বিমানখনৰ এজন কেবিন ক্ৰু মেম্বাৰে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যে পাইলটে উৰণৰ পূৰ্বে গাঞ্জা সেৱন কৰিছিল ।
সোমবাৰে সংবাদ সংস্থা PTI-এ এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰে যে এয়াৰ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ প্ৰায় ৪০০ পাইলটৰ এতিয়ালৈকে চাইকোএক্টিভ পদাৰ্থৰ পৰীক্ষা (psychoactive substance tests) সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰে দুজন পাইলটৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক স্ক্ৰীনিং পৰীক্ষাৰ ফলাফল “নন-নেগেটিভ” আহিছে বুলি সূত্ৰটোৱে জনায় । এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিয়া হোৱা নাই ।
টাটা গ্ৰুপৰ দুটা বিমান সংস্থাত ৫ হাজাৰৰো অধিক পাইলট কৰ্মৰত। এই বিস্তৃত পৰীক্ষাত বৰ্তমানৰ বিমান পৰিবহণ নিয়মৰ অধীনত নিষিদ্ধ পদাৰ্থ আৰু ঔষধৰ পৰীক্ষাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ৪ আগষ্টত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান AI2379 নামৰ এয়াৰবাছ A320neo বিমানখনে ফুকেটৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আকস্মিকভাৱে প্ৰায় ৩০০ ফুট তললৈ নামি আহিছিল ৷ বিমানখনত ১৩৭ জন যাত্ৰী আৰু ৮ জন ক্ৰু মেম্বাৰসহ ১৪৫ জন লোক আছিল । এই ঘটনাত কমেও ২৪ জন লোক আহত হৈছিল । এই টাৰ্বুলেন্সকাণ্ডৰ পাছতে কৰা পৰীক্ষাত বিমানখনৰ পাইলট ইন কমাণ্ডৰ দেহত মদ্যপানৰ উপস্থিতি পোৱা যায় ৷
বিমান নিয়ন্ত্ৰক ডিজিচিএৰ নিয়ম অনুসৰি যদি কোনো পাইলট বা বিমান কৰ্মীৰ ড্ৰাগছ সেৱনৰ পৰীক্ষাত পজিটিভ আহে, তেন্তে সেই বিমান কৰ্মীগৰাকীক ড্ৰাগছ নিচামুক্তকৰণ কাৰ্যসূচীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । যদি একেজন ব্যক্তিৰ দেহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পজিটিভ আহে তেন্তে তেওঁৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ তিনি বছৰৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় । তৃতীয়বাৰ যদি এই নিয়ম উলংঘা হয় তেন্তে তেনে ব্যক্তগৰাকীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হয় ।