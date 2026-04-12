৩ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অমৰনাথ যাত্ৰা
এইবছৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি ? ১৫ এপ্ৰিলৰ পৰা পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ'ব ।
Published : April 12, 2026 at 6:45 PM IST
শ্ৰীনগৰ : প্ৰায় বছৰজোৰা অপেক্ষাৰ অন্তত আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰা । ৩ জুলাইৰ পৰা অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব । জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাই দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে । ২৮ আগষ্ট অৰ্থাৎ ৰাখীবন্ধনৰ দিনটোলৈ এই অমৰনাথ যাত্ৰা চলিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে ।
শ্ৰী অমৰনাথ শ্ৰাইন ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সিনহাই কয় যে ৫৭ দিনলৈ এই যাত্ৰা চলিব । এক্সৰ এটা পোষ্টত সিংহাই লিখিছে, "২৯ জুনত জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাত ভগৱান শিৱৰ প্ৰথম পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে আগতীয়া পঞ্জীয়ন অহা ১৫ এপ্ৰিলৰ পৰা অফলাইন আৰু অনলাইন দুয়োটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব । এই সুবিধা সমগ্ৰ দেশৰ জে এণ্ড কে বেংক, পিএনবি, এছবিআই আৰু য়েছ বেংকৰ ৫৫৪ টা শাখাত উপলব্ধ হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে জম্মু-কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে যাত্ৰীসকলৰ বাবে সূচল যাত্ৰা আৰু নিৰাপদ পৰিচালনাৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু অন্যান্য দিশবোৰৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শ্ৰী অমৰনাথ শ্ৰাইন ব'ৰ্ডৰ ৫০ সংখ্যক বৈঠকৰ সময়ত সিনহাই কৈছিল যে শ্ৰীনগৰ আৰু জম্মুত লেজাৰ আৰু চাউণ্ড শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যিটো 'বাবা বৰ্ফানী'- ভগৱান শিৱৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব ।
সিনহাই কৈছিল যে এই অনুষ্ঠানটোৱে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চহকী আধ্যাত্মিক ইতিহাসক প্ৰকাশ কৰি তোলাৰ লগতে এক সাংস্কৃতিক স্তম্ভ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।
যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা গাণ্ডাৰবলৰ বালতালৰ পৰা আৰু অনন্তনাগৰ পহলগামৰ পৰা পথসমূহ সীমান্ত পথ সংস্থাই(বিআৰঅ') পকী আৰু বহল কৰি যাত্ৰীসকলৰ মসৃণ চলাচলৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে ।
লগতে পঞ্জীয়নভুক্ত যাত্ৰী, সেৱা প্ৰদানকাৰী, বিষয়া, শ্ৰমিক আৰু পুৰোহিতৰ দুৰ্ঘটনাজনিত বীমা ৫ লাখৰ পৰা ১০ লাখলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
