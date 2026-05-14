হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম দুই ভাৰতীয় জাহাজৰ, ডুব গ'ল আন এখন জাহাজ

দেশৰ ইন্ধন সংকটৰ মাজত কিছু সকাহ । এলপিজি কঢ়িয়াই অনা দুখন জাহাজে নিৰাপদে হৰমুজ জলদ্বীপৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। অহা সপ্তাহত ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা।

বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব মুকেশ মংগল (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 11:54 PM IST

নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰত অভিমুখী দুখন তৰলীকৃত পেট্ৰলিয়াম গেছ (এলপিজি) টেংকাৰে হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰিছে । বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব মুকেশ মংগলে বৃহস্পতিবাৰে নিশ্চিত কৰে এই তথ্য ।

এল পি জি টেংকাৰ ‘চিমী’য়ে ১৩ মে’ত জলদ্বীপটোৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে ‘এনভি ছানশ্বাইন’ই নিৰাপদে জলপথ অতিক্ৰম কৰে । ইয়াৰ লগতে ইৰাণত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আৰু তেহৰাণৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণৰ পিছত বন্ধ হৈ থকা জাহাজ চেনেলটোৰে ট্ৰেনজিট কৰা ভাৰতীয় জাহাজৰ সংখ্যা ১৩খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ইফালে কৌশলগত জাহাজ কৰিড'ৰৰ ওচৰত ভাৰতৰ পতাকাবাহী এখন জাহাজ আন এখন জাহাজৰ সৈতে সংঘৰ্ষত ডুব যায় । মুকেশ মংগলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা হাজী আলী নামৰ পালতোলা জাহাজ (এমএছভি)খন ছোমালিয়াৰ পৰা শ্বাৰজাহ (ইউএই)লৈ যোৱাৰ সময়ত ওমানৰ জলসীমাত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । ফলত কাঠৰ জাহাজখনত জুই লাগি পৰৱৰ্তী সময়ত ডুব যায় ।

তেওঁ কয়, "জাহাজখনত (হাজী আলী) থকা ১৪ জন ক্ৰু সদস্যক ওমানী ক'ষ্ট গাৰ্ডে নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰি ওমানৰ ডিব্বা বন্দৰত উপস্থিত হৈছে । সকলো ক্ৰু সদস্য নিৰাপদ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে প্ৰয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ।"

শীঘ্ৰে ক্ৰু সদস্যক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “ভাৰত চৰকাৰে ওমানৰ চুলতানৰ বিষয়া, ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু সংশ্লিষ্ট সামুদ্ৰিক সংস্থাসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে ।”

ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ বন্ধ কৰি বৃহস্পতিবাৰে ওমান উপসাগৰত প্ৰৱেশ কৰা ‘চিমি’ জাহাজখনে – মংগলে কয় যে মাৰ্শ্বেল দ্বীপপুঞ্জৰ পতাকা থকা আৰু ১৯,৯৬৫ টন এলপিজি কঢ়িয়াই অনা 'চিমী' ১৬ মে’ত গুজৰাটৰ কণ্ডলাত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে ভিয়েটনামৰ পতাকাযুক্ত জাহাজ ‘এনভি ছানশ্বাইনে‘ ৪৬,৪২৭ টন এলপিজি কাৰ্গো কঢ়িয়াই ১৮ মে’ত নিউ মাংগালুৰুত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ লগতে কয় যে দুয়োখন জাহাজৰ কাৰ্গো ভাৰতীয় তেল নিগমৰ (আইঅ’চি) ।

