ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত সন্দেহযুক্ত নগা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই কুকি মহিলা নিহত

যিমান যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহ’লেও মহিলা দুগৰাকীয়ে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত মৃতদেহৰ সৎকাৰ নকৰাৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷

MANIPUR VIOLENCE
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ইম্ফল(মণিপুৰ): মণিপুৰত পুনৰ এক হিংসাত্মক ঘটনা ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য মণিপুৰত নগা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই কুকি মহিলা নিহত হৈছে ৷ মঙলবাৰে জিৰিবাম জিলাৰ লেইছাংফাইত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, ঘৰৰ খেতিপথাৰৰ পৰা খৰি সংগ্ৰহ কৰি থকা মহিলাকেইগৰাকীক উগ্ৰপন্থীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল ৷ নিহত মহিলা দুগৰাকী ক্ৰমে ৬০ বছৰীয়া চোংগা ছিটলৌ আৰু ২৮ বছৰীয়া এন জি কিমনিও চিংছন ৷ আনহাতে, স্থানীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, চিংছনে শেহতীয়াকৈ নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ঘৰলৈ উভতি আহি পিতৃ-মাতৃক কৃষিকাৰ্যত সহায় কৰিছিল ।

এনে ঘটনাৰ বাবে কুকি সংগঠনসমূহে এনএছচিএন-আইএম আৰু জিইউএফ-কেক জগৰীয়া কৰিছে । তেওঁলোকে কয় যে, জিৰিবাম, টামেংলং আৰু ননে জিলাত কুকিসকলৰ সাধাৰণ নাগৰিকক উগ্ৰপন্থীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি আহিছে ৷ ৰাজ্যখনত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ অহা আক্ৰমণ অথবা হত্যাৰ মাজতে এই কাণ্ড সংঘটিত হয় ।

MANIPUR VIOLENCE
কুকি-জো সংগঠনটোৱে জাৰি কৰা বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাৰ পিছতে কুকি-জো কাউন্সিলে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ নগা সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা মহিলা দুগৰাকীৰ মৃতদেহ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত সমাধিস্থ কৰাত সংগঠনটোৱে বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷ সংগঠনটোৱে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘কুকি-জো কাউন্সিলৰ পৰা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নোপোৱালৈকে এনে প্ৰতিগৰাকী ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ সমীপৰ শীতল ভঁৰালত নিৰাপদে ৰখা হ'ব।’’

উল্লেখ্য যে, মণিপুৰত কুকি-জো নাগৰিকৰ ওপৰত নগা সশস্ত্ৰ গোটে ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলোৱা কাৰ্যৰ গৰিহণা দি কাউন্সিলে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । কাউন্সিলে নিহতসকলৰ প্ৰতি ন্যায় আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে এক সুচিন্তিত আৰু সামূহিক পদক্ষেপ হিচাপে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

আন এটা বিশিষ্ট জনজাতীয় সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুৰে এনএছচিএন-আইএম আৰু জেইউএফে সাধাৰণ তথা নিৰ্দোষী কুকি গাঁৱৰ লোকসকলক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । এক বিবৃতিত সংগঠনটোৱে বিগত তিনিদিনত ছয়জনকৈ নিৰীহ কুকি লোকক হত্যা কৰাৰা দাবী তোলে ৷

সংগঠনটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই কথা কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ ক'ত ? নিৰীহ কুকি-জো সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতো চৰকাৰ আৰু কিমান দিন মৌন হৈ থাকিব ? কুকি-জো জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কি সংঘটিত হৈছে, সেই বিষয়ে চৰকাৰে নজনাৰ ভাও ধৰি থাকিব নোৱাৰে ।’’

বিশেষকৈ হিংসাক সমৰ্থন নকৰা আৰু দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত শান্তি আৰু শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ কামনা কৰা বহু নগাক স্বীকৃতি দি কুকি জনসাধাৰণে বাৰে বাৰে প্ৰৰোচনা আৰু নিৰীহ লোকৰ জীৱন হেৰুওৱাৰ পিছতো যথেষ্ট সংযম অব্যাহত ৰাখিছে । ‘‘কুকি-ইনপি মণিপুৰে নিবিচাৰে যে এনএছচিএন-আইএম আৰু জিইউএফৰ দৰে সশস্ত্ৰ সংগঠনে কুকি আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ সম্পৰ্কত আৰু অধিক ক্ষতি কৰক । কিন্তু নিৰীহ তথা সাধাৰণ নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদানত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাটোৱে পৰিস্থিতি অধিক অৱনতিৰ ফালে ঢাল খোৱাত ইন্ধন যোগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

সংগঠনটোৱে এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োখন চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ৷ তদুপৰি গাঁৱবাসীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু এনেবোৰ আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত দোষীসকলক কঠোৰ আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে । সংগঠনটোৱে যিমান যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহ’লেও মহিলা দুগৰাকীয়ে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত মৃতদেহৰ সৎকাৰ নকৰাৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: বায়ু প্ৰদূষণ বনাম আত্মহত্যা? দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক কি? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য...

TAGGED:

TWO MANIPUR KUKI WOMEN KILLED
মণিপুৰৰ হিংসা
কুকি মহিলা নিহত
কুকি জো কাউন্সিল
MANIPUR VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.