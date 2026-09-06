ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় সেনা-আছাম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত দুই উগ্ৰপন্থী নিহত

ইউকেএনএৰ কেডাৰসকলে পুৱা ৫.৩০ বজাৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তাৰক্ষীক উদ্দেশ্যি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে ৷ যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত জোৱানসকলেও গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয় ।

Militants Killed in manipur
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By PTI

Published : September 6, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চুৰাচান্দপুৰ(মণিপুৰ): মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাত ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযান ৷ এই অভিযানত উগ্ৰপন্থী সংগঠন সংযুক্ত কুকি ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাবাহিনীৰ দুজন কেডাৰ নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুজন আহত হয় ।

জানিব পৰা মতে, ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে ২৯ আগষ্টৰ নিশা চোৰাংচোৱাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত হেংলেপ মহকুমাৰ ফাইবং গাঁৱত এক অভিযান চলাইছিল ৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ এটা শিবিৰত চোকা নজৰ ৰাখিছিল আৰু ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৫ বজাত অতি কৌশলগতাৰে শিবিৰটোৰ কাষ চাপিবলৈ অভিযানকাৰী দলটো সাজু হৈছিল ৷ ঠিক তেনে সময়তে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

নিৰাপত্তাৰক্ষী দলটোৰ এজন সদস্যই কয় যে ইউকেএনএৰ কেডাৰসকলে পুৱা ৫.৩০ বজাৰ আশে-পাশে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে ৷ যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ জোৱানসকলেও গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয় ।

শনিবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত আছাম ৰাইফলছে উগ্ৰপন্থী সংগঠন সংযুক্ত কুকি ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাবাহিনীৰ দুজন কেডাৰ নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুজন আহত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৷

কেন্দ্ৰ, মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু কেইবাটাও কুকি আৰু জোমি সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ মাজত স্বাক্ষৰিত ‘Sspension of Operations’ (SoO) চুক্তিত ইউনাইটেড কুকি নেশ্বনেল আৰ্মীয়ে স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰা নাই ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত শিবিৰটোত তালাচী চলাই দুটা এমএ ৰাইফল, এটা একে ৫৬ ৰাইফল, এটা লাথ’ড বন্দুক, ৭টা লাথ’ড গ্ৰেণেড, ১৫টা একে মেগজিন, ৩৭১টা একে ৫৬ জাঁই গুলী, ৬০১টা এমএ ৰাইফলৰ গুলী, ১৭২টা এছএলআৰ গুলী, ১৫টা কম্বেট ইউনিফৰ্ম আৰু ৭টা গোলা-বাৰুদ আছাম ৰাইফলছে জব্দ কৰে ৷ এই স্থানৰ সমীপৰ বনাঞ্চলত এতিয়াও অভিযান চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা সন্দৰ্ভত অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰত-চীনৰ আলোচনা

TAGGED:

আছাম ৰাইফলছ
ভাৰতীয় সেনা
মণিপুৰত গুলীচালনা
ইটিভি ভাৰত অসম
MILITANTS KILLED IN MANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.